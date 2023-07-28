Кому нужна бесполетная зона над Украиной?

Российская агрессия против Украины влечет за собой все более ощутимые последствия за пределами Восточной Европы – политические, экономические, социальные, правовые и гуманитарные.

На этом фоне стоит вернуться к самой ранней с начала большой войны и самой настоятельной просьбе Украины о том, чтобы Запад оказал ей прямую военную поддержку.

Вскоре после массированного вторжения России 24 февраля 2022 года Киев начал международную кампанию и попросил предоставить Украине бесполетную зону.

Понимая опасения Украины, НАТО и страны-члены альянса быстро и полностью отвергли предложение Киева как слишком рискованный шаг. Мол, даже если частично удовлетворить украинское требование – например, объявить некоторые районы западной части Украины бесполетными зонами, – это не будет отвечать национальным интересам стран-членов НАТО.

Схематический подход в аргументации Запада был уязвимым уже в 2022 году. В 2023-ем он стал полностью сомнительным.

Если бы западные и другие заинтересованные страны развернули активные военные действия над тыловыми территориями Украины с применением истребителей и зенитных средств, это не только удовлетворило бы украинскую просьбу о помощи.

Война России против украинского государства, экономики и населения затрагивает и коренные интересы ряда стран за пределами Восточной Европы.

Национальные интересы Украины и многих других государств мира совпадают, по крайней мере, по четырем направлениям. Вот почему так необходимо прямое вмешательство партнеров на территории Украины.

Во-первых, речь идет о сохранении способности Украины собирать, перерабатывать и экспортировать продовольствие и особенно зерно. Ведь это не только важный гуманитарный и экономический вопрос. Это также условие, необходимое для сохранения стабильности и порядка в мире.

Дефицит и новый рост цен на основные продукты питания, такие как мука и хлеб, приведет к серьезным трансконтинентальным социальным и политическим последствиям. Среди них – нестабильность правительств, народные восстания, миграционные потоки, рост ксенофобии и даже гражданские или межгосударственные войны.

Таким образом, использовать западную и не только авиацию и зенитные средства для того, чтобы обеспечить производство и экспорт украинского продовольствия – это не только вопрос сочувствия или благотворительности по отношению к украинцам.

Прямое использование военной мощи стран НАТО и других государств оправдано необходимостью минимизировать общие риски для международной безопасности.

Предотвращение голода и его разрушительных последствий для мирового порядка само по себе является достаточным основанием для того, чтобы рассматривать вопрос о создании бесполетных зон над Украиной и вокруг нее.

Такие меры могут быть оправданы, исходя уже исключительно из неукраинских национальных и транснациональных интересов. И это не говоря уже о том, что Украина просила ей помочь.

Во-вторых, атомные электростанции Украины с момента начала широкомасштабного вторжения неоднократно становились объектами, театрами, мишенями и инструментами российской военной деятельности. В том числе и неработающая Чернобыльская АЭС.

Очевидно, какие риски для здоровья не только миллионов украинцев, но и граждан ряда стран-членов НАТО несет такое поведение россиян.

Когда Украина обратилась с просьбой о создании бесполетной зоны в 2022 году, было удивительно, что высокий национальный интерес европейских стран к безопасности украинских радиоактивных материалов остался за кадром.

Настало время, чтобы НАТО и правительства этих стран приняли непосредственное участие и защитили своих граждан от повторения последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Причем заинтересованность Украины в защите своих АЭС можно рассматривать как вторичную. Как и в случае, когда речь идет об обеспечении стабильного производства и транспортировки украинских продуктов питания.

И вовсе не обязательно упоминать просьбу Киева создать бесполетную зону, чтобы обосновать военное присутствие НАТО и других союзников в воздушном пространстве Украины.

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В-третьих, с октября 2022 года город Киев стал излюбленной целью российских ракетных атак и прилётов беспилотников (чему я не раз был свидетелем).

Неважно, намеренно или нет, но российские ракеты и БПЛА неоднократно поражали сугубо гражданскую инфраструктуру и убивали некомбатантов. Нередко в результате падения обломков перехваченных российских ракет и беспилотников киевляне получают ранения, а дома – повреждения.

В Киеве расположены десятки иностранных посольств и консульств, а также офисы многочисленных западных и незападных правительственных и неправительственных организаций.

Странно, но безопасность сотен, если не тысяч, граждан стран НАТО и других государств в Киеве полностью зависит от украинского "Железного купола" над столицей.

Многочисленные дипломаты и другие госслужащие, которые постоянно или временно находятся в Киеве, представляют страны с развитыми авиациями и зенитными войсками.

Однако эти командированные чиновники, а также другие иностранные налогоплательщики пока не могут ни по пути в Киев, ни в самом городе рассчитывать на защиту со стороны вооруженных сил своих стран.

И это несмотря на то, что от украинского правительства поступала просьба предоставить такую защиту.

Наконец, сегодня уже начинается кампания по восстановлению и модернизации Украины с помощью зарубежных государств и международных организаций. Она будет включать в себя все большее количество западных и незападных иностранных инвестиций на территории страны.

Миллиарды евро и долларов налогоплательщиков направят на разминирование, ремонт и восстановление Украины. Это повысит национальную заинтересованность многих западных и некоторых незападных стран в том, чтобы обеспечить базовую безопасность в Украине.

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Если российская террористическая кампания с использованием ракет дальнего радиуса действия и беспилотников в Украине продолжится, вопрос защиты от этих атак и ее финансировании из международных источников гражданской инфраструктуры станет еще актуальнее.

Правительства и граждане западных стран могут задаться вопросом: что ждет проекты, которые они финансируют? Будут ли они эффективны или же рано или поздно станут мишенями российских атак?

Частные иностранные инвестиции также будут способствовать оживлению экономики Украины. Несмотря на сложности в вопросах страхования, многие западные чиновники рассматривают их как основной фактор, который будет определять будущее восстановление украинской экономики.

Особенно если речь идет о крупных офисных или заводских зданиях, построенных или реконструированных иностранными компаниями или с их помощью. Встает вопрос о том, чтобы защитить их от российских авианалетов.

Правительства различных стран, где расположены штаб-квартиры компаний, инвестирующих в Украину, и их страховщики, окажутся под давлением. Ведь необходимо помочь украинскому правительству сделать эти инвестиции безопасными.

Многие наблюдатели рассматривают введение бесполетных зон даже над тыловыми районами Украины как прямую дорогу к Третьей мировой войне. Однако такая эскалация вряд ли произойдет, пока западные войска не будут вовлечены в боевые действия на фронте.

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Россия не использует пилотируемые летательные аппараты, чтобы бомбить украинский тыл. Российские террористические атаки на города и небольшие населенные пункты в украинской глубинке осуществляются исключительно с помощью ракет и беспилотников.

Если западные истребители и зенитные ракеты или пули попадут в российские летающие объекты, они не будут убивать российских солдат.

В 2015 году турецкие Военно-воздушные силы сбили над Сирией российский истребитель. Пилот погиб. Россия ответила на это действие одной из стран НАТО временными экономическими санкциями против Турции. Впрочем вскоре Путин восстановил полноценные дружественные отношения с Эрдоганом – как будто ничего не произошло.

Сегодня на международной дипломатической, военно-экспертной, национальной парламентской и медийной арене необходимо вновь поднять обсуждение старой просьбы Украины о том, чтобы ввести бесполетную зону над ее территорией.

В ходе внутригосударственных и многосторонних дискуссий странам международного сообщества необходимо взвесить затраты, выгоды и риски, связанные с реализацией тех или иных вариантов, как воплотить в жизнь первоначальную идею Киева.

Необходимо определить украинские объекты и территории, имеющие большое значение как для стран НАТО и ЕС, так и для других государств.

Полная рациональная и безэмоциональная оценка новой ситуации в 2023 году должна прояснить, какие ключевые национальные интересы западных и других стран поставлены на карту; кто что выиграет и что проиграет от создания бесполетных зон.

И уже исходя из этой оценки, либо организации типа ООН, НАТО или ЕС, либо коалиция отдельных стран должны перейти к действию.

Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI)

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