Как Украине осуществить образовательное чудо: видение трансформации до 2030 года

Взимку 2023 року Володимир Зеленський поставив задачу Уряду розробити чітке бачення, де ми будемо як країна через 5, 10, 15 років. Як розвивати людський капітал, тому що це основа нашої країни. А освіта – фундамент розвитку людського капіталу.

Спільно з профільним Міністром Оксеном Лісовим та командою МОН понад 5 місяців ми створюємо стратегію трансформації системи освіти в кожній ланці – від садочків до університетів. Хочемо побудувати одну з найбільш гнучких та швидких систем освіти у світі.

Це про інновації, про інше мислення дітей. До розробки стратегії залучили 1700 експертів та представників громадськості, які продовжують працювати разом з нами в робочих групах.

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Головна місія трансформації освіти – побудувати систему, здатну формувати націю професійних, щасливих людей, які можуть реалізуватися в сучасній інноваційній технологічній економіці. Це люди, які знають силу України, вміють захистити себе та своїх дітей.

Освітнє диво, що забезпечить економічний прорив

Президент озвучив конкретну мету для ВВП України – трильйонна економіка. Щоб досягти цього, в Україні мають створюватися компанії з високою доданою вартістю. Це компанії, які заробляють технологіями й коштують мільярди. Їх створюють люди, які швидко навчаються, мають відповідні компетенції та вміють ухвалювати рішення за аналітичними даними.

Ми вивчили досвід країн, у яких розвиваються інновації. Стало зрозуміло, які пріоритети з розвитку компетенцій ставити для системи освіти. Це, звичайно, англійська мова, STEM-освіта, природничі науки. Також військова освіта. Без них неможливо розвивати інноваційну економіку. Я хочу, щоб у розвитку цих напрямів ми стали №1 у світі.

Бачення трансформації освіти

Розробляючи візію трансформації освіти, ми розуміли, що не потрібно зупиняти фундаментальні реформи та надбання за останні 10 років. Необхідно думати, як проаналізувати результати, доопрацювати, масштабувати, впровадити. Трансформуючи систему, створюючи нові умови, нам потрібно бетонувати те найкраще, що вже було створено. Це важливо. Це спільний меседж нашої команди.

Так, сформували 5 основних напрямів трансформації системи освіти, над якими вже працюємо і які реалізовуємо:

Освітній менеджмент

Усе починається з лідера, директора, керівника. Він запалює організацію своєю енергією. Наше завдання – збільшити рівень навичок освітніх менеджерів. Зробити так, щоб керівники освітніх закладів мали всі умови для розвитку: гідну заробітну плату, автономію ухвалювати рішення та формувати команди. Без цього неможливо побудувати ефективну організацію.

Педагог

Педагог – це людина, яка є ключовим джерелом системи освіти. Від нього залежить майбутнє нації. Професія педагога повинна стати найкрутішою, найсучаснішою в країні. Освітяни повинні бути рок-зірками. Звичайно, для цього потрібно змінити умови праці. Це позиція Президента, Міністра освіти. Необхідно змінити правила формування заробітної плати. І в нас є конкретні напрацювання, які ми скоро презентуємо.

Зміст та сенси освіти

Потрібно продовжувати впроваджувати Нову українську школу (НУШ), аналізувати результати, які є сьогодні. Впроваджувати моніторингові дослідження. Необхідно зрозуміти, що було зроблено правильно, а що ні. Продовжити формувати стандарти, постійно аналізуючи й покращуючи.

Система та мережа

Нам потрібно, згідно із Законом "Про освіту", до 2027 року запустити старшу профільну школу. Профільні ліцеї будуть окремими закладами освіти, тому ми маємо змінити шкільну мережу в усій країні. Це можливість, щоб усі діти, особливо із сіл та містечок, мали рівний доступ до якісної освіти й могли обирати свою освітню траєкторію. У старшій профільній школі учні зможуть вибирати напрям навчання, предмети та більше зосереджуватися на тому, що цікаво.

Освітній простір

Коли ми говоримо про компетентності, нові стандарти, програми, освітній контент і про те, як їх упроваджувати в реальне життя, ми повинні також дбати про простір. Тому що це впливає на мислення, рівень енергії. Важко говорити про трансформацію освітнього простору, коли відбувається повномасштабна війна. Адже сьогодні ми повинні дбати про бомбосховища, безпеку наших дітей і захист. У нас є чіткий план, як зробити так, щоб максимальна кількість дітей почала навчатися офлайн у безпечному середовищі.

Віримо, що війна закінчиться нашою перемогою. Наша задача – за короткий період часу трансформувати кожен освітній заклад. Зробити його сучасним, щоб дизайн був поєднаний з новими стандартами. Щоб у дітей було відчуття свободи та натхнення в просторі.

Проєкт Мрія

У нас вже є Дія, якою користуються 19,5 млн українців. Наступний етап – Мрія. Це інноваційний освітній продукт, над яким ми зараз працюємо. Мрія допоможе побудувати унікальну освітню траєкторією для кожної дитини. У застосунку буде бібліотека навчального контенту, адаптована під таланти та захоплення дитини. Також можна буде подивитися портфоліо здобутків дитини. Це не тільки оцінки, але і участь в олімпіадах, реалізовані ініціативи та проекти, спортивні досягнення.

Діти зможуть дивитися розклад у смартфоні і планувати власний день. Для батьків Мрія – це можливість бачити індивідуальний шлях дитини в освіті. А для вчителів – зменшення кількості бюрократії та заповнення різних паперів у роботі. Це лише невеликий спойлер, чого варто очікувати від Мрії. Першу версію продукту плануємо запустити цьогоріч. Упевнений, що він буде не менш успішним, аніж Дія.

Найголовніший принцип трансформації – щоб кожен українець зміг стати тим, ким хоче.

Рівний доступ до освіти повинна мати людина з будь-якого містечка чи селища. Щоб у кожному освітньому закладі були педагоги з енергією, високим рівнем заробітної плати, бажанням розвиватися й розвивати інших. Щоб кожен українець зміг стати тим, ким хоче.

Михайло Федоров

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