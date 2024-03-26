Почему российско-украинская война началась в феврале 2014 года

Авторы: Юлия Каздобина, Якоб Хеденског и Андреас Умланд

Многие политики, дипломаты и другие комментаторы во всем мире по незнанию или намеренно относят начало Российско-украинской войны к 24 февраля 2022 года.

Однако вооруженное нападение России на Украину с использованием регулярных сухопутных войск и нерегулярных вооруженных формирований началось восемью годами раньше, во второй половине февраля 2014-го.

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Незаконная и силовая оккупация Россией украинской Автономной Республики Крым и города Севастополя тогда не привела к масштабным боевым действиям. Но именно эта скрытая военная акция Москвы, а не так называемая "специальная военная операция", начавшаяся восемь лет спустя, стала началом крупнейшей с 1945 года войны в Европе.

Через несколько недель после захвата Крыма, в начале апреля 2014-го, на Донбассе начались первые интенсивные боевые действия. Спровоцированы они были российскими иррегулярными группами, которые РФ делегировала для вторжения на материковую Украину.

Три нарратива объясняют недоразумение, которое сохраняется вот уже 10 лет. Они сформированы в основном глобальной дезинформационной кампанией Москвы о захвате Крыма и интервенции на Донбассе.

Некоторые до сих пор придерживаются ранней линии российской пропаганды, от которой впоследствии отрекся сам Кремль. Будто бы отделение Крыма от Украины, а также всплеск боевых действий на Донбассе, последовавший вскоре, были обусловлены местной динамикой, а не иностранным вмешательством.

Второй нарратив воспроизводит странную историю России о том, что якобы "вежливые люди" (то есть российские войска без опознавательных знаков) захватили черноморский полуостров мирным путем. Эти комментаторы не отрицают ключевую роль России в судьбоносных событиях в Крыму и на Донбассе, но датируют начало собственно войны апрелем 2014 года. Как правило, они также рассматривают начавшиеся тогда боевые действия как гражданскую, а не межгосударственную войну.

Третья линия апологетики частично признает незаконный и насильственный характер нападения Москвы, но подает его как реакцию на события в Киеве. Действия Украины якобы не оставили России иного выбора, кроме как "взять на себя ответственность" за защиту русскоговорящих жителей Крыма и Донбасса. Хотя, с этой точки зрения, война действительно началась в феврале 2014 года, первоначальным агрессором подается Украина, а не Россия, которую "просто спровоцировали".

Ниже мы кратко рассмотрим неадекватность всех трех этих сюжетных линий. А также сформулируем некоторые рекомендации, основанные на этой критике.

Местное восстание, а не иностранная оккупация?

Парламент Украины официально определил 20 февраля 2014 года как день начала Российско-украинской войны и первого нарушения российскими вооруженными силами официально согласованных правил передвижения по Крыму. В то время пророссийский президент Украины Виктор Янукович еще находился у власти, и окончательный исход продолжавшегося в Киеве Евромайдана был неясен.

Тем не менее, вопреки условиям "Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", колонна бронетехники незаконно покинула базу 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ в Казачьей бухте Севастополя. На медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" датой начала операции по аннексии полуострова Россией указано 20 февраля 2014 года.

Менее чем через два месяца, 17 апреля 2014 года, Путин впервые публично признал, что российские спецназовцы участвовали в февральско-мартовских событиях в Крыму.

Во время торжеств по случаю пятой годовщины аннексии, де-факто глава оккупационного кабинета министров Крыма Сергей Аксенов огласил на митинге в Севастополе, что Путин сам курировал аннексию полуострова. Аксенов заявил, что аннексия Крыма была "уникальной операцией" и что все произошло "так быстро, дерзко, нагло, что наши противники не успели опомниться".

В начале 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия – тогда еще член ЕС – установила фактический контроль над Крымом к 27 февраля 2014 года.

Несмотря на эти и другие оценки событий конца февраля 2014 года, некоторые комментаторы продолжают утверждать, что сецессия Крыма от Украины и его присоединение к РФ были обусловлены местной динамикой. Типичной точкой отсчета и предметом спора в таких дискуссиях является псевдореферендум в Крыму 16 марта 2014 года. Как бы кто ни оценивал сомнительную процедуру голосования в этот день, она состоялась после оккупации Россией Крымского полуострова, которая произошла за три недели до этого.

К моменту проведения псевдореферендума не имевшие опознавательных знаков регулярные войска российской армии при участии некоторых российских и пророссийских нерегулярных формирований уже завершили незаконный захват Крыма.

Только после военной оккупаций Россией черноморского полуострова его жителям было недвусмысленно предложено ратифицировать этот насильственный акт в ходе фиктивного референдума.

Незаконная аннексия стала результатом не динамичного политического развития внутри Крыма, а дерзкой операции извне. И она была актом войны.

История продолжения российской войны на Донбассе месяц спустя – также результат не местного восстания, а внешней интервенциии. А также российского театрального представления, которое заставило многих внешних наблюдателей поверить, что источник и корень донбасского военного конфликта – это региональное "ополчение".

Методы манипулирования Кремля включали в себя, например, привлечение российских граждан из соседней Ростовской области, которые выдавали себя за пророссийских демонстрантов.

Не может быть сомнений в том, что война на Донбассе была спровоцирована Россией.

25 января 2023 года ЕСПЧ постановил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Донецкой и Луганской так называемыми "народными республиками", которые номинально удерживали "сепаратистские" силы с 11 мая 2014 года. Суд привел многочисленные доказательства в поддержку этого вывода, включая присутствие российских военных с апреля 2014 года и масштабное развертывание российских войск с августа 2014 года. Постановление развенчало попытки России представить так называемые "республики" как законных представителей местного населения Донбасса.

Правда, регулярные российские войска изначально не играли значительной роли на юго-востоке материковой части Украины. По крайней мере до середины августа 2014-го.

До начала 2022 года основными действующими акторами там были нерегулярные группы, возглавляемые, направляемые, финансируемые и/или поощряемые Москвой. Как правило, они состояли из смеси российских, украинских и некоторых других военизированных авантюристов, казаков, экстремистов, наемников и так далее, которым активно помогали секретные службы, государственные СМИ и другие правительственные или полуправительственные структуры РФ.

При поддержке и помощи Кремля эти разрозненные группы вели в течении почти 8 лет хаотичный вооруженный конфликт, получивший название "война на Донбассе".

Череда военных действий высокой и низкой интенсивности в Донецком бассейне в период с апреля 2014 года по февраль 2022 года стала отдельным эпизодом в российско-украинских отношениях. Однако этот период российских вооруженных и гибридных операций на Донбассе был лишь одним из этапов общей войны, которую Москва начала 20 февраля 2014 года и которая продолжается по сей день.

Мирный переход территории, а не начало войны?

До сих пор не утихают споры об истоках войны на Донбассе в апреле 2014 года. Напротив, экспертные оценки захвата Россией Крыма, который начался в феврале 2014-го как вооруженное вторжение, единодушны. Например, вывод в исследовании корпорации RAND от 2017 года звучит так: "Операция России по аннексии Крыма представляла собой решительное и целенаправленное применение военной силы для достижения политических целей".

Полная оценка событий в Крыму в феврале–марте 2014 года, правда, осложняется тем, что тогда на полуострове украинские журналисты подвергались угрозам и преследованиям. Иногда вооруженные российские или пророссийские сотрудники на полуострове конфисковывали их оборудование и материалы. Особенно часто нападениям подвергались люди, снимающие происходящее вблизи российских военных баз в Крыму.

С другой стороны, российские пропагандистские агентства свободно перемещались по полуострову и создавали искаженную картину. Тем не менее, можно составить четкое представление об обстановке в Крыму.

В оккупации Крыма участвовало около 20 000 российских военнослужащих. Среди них выделялся 45-й полк спецназа ВДВ, обычно базирующийся в посёлке Кубинка Московской области. 27 февраля 2014 года он захватил здание Верховной Рады Крыма в Симферополе. Вместе с некоторыми пророссийскими нерегулярными формированиями они заставили парламент Крыма начать процедуру аннексии.

В августе 2014 года другая российская воинская часть, 76-я десантно-штурмовая дивизия, постоянно базирующаяся в Пскове, была награждена министром обороны Сергеем Шойгу орденом Суворова – за роль в "возвращении Республики Крым в состав Российской Федерации".

Чтобы снизить вероятность вооруженного ответа, Россия воспользовалась местными условиями: базы Черноморского флота России в Крыму располагались рядом с украинскими военными базами, и военнослужащие знали друг друга.

Члены семей украинских военнослужащих часто были русскими по национальности или гражданству. Украинских военнослужащих запугивали и угрожали, что с их семьями может что-то случиться. Некоторым обещали, что если они вступят в ряды российской армии, то им будут платить более высокую зарплату. В ходе блокады и захвата украинских военных баз Россия посылала безоружных нерегулярных лиц с гражданской техникой, чтобы они вскрывали ворота, опережая военных.

Эти и другие "гибридные" методы затрудняли оценку и реагирование на ситуацию для украинских офицеров на местах и политических лидеров в Киеве.

По словам Игоря Тенюха, назначенного министром обороны Украины 27 февраля 2014 года, на конец февраля 2014-го в Крыму находилось 15 000 украинских военнослужащих, но число тех солдат, которые подчинились бы приказу о вооруженном сопротивлении аннексии, составляло 1500–2000 человек. Однако такой приказ из Киева не поступил.

Среди военнослужащих регионального Министерства внутренних дел только спецназ "Беркут" встал на сторону России. Остальные милиционеры изначально подчинялись украинскому правительству и выполняли приказы Киева.

О российских потерях во время оккупации полуострова не сообщалось. Известно, что в то время погибли двое украинских военнослужащих.

По данным Службы разведки Украины, операция Москвы в Крыму состояла из трех этапов. На первом этапе с 20 по 28 февраля 2014 года на территории Крыма были развернуты силы специального назначения. На втором этапе, 2–10 марта 2014 года, российская военная группировка в Крыму была приведена в высшую степень боеготовности и проведена разведка. Для противодействия возможной оборонительной операции Вооруженных сил Украины и резервных сил НАТО в Черноморском регионе были задействованы корабли и авиация.

В период с 10 по 18 марта 2014 года была завершена операция по аннексии Крыма, в ходе которой на аэродроме "Гвардейское" был создан объединенный командный пункт, а в районе Джанкоя – передовой командный пункт.

Морским и воздушным путем в Крым перебросилии более 7000 военнослужащих, в основном десантников и спецназовцев.

Бывший офицер Службы безопасности России (ФСБ) Игорь Гиркин (псевдоним "Стрелков") – нелегальный участник как аннексии Крыма, так и тайной интервенции на Донбассе. По его признанию, только мощное присутствие российских войск сделало возможным проведение так называемого референдума об аннексии Крыма 16 марта 2014 года.

Итак, взятие Крыма под контроль Москвы носило явно военный характер. Несмотря на это, некоторые западные обозреватели по-прежнему настаивают на том, что в процессе отделения решающую роль сыграл местный политический импульс. Тем самым преуменьшается внешний, нелегитимный и насильственный характер операции по аннексии.

Типично, что в таких нарративах ссылаются на опросы общественного мнения, которые различные социологические агентства проводили в Крыму после оккупации. Они якобы свидетельствуют о подавляющей поддержке аннексии.

Однако эти интерпретации захвата Крыма Россией не затрагивают некоторые сложные методологические вопросы. Исследования общественного мнения в Крыму до начала операции по аннексии не выявили, чтобы стремление к отделению преобладало даже среди этнических русских на полуострове.

В середине февраля 2014 года, за несколько дней до начала операции Москвы по захвату полуострова и в разгар Революции достоинства в Киеве, только 41% крымчан одобрял перспективу объединения всей Украины с Россией, согласно опросу общественного мнения.

Летом 2013 года британский исследователь провел глубокое качественное полевое исследование настроений жителей Крыма. Оно выявило, что даже среди промосковски настроенных этнически русских крымчан было мало сторонников отделения полуострова от Украины.

Эти и другие результаты разных исследований подтверждают ранее существовавшую тенденцию постепенной, мягкой политической "украинизации" населения Крыма с 1991 года. На этом фоне захват полуострова Россией в феврале 2014-го был своевременным для Москвы. Он был призван предотвратить как рост лояльности к украинскому государству, так и сопротивление аннексии со стороны населения Крыма.

Стремительная военная оккупация и политическая аннексия Крыма российскими вооруженными силами в 2014 году стала началом Российско-украинской войны, которая продолжается и сегодня.

Спровоцированная реакция, а не наступательная акция?

Следует отметить, что под действием российской пропаганды искажению подверглась не только дата, когда началась российско-украинская война, но и политические истоки межгосударственного противостояния.

Согласно особенно манипулятивному подходу, решающим импульсом военной эскалации якобы была экзистенциальная угроза, которая для российской нации исходила – или по крайней мере воспринималась Москвой как исходящая – от событий в Украине в начале 2014 года.

Дескать, и российское государство, и этнические русские в Украине были настолько серьезно и якобы справедливо встревожены полагаемым "фашистским переворотом" в Киеве и его последствиями для внутренней и внешней политики Украины, что у них "не было иного выхода" как оказать вооруженное сопротивление.

Использование этого нарратива – не наивная историческая ошибка. Он скорее служит, чтобы преднамеренно политически оправдать агрессию Кремля в 2014 году.

Согласно этому нарративу, российско-украинская война действительно началась в апреле или даже феврале 2014 года. Но этот подход возлагает вину за вспышку вооруженного конфликта на Киев и Запад, а не на Москву. Якобы Россия понятно или, согласно некоторым особенно пропутинским версиям, даже адекватно реагировала на недопустимые события в "своем подбрюшье".

Отдельные сторонники этой версии событий десятилетней давности заходят настолько далеко, что поддерживают утверждение Москвы о фундаментальном дисконтинуитете украинского государства в 2014 году. Так называемый "фашистский переворот" привел к тому, что теперь различные официальные российские признания украинской территории и независимости в ряде двусторонних и многосторонних соглашений, подписанных Москвой, стали недействительны.

Однако смена власти в Украине в 2014 году не была нелегитимной, как её до сих пор часто изображают. Её последствия для России и этнических русских в Украине также не были столь драматичными, как это часто утверждается.

Во-первых, Революция достоинства 2013–2014 годов была не антироссийским погромом, а народным протестом против все более авторитарного правления президента Виктора Януковича. Восстание было вызвано репрессиями против политической оппозиции, давлением на бизнес, централизацией власти, всепроникающей коррупцией и отстранением тогдашнего украинского правительства от ЕС среди прочего.

Первоначально мирные демонстрации обострились в январе–феврале 2014 года, когда полиция начала стрелять по безоружным демонстрантам. Сотни людей были убиты или тяжело ранены в ходе уличных баталий, в том числе не менее 10 сотрудников правоохранительных органов. Хотя ни одного анти-майдановского активиста не убили.

Восстание закончилось внезапно, когда был достигнут компромисс между Януковичем и лидерами Евромайдана, и утром 21 февраля 2014 года бои в Киеве прекратились.

Непопулярный президент поспешно покинул столицу. Его отъезд состоялся через несколько часов после подписания соглашения с политической оппозицией, свидетелями которого стали министры иностранных дел Польши, Франции и Германии, а также посланник Москвы (ветеран российской политики Владимир Лукин).

Янукович тогда сразу же нарушил важнейшую часть этого соглашения, не подписав закон о восстановлении парламентско-президентской версии украинской Конституции 2004 года, по которой Янукович сам был избран в 2010 году.

В конце февраля 2014 года Украина всё ещё находилась в состоянии кризиса, а российские войска в Крыму уже начали оккупацию полуострова. Поскольку Янукович покинул столицу, не сложив с себя полномочий президента, украинский парламент, в котором находилось большинство сторонников Януковича, проголосовал за его отстранение от должности.

Формальный процесс импичмента, согласно украинской Конституции, был бы невозможен в этот кризисный период, поскольку занял бы несколько месяцев. Вместо этого парламент признал Януковича неспособным исполнять свои обязанности, и он был смещен с поста главы государства.

Власть в Киеве временно перешла к председателю Верховной Рады Александру Турчинову, который при широкой поддержке парламента стал исполняющим обязанности президента. Одновременно были объявлены новые президентские выборы в установленный конституцией трехмесячный срок.

Пятый президент Украины Петр Порошенко был избран 25 мая 2014 года, набрав в первом туре 54,7% голосов. Президентские выборы были признаны свободными и справедливыми наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), участником которой является и Россия.

Ход, результаты и последствия внутриполитических событий в Украине в первой половине 2014 года были драматичными. Однако они не оправдывают вооруженный захват Россией Крыма или военную интервенцию Москвы на восток Украины.

Второй, своего рода психологический аргумент, подчеркивающий восприятие Москвой угрозы (скорее чем её реальность), также несостоятелен. В соответствии с ним, решающую роль в начале войны в феврале 2014 года сыграл экзистенциальный страх, вызванный Революцией достоинства.

Этот нарратив то ли по наивности игнорирует более широкий исторический контекст, то ли рассчитан на незнание читателя. Его апологеты следуют линии Кремля, утверждая, что события в Киеве 2014 года спровоцировали вмешательство Москвы в Черном море. Однако аппетиты России в отношении Крыма имели мало общего с предполагаемым изменением на полуострове в постсоветской Украине, где он был и останется Автономной республикой с особыми правами для этнически неукраинских жителей.

За аннексией стояла не столько победа Революции достоинства и ее возможные последствия, сколько российский империализм, национализм и ирредентизм.

Точное время упомянутого выше отъезда Януковича из Киева – вечер 21 февраля 2014 года – является важным нюансом. В этот момент уже шла незаконная оккупация Крыма, которая началась накануне.

Россия развязала войну против Украины, хотя ее пророссийский президент все еще находился у власти и его побег еще не был неизбежным. Вторжение разворачивалось в то время, когда Янукович все еще находился в Киеве, был признанной главой государства и вел открытые переговоры с оппозицией и иностранными политиками.

Подготовка к захвату полуострова фактически началась задолго до Революции достоинства.

Уже в 2010 году, после подписания так называемого Харьковского соглашения, Россия начала перебрасывать военную технику на свою военно-морскую базу в Севастополе. В 2012 году в Крыму были сформированы четыре бригады кадровых военных, оснащенные новейшими образцами вооружения. Тогда же началась их интенсивная специальная подготовка. Быстрота и целенаправленность захвата Крыма в феврале–марте 2014 года говорит о тщательном предварительном планировании.

Можно вернуться еще дальше назад. С момента распада Советского Союза в 1991 году было сделано множество официальных и неофициальных, индивидуальных и коллективных заявлений российских политиков, предвещавших аннексию Крыма Россией.

Показательным стало одно событие, произошедшее на Черном море за 11 лет до аннексии, и мало известно за пределами Украины.Так называемый "конфликт вокруг Тузлы" 2003 года. Во время этого короткого, но характерного эпизода Москва попыталась оспорить право собственности Украины на крошечный остров Тузла в Керченском проливе, хотя островок был ранее признан РФ частью украинской территории.

Безрезультатная вылазка Москвы 2003 года предвосхитила российскую операцию по оккупации и аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение Россий в Украину восемь лет спустя.

Третий и, возможно, самый популярный вариант этого нарратива тоже иногда признает начало войны уже в 2014 году, но эти защитники России используют хорошо известное оправдание про расширение НАТО на восток.

Этот подход является не только самым распространенным, но и самым спекулятивным. Ведь Украина до сих пор не продвинулась дальше туманного обещания НАТО от 2008 года, что однажды она станет членом этой организации. Киеву тогда и после не был предоставлен так называемый План действий по членству или какая-либо другая дорожная карта для вступления в Североатлантический альянс.

Более того, за последние два года пример Финляндии должен бы был развеять эту особенно спекулятивную вариацию оправдания агрессии Москвы в 2014-ом. Хотя российско-финская граница не так длинна, как российско-украинская, она все же длинная.

В 2022–2023 годах Финляндия сначала объявила о своем намерении вступить в НАТО, потом успешно подала свою официальную заявку в альянс, а затем несколько месяцев ждала ратификации своего вступления.

Членство Финляндии в НАТО не только увеличило протяженность границы между Россией и НАТО примерно в два раза. Оно и привело к тому, что с марта 2023 года родной город большой части российского руководства, Санкт-Петербург, находится в шатком геостратегическом положении. Сегодня Питер наполовину окружен НАТО: с запада – со стороны Эстонии, а с севера – со стороны Финляндии.

Тем не менее, реакция Москвы на это судьбоносное расширение НАТО осталась чисто риторической. Вместо контрмер на стремительное сближение Хельсинки с альянсом в 2022–2023 годах, наоборот, российские армейские подразделения были отведены с баз, расположенных вблизи Финляндии, в Западном и Северном военных округах.

Фактическое и успешное присоединение Финляндии к Североатлантическому договору не вызвало никакой существенной военной или другой материальной реакции со стороны России. В то время как туманная перспектива вступления Украины в НАТО, как утверждается, спровоцировала крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

Поучительным примером поведения РФ по отношению к бывшим советским республикам является ее отношение к Республике Молдова с начала 1990-х годов. Тогда Путин еще был второстепенным чиновником в Санкт-Петербурге.

В 1992 году командующий 14-й российской армией, ныне покойный Александр Лебедь, оправдал вмешательство своих войск во внутренний молдавский конфликт утверждением, что новое правительство Молдовы ведет себя хуже, чем эсэсовцы 50 лет ранее. Таким образом, более чем 30 лет назад Лебедь прикрылся объяснением, которым Путин позже будет прикрывать свое вторжение в Украину как в 2014, так и в 2022 годах.

Российская военная поддержка пророссийских сепаратистов в Молдове привела к укреплению сепаратистского псевдо-государства, так называемой Приднестровской Молдавской республики.

Чтобы решить этот вопрос, Кишинев и Запад в 1990-х годах сделали именно то, что с 2014 года многие неукраинские наблюдатели советуют сделать Киеву, Вашингтону и Брюсселю. Молдова вступила в переговоры с Россией и привлекла к урегулированию конфликта международные организации, такие как ОБСЕ. Запад не ввел экономические санкции против России и не поддержал Молдову поставками оружия.

В 1994 году Кишинев подписал с Москвой договор о выводе российских войск из Молдовы. Более того, в 11-й статье своей новой конституции, принятой в том же году, Молдова определяет себя как внеблоковую страну, что исключает возможность вступления в НАТО. Молдавская конституция 1994 года до сих пор в силе.

В течение 30 лет было множество двух- и многосторонних переговоров и инициатив с целью решения приднестровского конфликта. Тем не менее, остатки 14-й армии Лебедя, которая теперь известна как "Оперативная группа российских войск", все еще находятся в Приднестровье. Там они продолжают поддерживать сепаратистский неосоветский квазирежим, который жив и здоров.

Выводы

Роковые события в Крыму в феврале – марте 2014 года не были местным восстанием, мирной передачей территории или спонтанной реакцией Москвы на украинскую провокацию. Они были продиктованы российским имперским национализмом и экспансионизмом.

Оккупация черноморского полуострова регулярными войсками РФ представляла собой заранее спланированную операцию и уже полномасштабное военное вторжение в Украину. Этот насильственный и вооруженный акт привел к незаконному расширению территории Российской Федерации за счет Украины и был, таким образом, началом российско-украинской войны.

Изначально ограниченное использование Москвой военных средств не было признаком нежелания Кремля идти на эскалацию. Тогда ещё осторожное поведение РФ было призвано максимально воспользоваться нестабильной ситуацией в Украине на последнем этапе Революции достоинства. Целью относительной осторожности России в феврале – марте 2014 года было приглушить ответные действия Украины и Запада на вооруженную агрессию РФ.

Эта стратегия Кремля остается в какой-то мере эффективной и по сей день. Многие наблюдатели считают февраль 2022, а не 2014 года месяцем начала российско-украинской войны.

На этом фоне необходимы дальнейшие журналистские, научные и другие исследования, посвященные подготовке, ходу и последствиям нападения РФ на Украину в начале 2014 года.

Политические, научные и другие комментаторы должны в своих письменных и устных оценках войны правильно определять дату её начала.

Политики, дипломаты и другие заинтересованные в будущем Украины лица должны безоговорочно и постоянно настаивать в своих публичных и непубличных заявлениях на том, что вооруженная оккупация Крыма в феврале 2014 года стала началом российско-украинской войны. Как однажды тривиально сказал Карл Саган: "Чтобы понять настоящее, нужно знать прошлое".

Юлия Каздобина – научная стажерка, Якоб Хеденског и Андреас Умланд – сотрудники Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы (SCEEUS) Шведского института международных дел (UI).

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