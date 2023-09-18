Зачем менять правила ввоза гуманитарной помощи

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Уряд вже змінював правила ввезення гуманітарки. Це полегшило пришвидчене отримання необхідної допомоги для військових та цивільних, які потребують підтримки.

Водночас тих, кому спрощена система ввезення гуманітарної допомоги припала до душі, теж вистачає. В медіа достатньо історій про недобросовісних громадян. По деяких випадках є відкриті кримінальні провадження.

Однак, покарання – це вже боротьба з наслідками. Як подолати хворобу і зберегти при цьому місію добра та заохотити тих, хто знаходить, домовляється, везе, вантажить в будь-яку погоду та час доби?

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Ми в Мінсоцполітики та Уряді провели ряд публічних консультацій з громадськими організаціями та волонтерами і дійшли висновку, що тільки прозорий процес обліку гуманітарної допомоги змінить правила гри на користь хорошої справи. Тільки "цифра" спростить, полегшить та вб’є зайву бюрократію й спекуляції.

Тож, Уряд підтримав зміни, які стосуються ввезення та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Важливо, що ми розробляємо систему таким чином, щоб вона працювала і після Перемоги України.

Перше, що ми зробили — відсікли зайві папери і створили Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Отримувач гуманітарної допомоги (він же громадська організація чи благодійний фонд, бюджетна установа тощо), який планує завозити вантаж, реєструється і заходить в особистий кабінет за допомогою електронного підпису (КЕП) без жодних перепон для внесення організацій в реєстр (зараз таке включення практично неможливе). Ми чітко ідентифікуємо того, хто завозить гуманітарку, та даємо йому зелене світло. Щоразу при ввезенні допомоги через кордон особа подає митникам електронну або паперову декларацію з переліком товарів під унікальним кодом, який слугує маркером того, що їде саме гуманітарна допомога, і її треба пропустити швидше. При цьому, якщо особа не ввозить такі товари протягом 90 днів, вони втрачають статус гуманітарних. Таким чином, звітувати необхідно лише про ввезені товари.



Тобто ми зберігаємо декларативний принцип, який є сьогодні. Але тепер завдяки єдиній системі обліку умовно будь-хто від імені "поважного фонду" під виглядом гуманітарки не зможе завозити щось, що вважає за потрібне. Чесне ім’я волонтера буде захищено цифровою системою.

Ще один важливий момент – звітування. Звіт відсікає зайві питання та підозри. Деякі волонтери уже це роблять на своїх соціальних платформах, завойовуючи довіру суспільства, стимулюючи донати. В ході переговорів з ними ми дійшли спільного висновку, що публічний звіт в рамках єдиної платформи стане тією самою юридичною гарантією прозорості для всіх учасників процесу та підсилить добру справу.

Якщо задекларовано одну кількість товару, а на склад доїхала інша – отримувач формує в системі інвентаризаційний опис. Це знову ж таки захищає волонтера та демонструє прозорість процесу. Після розповсюдження допомоги організації, які її завезли, подають звіт у вигляді "Роздав стільки-то там-то фізичним або юридичним особам, на складі залишилось стільки-то". Щомісяця до 15-го числа потрібно оновлювати цю інформацію та/або звітувати по іншому вантажу.



На подання звіту у набувачів гуманітарки є 90 днів. Якщо отримувач не подав звіт, його обліковий запис в системі блокується, і він не зможе ввозити гуманітарку протягом наступних 6 місяців. Звіт – це не обов’язок розподілити, а демонстрація того, скільки розподілено.



Більше того, запровадження електронної системи дасть можливість тим отримувачам, які не мають систем обліку, в особистому кабінеті акумулювати всі дані про гуманітарку і контролювати процес надходження та подальшого розподілу.

Окремі правила діятимуть для військових товарів. Тут ми скасували гарантійні листи, які потрібно було підписувати у командирів військових частин, як у кінцевого набувача гуманітарної допомоги, і позбулися зайвої бюрократії. Крім того, ми закриємо публічні дані по цій групі товарів з міркувань безпеки.

В такий спосіб ми досягаємо прозорості та відкритості, і водночас, спрощуємо правила для волонтерів.

Ми очікуємо, що зміни повноцінно запрацюють з 1 грудня. До того часу ми продовжуємо тісну співпрацю з волонтерами і завжди готові надати платформу для тестування і мікрофон для обговорень ідей.

Назар Танасишин

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