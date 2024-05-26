Почему Чехия рубит леса больше, чем Украина

Верховна Рада має розглянути законопроєкт №9516, який спрощує призначення санітарних рубок для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Для ділянок, пошкоджених стихійним лихом, пропонується скасувати тривалу і дорогу процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД), але залишити при цьому запобіжники від можливих зловживань.

Відновлення лісу на ділянках, пошкоджених пожежами, буревіями, масовим всиханням дерев внаслідок враження шкідниками, має починатися негайно.

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Деякі екологи та громадські активісти намагаються шукати у дерегуляції зраду. Нас намагаються переконати у тому, що в результаті спрощення збільшиться обсяг рубок.

Також дуже часто ними використовується аргумент, що ОВД – це вимога Європейського Союзу, але чи насправді це так? Чи є від наших європейських колег вимога проходити оцінку впливу на довкілля? Невже Україна заготовляє більше деревини, аніж наші європейські сусіди?

Досвід європейських сусідів свідчить, що саме надмірна регуляція і численні обмеження призводять до катастрофічних наслідків для лісових насаджень і екосистеми в цілому.

Слухайте подкаст: Наука рубати. Як турбота про ліси на словах зводиться до їхнього вирубування на практиці

Делегація українських науковців, представників місцевого самоврядування та лісівників щойно повернулася з Чехії, де ми разом із чеськими колегами обговорювали саме цю проблематику.

До відома: маленька Чехія вирубує лісу в 3 рази більше, ніж Україна.

У наших сусідів працює державне підприємство Lesy České republiky, яке господарює на площі 1,2 млн га. План вирубки на 2023 рік – 8,5 млн м3.

В Україні працює аналогічне ДП "Ліси України" з площею 6,6 млн га. План вирубки на цей же рік – 12 млн м3.

У середньому з одного гектару лісу чехи заготовляють у 3-3,5 рази більше деревини. Аналогічна різниця буде, якщо порівнювати обсяги заготівлі деревини в Україні з іншими країнами Європейського Союзу.

Тобто масштабні вирубки лісів в Україні – це міф, яким звикли лякати населення.

Ба більше, останні роки чехи нарощують вирубки. Адже вони зрозуміли, що кращий спосіб зберегти ліси – вчасно прибирати перестійні (старі) дерева.

Переосмислення відбулося після масового всихання штучно створених у 1920-х роках насаджень ялини (смереки), яке почалося з 2017 року внаслідок ураження короїдом.

На той час чеські ялинники мали вік близько 100 років. В Україні вік стиглості похідної ялини, залежно від категорії лісу, становить від 51 до 61 року, тобто ці насадження були перестійними. Якщо б вчасно була проведена заготівля деревини, на місці старих ялинників вже б височів молодий, більш стійкий до змін клімату та епідемій, деревостан.

Щоб зупинити поширення шкідника, чехам довелося застосувати суцільні санітарні рубки у величезних масштабах. Нам показали ділянку суцільного зрубу ПЛОЩЕЮ ПОНАД 1 000 ГЕКТАРІВ!

Чеські лісівники лише розводять руками: в Чехії до 2017 року екологи і громадськість теж в один голос вимагали зменшення обсягів заготівлі деревини…

Але треба віддати належне, критика припинилася, коли суспільство побачило і зрозуміло, до яких масштабних наслідків можуть призвести надмірні обмеження для лісового господарства.

У період боротьби з поширенням короїда в Чехії почали заготовляти 12-13,5 млн м3 деревини на рік, тобто порівняно з попередніми роками збільшили заготівлю деревини майже на 50%. Епідемію оперативно зупинили, ще непошкоджені ліси врятували. Деревині не дали пропасти, все було реалізовано, держава отримала дохід.

Сьогодні в Чехії для проведення санітарних рубок не існує ані процедури ОВД, ані інших обмежень незалежно від площі ділянки. Є довіра до роботи лісівників. Є розуміння того, що лісове господарство – не місце для популізму.

В Україні також був гіркий досвід, який має нас навчити довіряти лісівникам. Ліси Житомирщини до цього часу не відновлені після масштабних пожеж 2020 року. Не відновлені з причини штучних обмежень, яких у Чехії не існує.

Нам треба дорослішати і вчитися на власних помилках. Чехія змогла це зробити, а Україна?

Володимир Касюхнич, керівник відділу лісового господарства ДП "Ліси України"

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