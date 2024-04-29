Миллионы из госбюджета в никуда: как Высший совет правосудия не спешит увольнять одиозных украинских судей?

Понад 11 мільйонів гривень – стільки за останній рік з українського бюджету витратили на зарплати 6 одіозним українським суддям. Хтось із них – підозрюваний у захопленні держвлади, хтось – у держзраді, інші – у величезних хабарях. Проте є те, що їх усіх обʼєднує – збережений статус суддів та стабільні щомісячні виплати. І все це "завдяки" Вищій раді правосуддя.

На початку травня буде пів року як Вища рада правосуддя (ВРП) відновила свою дисциплінарну функцію, тобто знову набула повноважень розглядати скарги на суддів та призначати їм покарання: від звичайного попередження й аж до звільнення. Як обіцяла сама ВРП, вона буде пріоритезувати провадження. Одним із таких пріоритетів мав стати суспільний резонанс. Та що ми маємо насправді?

ОАСК поїхав – судді залишились

Закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва прийняли ще в грудні 2022 року, проте всі судді так званого "вовчого суду", включно з його головою, досі не пройшли кваліфікаційне оцінювання, не притягнуті до відповідальності, але мають суддівські гарантії та отримують винагороду.

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"Шефу" aka ексголові ОАСКу Павлу Вовку та його підлеглому Євгенію Аблову, також відомому як "Шеф, давай учудім" інкримінується створення злочинної організації та захоплення влади. Підставами для обвинувачення стали записи розмов у кабінеті Вовка, частину яких НАБУ опублікувало у 2019 році. А вже під час повномасштабної війни стало відомо, що ОАСК імовірно готував план з повернення Януковича на крісло Президента.

Попри свої "досягнення", як Вовк, так і Аблов, поєднують високий статус суддів і менш поважний статус обвинувачених у Вищому антикорупційному суді. А Вища рада правосуддя тим часом не поспішає їх звільняти: перше провадження за "плівками Вовка" щодо Вовка та Аблова відкрили у січні цього року (але поки без новин), ще три провадження на Вовка та одне на Аблова відкрили лише у квітні цього року.

Хабарництво? Не біда, зімітуємо розгляд!

Справа на мільйони (доларів) Князєва

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 2,7 млн дол. за вирішення справи Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

Майже рік тому юристи Фундації DEJURE надіслали скаргу за цим фактом до Вищої ради правосуддя, і її у листопаді 2023 року було розподілено на члена ВРП Сергія Бурлакова. Наслідком такого істотного проступку є звільнення судді, проте… член-доповідач вирішив не поспішати з розглядом скарги. У кінці січня Бурлаков узагалі без обґрунтованих підстав намагався зупинити провадження. Наразі строк, передбачений законом для розгляду навіть дисциплінарною палатою справи уже минув.

Окрім цього, у ВРП є ще одна скарга Фундації DEJURE щодо квартири Князєва на Печерську, за оренду якої він начебто платив одну тисячу гривень. Суд визнав Князєва винним у корупційному правопорушенні щодо обмеження отримувати подарунки.

Справа суддів Київського апеляційного суду

Ще однією резонансною справою, повʼязаною з корупцією, є історія з чотирма суддями Київського апеляційного суду. Ще в грудні 2023 року НАБУ викрили Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та Вʼячеслава Дзюбіна на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США.

Тоді Фундація DEJURE звернулася до Вищої ради правосуддя зі скаргами на суддів, і вони були розподілені на члена ВРП Віталія Саліхова. Як ви можете здогадатися, жодного руху стосовно цих справ так і немає. Щобільше, цікаво, що Саліхов сам був суддею цього суду, тож юристи Фундації звернулися з заявою про його самовідвід. Втім, цю заяву не задовольнили.

А поки Вища рада правосуддя й далі відкладає цю справу з незрозумілих причин, троє із цих суддів – Слива, Паленик та Глиняний – уже повернулися до здійснення "правосуддя".

Правосуддя з присмаком крові

Суддя Богомолова

Як повідомляє Офіс генпрокурора, навесні 2022 року Лариса Богомолова, перебуваючи на посаді судді Бердянського міськрайонного суду, почала активно співпрацювати зі спецслужбами та представниками країни-агресора на тимчасово окупованій території Бердянського району. Для прикладу, вона здійснювала збір та передачу даних щодо переміщення українських військових на території Донецької області. Також забезпечувала ворога інформацією щодо проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя. Ще суддя надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу "министерства чрезвычайных ситуаций России".

Після цього суддю Богомолову направили до Полтавського районного суду Полтавської області, який вона згодом очолила. Але у травні 2023 її незаконні дії було викрито. Справа за її обвинуваченням вже розглядається Жовтневим районним судом у м. Запоріжжі.

Суддя Куксов

Ще один суддя на потенційне звільнення – обвинувачений у держзраді та у виправдовуванні агресії рф Володимир Куксов, суддя Північного апеляційного господарського суду. У вересні 2022 СБУ оприлюднила записи телефонних розмов Куксова, у яких він говорить, що очікував захоплення України росіянами. Служба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

У січні ВРП навіть дала довзіл Генпрокуратурі на відсторонення судді від здійснення правосуддя. Попри це Вища рада правосуддя навіть не відкрила дисциплінарну справу на нього.

Діти – ліки від мобілізації: рецепт від судді Боярського

За останні два роки кількість рішень про визначення місця проживання дітей на користь батька зросла у 9 разів. Чи є якісь інші фактори, окрім мобілізації, які могли б вплинути на таку статистику?

Журналісти виявили незвичну концентрацію таких справ у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, який впродовж 2023 року ухвалив понад 850 таких рішень – це понад 30% від усіх рішень по країні. За даними НАБУ, організатором такої схеми уникнення мобілізації чоловіків є колишній голова суду Олександр Боярський, а вартість такої "послуги" коштувала від 3500 доларів США.

Суддя Боярський був "відомим" і до цієї історії. Ще у 2017 році одеські медіа писали про невідповідність його рівня життя офіційній зарплаті. У відповідь суддя публічно заявив, що журналісти просто заздрять йому. Потім, у 2021 році, детективи ДБР викрили його на спробі шахрайства, проте справа ще не завершена.

Втім, Боярський досі має свій статус судді, чималі виплати, а Вища рада правосуддя не поспішає відкривати провадження на суддю за наявною у неї скаргою.

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Як бачимо, роботи у ВРП з горою, а результатів не видно. Зате примітним є те, що члени цього органу суддівського врядування закрили й повернули понад 2 тисячі дисциплінарних скарг. Незрозуміло, що заважає їм пріоритезувати розгляд не на папері, а в реальності. Результатів ж очікує як українське суспільство, так і міжнародні партнери — відновлення розгляду дисциплінарних проваджень за зрозумілими та прозорими правилами серед ключових вимог Єврокомісії.

Єлизавета Караченцева, юристка Фундації DEJURE

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