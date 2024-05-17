Как понимать кадровую карусель Путина?

Есть много объяснений тому, почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова в качестве министра обороны России, а Николая Патрушева – на Шойгу в качестве секретаря Совета безопасности РФ.

Но действительно ли мы понимаем смысл этих изменений?

Недавняя рокировка в российском руководстве привлекла внимание даже за пределами России. Существует несколько правдоподобных интерпретаций этих перестановок.

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Как это часто бывает с криминологией, эти версии не дают полного понимания изменений, поскольку стремятся к политической логике, которая может и вовсе отсутствовать или быть вторичной.

Некоторые рассматривают замену предыдущего министра обороны Сергея Шойгу как реакцию на неудачу России в войне против Украины. Однако новый пост секретаря Совета безопасности РФ, членом которого Шойгу уже был в качестве министра обороны, в некотором смысле является повышением.

Его преемник на посту министра обороны Андрей Белоусов, говорят, хороший экономист. Его назначение рассматривают как знак того, что Россия хочет ускорить переход к военной экономике.

Однако став простым министром, бывший первый вице-премьер Белоусов получил в некотором отношении понижение в должности. У него нет опыта работы в военно-промышленном комплексе, и его министерство будет больше заниматься логистикой, чем экономикой войны.

Пока не видно, какая именно стратегия стоит за всем этим. Кадровую политику таких режимов, как путинский, часто определяют скорее не очевидные цели внутренней или внешней политики, а внутриадминистративные и властно-политические мотивы, которые трудно интерпретировать.

Эту и без того непрозрачную ситуацию могут усугублять иррациональные аспекты, которые расшифровать еще сложнее. Оценивая так называемую "вертикаль власти" Путина и ему подобных, иностранные наблюдатели иногда предполагают стратегическую рациональность, которой на самом деле нет.

Скорее мы можем быть свидетелями "битвы бульдогов под ковром". А ее невозможно пристально наблюдать и запросто интерпретировать. Различные кланы вокруг Путина необходимо поддерживать в равновесии, что приводит, в частности, к кадровым спорам. Устранение Шойгу из Министерства обороны усиливает власть начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который также руководит войной против Украины. Таким образом, Герасимов представляется главным победителем рокировки.

Но есть и явный проигравший.

Наиболее интересным аспектом понижения Шойгу в должности министра обороны и назначения его секретарем СБ РФ является смещение Николая Патрушева с этого доселе влиятельного поста.

Ранее Патрушев считался вторым по влиятельности политиком в РФ. Теперь же те, кто наблюдает за пертурбациями в России, с нетерпением ждут, что с ним будет дальше. Путин понизил его в должности до странного поста помощника президента по судостроению. В то же время 46-летний сын Патрушева, Дмитрий, до сих пор занимавший пост министра сельского хозяйства, был повышен до вице-премьера, отвечающего за с/х.

Уже сегодня ясно, что замена Патрушева-старшего уменьшит значение Совета безопасности в российской структуре власти. В путинской России не только отдельные должности, но и целые институты имеют расплывчатые полномочия.

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Путинская деинституционализация практически всех органов российской политической системы – результат политического развития последней четверти века.

Согласно популярной версии, Белоусова назначили министром обороны благодаря его экономической компетентности, которая необходима для перехода России к военной экономике. Однако остается неясным, насколько экономист сможет инициировать перемены на самом верху своего огромного министерского аппарата и добиться военно-экономических улучшений.

Министерство обороны очень централизовано и практически не подвергалось реформам. Прежде чем приступить к решению стратегических задач, Белоусову придется реформировать само министерство. Провести такую реформу в условиях войны будет непросто.

Как бы то ни было, мы не знаем наверняка, были ли все эти соображения в конечном итоге важны для назначения Белоусова, а также других недавних назначений и повышений.

Не исключено, что решающую роль сыграли личные предпочтения или клановые конфликты, которые трудно распознать со стороны. Некоторые наблюдатели заходят настолько далеко, что видят в Белоусове и/или Патрушеве-младшем наследных принцев для возможной замены Путина. Возможно, так и есть; возможно, нет.

Ни российские, ни зарубежные наблюдатели не могут полностью расшифровать эволюцию византийского созвездия российской политической элиты.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

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