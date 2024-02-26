Почему и как Россия похищает украинских детей

С начала российско-украинской войны в 2014 году и особенно с 2022 года российское государство целенаправленно перемещает и депортирует украинских граждан, в том числе тысячи несопровождаемых детей.

Одним из мотивов масштабного российского вторжения с 2022 года является русификация украинских граждан с целью пополнить сокращающееся население России. Не исключено, что эта мало обсуждаемая цель так же важна для Москвы, как и аннексия украинской территории.

Противоправное перемещение и депортация украинских детей российскими государственными и негосударственными оккупационными субъектами происходят в Крыму и оккупированном Донецком бассейне с 2014 года. Однако эта практика стала широко известна только после того, как в 2022 году резко участились случаи незаконного переведения Россией украинских детей и подростков.

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В период с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Россия незаконно переместила или депортировала в Российскую Федерацию по меньшей мере 19 546 несопровождаемых украинских детей и подростков с оккупированных территорий Украины. Это официальная цифра, которая фигурирует на портале украинского правительства "ChildrenOfWar.gov.ua".

Однако эта государственная статистика включает только тех украинских детей, о переведении которых официально сообщили центральному правительству Украины украинские родственники, свидетели или общины. Реальное число пострадавших детей, вероятно, гораздо больше.

В их число входят "дети войны" в прямом смысле слова, то есть несовершеннолетние, которые по разным причинам остались без крова и заботы во время российского наступления. Этих несопровождаемых детей российские госсорганы забирали на оккупированных украинских территориях и не возвращали их украинским родственникам или украинскому государству.

В других случаях украинских родителей или родственников некоторых детей российские агенты (чиновники, активисты, коллаборационисты и т. д.) убеждали отправить детей в российские летние лагеря или другие центры отдыха. После оговоренного периода восстановления многих из них удерживали дольше, подвергали русификаторским кампаниям и/или переводили в другие места.

Третья группа – несовершеннолетние, которых содержат в детских домах и домах ребенка. По данным Регионального центра по правам человека (РЦПЧ), к сентябрю 2023 года было перемещено около 3855 несовершеннолетних, проживающих в украинских учреждениях. Некоторые украинские дети были разлучены со своими родителями или другими родственниками в так называемых "фильтрационных лагерях" вдоль линии фронта.

У большинства этих незаконно переведенных или вывезенных несопровождаемых детей есть близкие украинские родственники или другие опекуны. Некоторые из этих опекунов живут на подконтрольных правительству территориях Украины, в то время как другие сами являются перемещенными лицами, живущими за границей.

В подавляющем большинстве случаев ни родственники, ни соответствующие государственные органы Украины не дали своего согласия на постоянную передачу этих несопровождаемых детей в Россию. Ряд лагерей отдыха в России рекламируют "интеграционные программы" для украинских детей.

В 2022–2023 годах в России был принят ряд законов и других правовых актов, чтобы содействовать ассимиляции украинских детей. Эти нормативные изменения привели к тому, что, согласно докладу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, дети "практически не имеют права голоса во всем процессе (смены гражданства), и то же самое относится к их родителям или другим (первоначальным) опекунам в случаях, когда дети разлучены с ними".

С предоставлением российского гражданства усыновители украинских детей получают право на "социальные гарантии", то есть доступ к государственным субсидиям. Это создает финансовые стимулы для усыновления.

Согласно Семейному кодексу РФ, усыновленные дети приравниваются к биологическим детям своих родителей. Это означает, что усыновители могут изменить имя, дату и место рождения ребенка, а также многое другое. Это затрудняет установление местонахождения украинских детей, похищенных Россией, и личности их родственников в Украине.

В процедурах передачи и усыновления участвуют различные российские государственные структуры. А координирующую роль играет Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в России, которая вместе с Владимиром Путиным находится в розыске по линии Международного уголовного суда (МУС).

Десятки российских федеральных, региональных и местных органов власти осуществляют программу похищения и русификации. Они занимаются координацией логистики, сбором средств, предоставлением помощи, управлением детскими лагерями и русификаторскими кампаниями в России и на оккупированных Россией территориях Украины.

Украинские политики и государственные деятели неоднократно обращались к России с призывом прекратить или пересмотреть эту практику. Например, в марте 2023 года вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала Москву "безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" и находящихся под контролем Москвы.

С середины 2022 года украинская общественность все чаще критикует международные организации, задача которых – предотвращать и пресекать похищения детей.

Белорусское общество Красного Креста, которое до недавнего времени было членом Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФЧХ и ЧП), вместо того чтобы противодействовать этой практике, участвовало в насильственной передаче украинских детей в Беларусь.

Украинское государство не имеет возможности действовать в пределах России, Беларуси и оккупированных Россией территорий Украины. Поэтому Киев неоднократно призывал МККК, специального представителя Генерального секретаря ООН по делам детей в вооруженных конфликтах, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие международные структуры активизировать работу по поиску похищенных украинских детей, их возвращению в Украину и воссоединению с семьями.

Однако на сегодняшний день усилия этих глобальных институтов мало что сделали для облегчения проблемы. Массовое нелегальное перемещение украинских детей Россией продолжается и лишь в некоторых случаях удалось обратить ситуацию вспять.

Начиная с 2022 года украинское правительство выдвигает различные инициативы для решения этой проблемы. Среди них – Центр защиты прав детей, программа "Bring Kids Back UA" и Координационный совет по защите и безопасности детей. Среди украинских неправительственных организаций, которые выступают за возвращение похищенных детей, фонд "Спасаем Украину", украинское отделение организации "Детские городки – SOS" и Региональный центр по правам человека (РЦПЧ).

Из почти 20 тысяч официально зарегистрированных похищенных или депортированных детей на сегодняшний день только около 400 вернулись в контролируемую правительством часть Украины.

Международная общественность лишь постепенно узнает о массовой депортации украинских детей Россией. 1 июля 2022 года международные правозащитные организации призвали ввести мораторий на усыновление украинских детей, которое не соответствует нормам украинского правительства и международного права. К началу марта 2023 года этот призыв подписали 43 неправительственные организации.

В сентябре 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Россию, среди прочего, "немедленно прекратить [...] все принудительные вывозки детей на оккупированные Россией территории и в Российскую Федерацию и все межгосударственные усыновления детей, вывезенных со всей международно признанной территории Украины; [. ...] отменить все законы, облегчающие усыновление украинских детей; [...] незамедлительно предоставить информацию об именах, местонахождении и благополучии всех задержанных или депортированных украинцев и обеспечить безопасное возвращение всех украинских гражданских лиц, включая детей".

В своей резолюции от февраля 2023 года Европейский парламент пошел еще дальше. Он заявил, что передача детей из одной этнической группы в другую представляет собой преступление геноцида.

1 июня 2023 года, в Международный день защиты детей, 23 иностранных дипломатических представительства в Украине выступили с совместным заявлением по поводу насильственной передачи украинских детей: "Мы привлечем Россию к ответственности за ее незаконные и варварские действия в Украине".

Несмотря на всеобъемлющее осуждение, тысячи несопровождаемых украинских несовершеннолетних остаются в России или на оккупированных Россией территориях без своих украинских опекунов. Чем дольше они разлучены со своими домами и семьями, тем сложнее будет их будущая репатриация. Поэтому, пока к власти в России и Беларуси не придут более ответственные правительства, необходимы масштабные многосторонние и разнонаправленные действия, чтобы добиться ощутимых улучшений.

Национальные и транснациональные акторы должны перейти от разговоров к действиям, ориентированным на результат.

РКПЧ предлагает вместо того, чтобы просто упоминать о массовой депортации украинских детей Россией в общих заявлениях, принять и опубликовать более узкоспециализированные специальные документы, в которых главной темой будет возвращение украинских детей.

Генассамблея ООН, другие многонациональные ассамблеи и как можно больше национальных парламентов должны принять соответствующие резолюции.

Кроме того, РКПЧ предлагает:

заключить соглашения между Украиной и желающими партнерами о сотрудничестве по возвращению похищенных детей;

расширить список российских лиц, на которых в настоящее время наложены санкции за депортацию, и расширить возможности воздействия на уже находящиеся под санкциями лица;

выдать новые ордера на арест по образцу запросов МУС на арест Путина и Львовой-Беловой;

добавить новые преступления к тем, которые перечислены в существующих ордерах на арест;

арестовать замороженные российские активы, чтобы облегчить страдания украинских детей и других жертв незаконных депортаций и насильственных перемещений.

Ограничения в отношении российских чиновников, причастных к похищению и ассимиляции украинских детей, должны стать важной частью западных и незападных санкционных пакетов.

Существующие санкции ЕС, связанные с депортацией и перевоспитанием украинских детей, должны быть распространены на российские НПО, компании, школы, университеты, профессиональные организации и т. д., которые – часто совершенно открыто, даже демонстративно – участвуют в деятельности российского правительства по депортации и русификации.

Особая проблема заключается в том, как заставить невежественную часть международного сообщества осознать масштабы, серьезность и трагизм российской политики массового похищения детей. В то время как многие эксперты, политики и дипломаты на Западе уже хорошо информированы, знания о трагедии среди "простых граждан" в европейских и других странах ограничены.

Этот пробел необходимо ликвидировать, уделяя особое внимание странам так называемого Глобального Юга, где апологетические кремлевские нарративы о российско-украинской войне популярны.

Исправить ситуацию могут специальные стипендии, премии, конкурсы, учебные поездки, семинары и так далее для журналистов, редакторов, блогеров, издателей, экспертов, художников и прочее. Необходимо создавать и распространять аналитические, журналистские и художественные тексты, подкасты и видео, предназначенные для широкой общественности, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Похищение Москвой украинских детей – важный аспект российской агрессии против Украины, который иллюстрирует ее демографический, а не только географический характер. Так называемая "специальная военная операция" Кремля – это национально-культурный и тем самым геноцидальный, а не только военно-политический проект Москвы.

Раскрыв подробности чудовищной депортационной политики Москвы в Украине с 2014 года, сообщество сможет лучше понять природу и агрессивность войны России и то, почему ее необходимо остановить как можно скорее.

Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI). В колонке обобщены выводы доклада "Насильственные перемещения Россией несопровождаемых украинских детей", который был подготовлен по заказу подкомитета по правам человека (DROI) Европейского парламента летом 2023 года.

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