Заявление "Украинской правды" относительно задержания в Польше журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко

Oświadczenie w języku polskim znajduje się poniżej

Редакція онлайн-видання "Українська правда" розуміє важливість дотримання правил безпеки та процедур ідентифікації особи в прикордонній зоні.

Ми поважаємо роботу правоохоронних органів сусідньої та дружньої до нас Польщі. Одночасно з цим просимо польських правоохоронців дотримуватися процедур, до яких їх зобов'язує національне законодавство.

Дії польської поліції 27 лютого щодо керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка не були направлені на контроль та безпеку прикордонного регіону і мають ознаки перешкоджання журналістській роботі, втручання в неї разом із недотриманням процедур контролю особи.

Нагадаємо, що знімальна група УП у складі керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка була затримана польськими правоохоронцями під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Польські поліцейські під час затримання провели обшук машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег.

Журналіста та оператора УП привезли в комендатуру поліції міста Лукув (Луків), де утримували щонайменше 4 години. Наших співробітників допитували як поліцейські, так і представники польських спецслужб. Увесь цей час їм не дозволяли ні з ким зв'язатися.

Михайло та Ярослав кілька разів просили правоохоронців дати їм можливість подзвонити адвокату в Україні або дозволити скористатися послугами адвоката в Польщі. Під час допиту правоохоронці погрожували нашим колегам арештом на 14 днів, а також надіти на них кайданки.

Після допиту Михайлу та Ярославу повернули картки пам'яті. Втім з'ясувалося, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також була пошкоджена підзарядка для акумуляторів. Оператора Ярослава Бондаренка змусили підписати не зрозумілий йому документ польською мовою.

За добу після інциденту з нашими журналістами польські правоохоронці так і не змогли пояснити причини та підстави, на яких їх затримали.

Версії польської поліції постійно змінюються – від початкової (що ніхто нікого не затримував і "це фейкові новини") до намагань пояснити затримання мовним бар'єром і потребою встановити особи й перевірити документи.

Також ми фіксуємо маніпуляції з боку польської поліції, нібито наші колеги знімали залізничну інфраструктуру (це не відповідає дійсності і правоохоронці мали змогу в цьому пересвідчитись, побачивши відео) та не мали дозволу на роботу в Польщі.

Ми вважаємо, що поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу, викликати серед українських журналістів, які працюють у Польщі, "стримуючий ефект" (chilling effect).

Також наголошуємо, що найголовнішим залишається факт того, що представники польської влади вдалися до неправомірних дій щодо утримання наших журналістів без законних на те санкцій та з порушенням базових прав людини.

Перевірка особи не може тривати 4 години – на що є вироки польських судів. Польські правоохоронці згідно з процедурою журналістам про неї не повідомили, вони не назвали своїх імен, прізвищ і звань, не показали своїх посвідчень, не запросили перекладача, не видали документ про затримання з описом шляху оскарження дій правоохоронців.

Вирішити інцидент вийшло лише після втручання співробітників посольства та консульства України в Польщі.

Заяви польської поліції зараз виглядають як спроби перекласти відповідальність на журналістів "Української правди". Усі вони жодним чином не виправдовують незаконне затримання та обшук наших колег. Редакція почала юридичні кроки у співпраці з польським адвокатом.

Зі свого боку хочемо зазначити, що попри ці обставини, ми плануємо опублікувати матеріал про транзит між Польщею та Білоруссю.

Oświadczenie "Ukraińskiej Prawdy" w związku z zatrzymaniem w Polsce ukraińskich dziennikarzy Mychajła Tkacza i Jarosława Bondarenki

Jako redakcja portalu internetowego "Ukraińska Prawda" mamy świadomość, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym ustalenie tożsamości osób znajdujących się w strefie przygranicznej. Doceniamy pracę organów ścigania przyjaznej sąsiadki naszego kraju — Polski. Jednocześnie apelujemy do polskich funkcjonariuszy o przestrzeganie procedur, do których zobowiązuje ich krajowe prawo.

Celem wczorajszych działań Policji Polskiej wobec kierownika działu śledczego "Ukraińskiej Prawdy" Mychajła Tkacza i operatora Jarosława Bondarenki nie było dbanie o bezpieczeństwo w strefie przygranicznej. Działania funkcjonariuszy miały znamiona przeszkadzania w pracy dziennikarskiej, ingerencji w nią oraz rażąco naruszały procedurę ustalenia tożsamości.

Przypominamy, że grupa redaktorów "Ukraińskiej Prawdy" została zatrzymana przez policję podczas robienia zdjęć do materiału dotyczącego tranzytu towarów z Rosji i Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze przeszukali pojazd, wyciągnęli karty pamięci z kamer, zarekwirowali naszym dziennikarzom telefony komórkowe i dokumenty. Redaktorów "Ukraińskiej Prawdy" przewieziono do komendy policji w Łukowie, gdzie zatrzymywano na co najmniej 4 godziny. Naszych pracowników przesłuchiwali zarówno policjanci, jak i przedstawiciele polskich służb specjalnych. Przez cały ten czas nie pozwalano im na wykonanie żadnego telefonu.

Mychajło i Jarosław kilkakrotnie zwracali się do funkcjonariuszy z prośbą o możliwość skontaktowania się z prawnikiem w Ukrainie lub skorzystania z usług prawnika w Polsce. Podczas przesłuchania funkcjonariusze grozili naszym kolegom aresztem na 14 dni oraz założyli im kajdanki. Po przesłuchaniu Mychajłowi i Jarosławowi oddano karty pamięci, jednak niektóre z nagranych materiałów zostały usunięte. Zniszczono również ładowarkę do akumulatorów. Operatora Jarosława Bondarenkę zmuszono do podpisania niezrozumiałego dokumentu w języku polskim, którego nie zna.

Po dobie od zdarzenia polscy funkcjonariusze nadal nie potrafią wyjaśnić przyczyn i podstaw do zatrzymania naszych pracowników. Wersje policji ciągle się zmieniają — od początkowego twierdzenia, że wieści o zatrzymaniu miały być "fałszywą informacją", do prób tłumaczenia czynności barierą językową czy potrzebą ustalenia tożsamości i sprawdzenia dokumentów.

Zwracamy również uwagę na manipulacje, rozpowszechniane przez Polską Policję, jakoby nasi koledzy mieli filmować infrastrukturę kolejową (co nie jest prawdą, policjanci mogli się o tym przekonać w trakcie sprawdzenia materiałów wideo) oraz nie mieli… zezwolenia na pracę w Polsce.

Uważamy, że policja w ten sposób próbowała wpłynąć na pracę dziennikarską, aby wywołać „efekt mrożący" wśród ukraińskich dziennikarzy pracujących w Polsce.

W naszym odczuciu polscy funkcjonariusze dopuścili się nielegalnych działań wobec dziennikarzy, nie przedstawiając podstawy prawnej i faktycznej naruszyli podstawowe prawa człowieka.

Kontrola tożsamości nie może trwać 4 godziny — na co wskazują wyroki polskich sądów. Polska Policja nie poinformowała dziennikarzy o zatrzymaniu, funkcjonariusze nie podali imion, nazwisk i stopni służbowych, nie pokazali swoich legitymacji, nie wezwali tłumacza, nie wydali dokumentu o zatrzymaniu z opisem sposobu odwołania się od działań funkcjonariuszy.

Sytuacja rozwiązała się dopiero po interwencji pracowników ambasady i konsulatu Ukrainy w Polsce.

Ostatnie stanowiska Policji wyglądają jak próby przerzucenia odpowiedzialności na dziennikarzy "Ukraińskiej Prawdy". W żaden sposób nie usprawiedliwiają one sposobu zatrzymania i nielegalnej ingerencji w pracę naszych kolegów. W związku z tym redakcja podjęła kroki prawne we współpracy z polskim prawnikiem.

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo tego zdarzenia planujemy opublikować materiał dotyczący tranzytu między Polską a Białorusią.