Что не так с "выборами" на России?

Спойлер – все.

З "виборами" президента, які росія проводить з 15 до 17 березня, є дві великі проблеми. Перша – назвати це "виборами" у цивілізованої людини, яка знає і розуміє слово "демократія", язик не повертається. Друга – це те, що ці "вибори" проводяться на тимчасово окупованих українських територіях.

Але нижче покроково.

Реклама:

Чому російські так звані вибори президента порушують усі можливі стандарти?

Є міжнародні стандарти проведення виборів, викладені, зокрема, у Кодексі належної практики у виборчих справах, прийнятому Венеціанською комісією у 2002 році.

Так, європейські виборчі стандарти як частина європейського демократичного доробку набули свого сучасного вигляду насамперед завдяки діяльності Ради Європи та насамперед її консультативного органу з конституційного права – Венеційської комісії, а також Організації з безпеки та співробітництва в Європі, зокрема Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ). Ці європейські виборчі стандарти вміщують основні напрацювання, що мають глобальний (світовий) характер.

Тож до них належать:

Загальне виборче право. Рівне виборче право. Вільне волевиявлення. Таємність волевиявлення. Безпосередність волевиявлення.

Однак важко назвати "вибори" президента рф, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ), під дулами автоматів, за відсутності будь-яких спостерігачів на прифронтових "виборчих дільницях" – вільними. І в компанії цих же людей з автоматами та інших представників колаборантської влади, зокрема, так званих членів "виборчих комісій", ще важче назвати їх таємними. У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області виїзна "виборча комісія" прийшла до 98-річної місцевої жительки у супроводі військового з автоматом. Пропагандистські медіа поширили відео цього візиту як здобуток окупаційної влади.

Російська ЦВК накручує кількість виборців на ТОТ й подає вигадані цифри про "явку". Адже росіяни не знають точної кількості жителів, які там мешкають, відтак беруть за основу дані щодо населення до повномасштабної агресії. І саме від цієї цифри "малюють" явку у понад 70%, аби завищити кількість виборців, які начебто проголосували. За задумом кремля, це має додати легітимності "виборам" та створити картинку підтримки з боку місцевих мешканців окупації їхнього рідного краю. Проте цей фарс працює виключно лише на внутрішню аудиторію кремля.

Нагадаємо, що з безпекових міркувань, зокрема, і з метою захистити персональні дані виборців, з початком повномасштабного вторгнення система нашого Державного реєстру виборців тимчасово призупинила своє функціонування.

Отже на окупованих територіях немає виборчих списків, немає спостереження, контури виборчих округів не визначені, жителям дозволили голосувати з українським паспортом. Мовляв, через підрив Каховської ГЕС жителі втратили не лише будинки, а й документи, зокрема вже видані російські паспорти. Напередодні виборів окупанти випустили декілька пропагандистських рекламних роликів, у яких актори, що грають українських полонених, беруть участь у виборах або з українським паспортом, або взагалі без жодного.

Також у Центрі національного спротиву (ЦНС) зазначили, що загарбники зганяють на "виборчі дільниці" на окупованій території мігрантів з Центральної Азії. Для завищення явки дозволено голосувати навіть без паспортів.

Щоб максимально збільшити явку виборців, російським окупантам дозволили голосувати на "виборах" президента рф, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управлінні розвідки Міноборони: "Керівництво Міноборони рф дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій СВО, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до переліку осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", – йдеться у повідомленні.

Також росіяни скуповують голоси. Окупанти обходять домівки пенсіонерів і пропонують "гуманітарну допомогу" у розмірі 5 тисяч рублів, але умовою її отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Як інформує ЦНС, кошти видають навіть без наявності паспорта росії.

Отож вчергове пересвідчуємось, як росія нехтує всіма міжнародними правилами та стандартами, дискредитуючи поняття "вільних демократичних загальних виборів", коли саме так називає всю ту імітацію, що відбувається з 15 до 17 березня.

Російські "вибори" на українських територіях як спосіб дискредитувати Україну та легітимізувати окупацію

"Вибори" рф на українських ТОТ вже ставлять під сумнів легітимність обраного президента держави-агресора (ще хтось сумнівається, що це буде путін?). Адже це незаконне голосування на територіях чотирьох українських областей та Криму спотворить результати. Хоча, як ми зазначали вище, спотворить їх, звісно, не лише це.

Такі дії є черговою цинічною спробою держави-агресора легітимізувати окупацію українських земель та не мають жодної ознаки відповідності загальновизнаним у світі демократичним стандартам виборів і не можуть мати таких загалом. Оскільки організація і проведення на ТОТ України виборів представницьких органів та посадових осіб іншої держави є нічим іншим, як фарсом, прикладом деградації, нівелюванням ідей демократії, прав людини та делегітимізації "виборної" посади президента держави-агресора, яку він очолює вже 25 років.

Ще 23 лютого Центральна виборча комісія схвалила Заяву, в якій закликала іноземні держави та їхні органи адміністрування виборів, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами засудити рішення та дії органів влади рф та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки і проведення цих так званих виборів, не брати участі в спостереженні за процесом указаних та будь-яких інших псевдоволевиявлень, організовуваних окупаційною владою російської федерації на тимчасово окупованих територіях та не визнавати повноважень обраного в нелегітимний спосіб президента рф, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних зносинах, у разі проведення таких виборів.

А також – припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами, виключити рф з усіх міжнародних організацій як таку, що зруйнувала міжнародний мир, безпеку і справедливість, вчиняє злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид в Україні, та сприяти якнайшвидшому припиненню росією окупації українських територій, застосуванню та/або посиленню персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно посадових осіб і громадян рф, причетних до організації на тимчасово окупованих територіях України підготовки та проведення псевдовиборів.

МЗС України теж відреагувало на псевдовибори росії та звернулось до українців в окупації: "Незважаючи на неодноразове засудження світовою спільнотою проведення російською федерацією під виглядом "псевдореферендумів" та "виборів" юридично нікчемних заходів на тимчасово окупованих територіях України, керівництво рф свідомо ігнорує заклики до припинення подібних дій та, всупереч численним резолюціям ГА ООН і рішенням низки інших авторитетних міжнародних організацій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, не полишає спроб анексії тимчасово окупованих російською Федерацією внаслідок збройної агресії територій України шляхом поширення на них норм російського законодавства".

Реакція світу

Світові лідери засуджують російські псевдовибори. Зокрема, Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марк Кулз зробив заяву, в якій засудив плани російської федерації провести президентські вибори в тимчасово окупованих регіонах України.

"Незаконне проведення так званих виборів і примус громадян України до участі в них є грубим порушенням міжнародного права та прав громадян, захищених Європейською конвенцією з прав людини, а також черговою спробою російської федерації легалізувати тимчасову окупацію та анексію українських територій", – наголосив Марк Кулз.

Світова преса вкрай негативно реагує на псевдовибори президента рф. Зокрема, видання The New York Times пише, що "голосування має важливе значення для пана путіна як спосіб зміцнити свою легітимність і відновити улюблений імідж як втілення безпеки та стабільності. Цей образ був заплямований, коли війна, рекламована як швидка операція з повалення уряду в Києві, перетворилася на гасло, яке спричинило сотні тисяч жертв, розірвало відносини із Заходом і спричинило жорсткіші внутрішні репресії".

The Economist стверджує, що "росіяни йдуть на фіктивні вибори свого президента. Дія шаради відбувається на тлі вбивств і репресій. Триденне голосування, яке розпочнеться 15 березня, не є виборами, як це розуміє більшість людей у ​​західному світі. Якби Росія була демократією, пан Путін залишив би владу в 2008 році, коли закінчився його другий і останній згідно з конституцією термін перебування на посаді. Але там, де війна – це мир, невігластво – це сила, а свобода – це рабство, суть цього вибору – відсутність вибору", – наголошують у виданні.

CNN зазначає, що "вибори в Росії не є ані вільними, ані чесними, і, по суті, служать формальністю для продовження терміну перебування Путіна при владі, за словами незалежних органів і спостерігачів як у країні, так і за її межами".

The Washington Post зазначає, що "путін централізував владу, вторгся в Грузію й Україну та знищив російську опозицію. Двоє найбільш харизматичних лідерів опозиції мертві: Борис Нємцов був застрелений біля Кремля в 2015 році, а Олексій Навальний пережив отруєння за державним замовленням у 2020 році, але помер у в'язниці минулого місяця. Його вдова каже, що його вбили за прямим наказом Путіна. Інші опозиціонери або перебувають у в'язницях, або замовкли, або втекли з країни".

Читайте також: Бєз Надєждіна. Кремль не допустив до виборів лояльного "опозиціонера"-українофоба

Electoral Transparency закликає виборчі органи та посадових осіб, а також науковців і спеціалістів не брати участі в якості "спостерігачів" у так званих виборах у росії, які відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року. Дізнавшись, що російська виборча комісія надіслала запрошення виборчим органам і офіційним особам у Латинській Америці, а також науковцям і спеціалістам у регіоні, Electoral Transparency закликає їх не підтверджувати своєю присутністю ці псевдовибори.

За закритими дверима. "Вибори" без міжнародних спостерігачів

Інститут моніторингу виборів, який представлений різноманітними спостерігачами, сприяє проведенню виборчих кампаній на демократичних засадах, відповідно до вироблених міжнародною спільнотою виборчих стандартів. Це як один із методів протидії фальсифікації та запобіжник масовим порушенням. Водночас відмова країн з розвиненою демократією надсилати своїх спостерігачів на так звані вибори президента рф вже ставить під сумнів демократичність цих "виборів".

У згаданій вище Заяві, ЦВК закликала іноземні держави та їхні органи адміністрування виборів, міжнародні організації, місії зі спостереження за виборами не брати участі в спостереженні за процесом указаних та будь-яких інших псевдоволевиявлень, організовуваних окупаційною владою російської федерації на тимчасово окупованих територіях.

Європарламент підкреслив, що не давав повноважень жодному євродепутату спостерігати за президентськими виборами в рф і на ТОТ України.

"Європейський парламент не спостерігатиме за цим виборчим процесом і, отже, не коментуватиме ні сам процес, ні його результати. Жоден член Європарламенту не був уповноважений спостерігати за цим виборчим процесом на території Російської Федерації, в анексованому Криму та на інших окупованих Росією українських територіях або коментувати його від імені Європарламенту", – зазначено в опубліковану пресрелізі.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви й Естонії заявили, що російські "вибори" на окупованих територіях грубо порушують суверенітет України та міжнародне право: "Ми не визнаємо і не визнаватимемо проведення таких виборів та їхніх результатів на тимчасово окупованих і незаконно анексованих Росією територіях України".

"Вибори" без вибору

Щодня росія продовжує вбивати українських громадян. І водночас створює цинічну картинку для свого населення, де українські бабусі під дулом автомата в оточенні представників так званої "виборчої комісії" ставлять потрібну позначку в бюлетені. Це не просто грубі порушення загальновизнаних у світі стандартів проведення виборів. Це також порушення прав людини, фізичне та психологічне насильство над населенням ТОТ.

Це і залякування та дискредитація ідей демократії.

Це – легітимізація окупації і виправдання страшних злочинів проти людяності, які нічим ніколи не виправдати. За фактом проведення цих "виборів" на ТОТ керівництво росії має бути притягнутим до відповідальності за окремою статтею обвинувачення Гаазьким трибуналом.

За ці "вибори" росія має бути покарана, як і за всі інші свої страшні злочини.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.