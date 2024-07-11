Е-карта услуг для ветеранов: здесь есть все

Досить частою є ситуація, коли ветеран або ветеранка повертаються у свою громаду, але або частково, або навіть зовсім не знають про ті послуги, пільги та гарантії, які для них є.

Так само про багато послуг не знають рідні ветеранів і ветеранок, сім’ї загиблих захисників і захисниць. І це при тому, що послуги є: юридичні, психологічні, культурно-просвітницькі тощо. Але інформації про них обмаль.

Саме тому, аби не розпорошувати послуги — ми в Міністерстві у справах ветеранів України, вирішили зібрати їх в одному зручному цифровому інструменті — е-Карті послуг у громадах для ветеранів.

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Спрощуємо доступ до інформації про всі наявні в Україні послуги від стейкхолдерів усіх рівнів

Ми стикаємось також з тим, що бізнес, громадські організації, благодійні фонди хочуть надавати послуги ветеранам, але не знають як це зробити правильно, бо не мають належних каналів комунікації для ефективного донесення своїх пропозицій.

Саме тому, Мінветеранів спільно з представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. Це величезна інформаційна платформа, де ветерани можуть дізнатись про послуги не "десь" або "сарафанним радіо", як часто буває. Тож тепер все це вперше зібрано в одному місці.

На е-Карті зібрана інформація та адреси організацій, які надають психологічну підтримку, освітні послуги, проводять заходи з патріотичного виховання, курси ІТ з працевлаштуванням, тренування, оздоровлення для їхніх дітей у санаторіях, медичні та реабілітаційні програми, освітні ініціативи, а також послуги для розвитку ветеранів та їхніх підприємницьких ініціатив.

Ветеран практично у два "кліки" може побачити, які послуги є у його регіоні та як їх отримати.

Для полегшення пошуку необхідних сервісів електронний ресурс дає змогу відфільтрувати інформацію за трьома критеріями: місцем надання послуг у областях та громадах, типом послуг, описом, категорією отримувачів та умовами надання.

Алгоритм роботи з е-Картою

Мені особливо запам’яталася послуга однієї з громадських організацій з Рівненської області, яка пропонує навчання ветеранів у сфері ІТ з подальшим працевлаштуванням у провідних ІТ-компаніях України. І це не в межах якоїсь урядової чи місцевої програми, а чудова ініціатива нашої молоді. Працюємо, щоб таких можливостей з часом було все більше і більше. Сьогодні дуже важливо об’єднати суспільство навколо ветеранської політики.

Тому закликаємо громади співпрацювати та надавати інформацію, як про державні гарантії чи адміністративні послуги, так і про інші цікаві можливості.

Е-Карта – це "жива" інформаційна платформа, яка щодня оновлюється

Наразі на е-Карті понад 10 тисяч послуг і їхня кількість щодня зростає. Велику роль у якісному наповненні порталу відіграють структурні підрозділи з питань ветеранської політики на місцях. Саме на них покладена функція координації процесу на рівні області, що значно пришвидшує роботу та покращує якість наданої інформації.

Якщо послугу, яка зазначена на карті, не знайдено або надано неякісно, то варто повідомити про це структурний підрозділ в ОВА або через Єдину ветеранську лінію за номером — 0 800 505 217.

Е-Карта має стати популярним "маркетплейсом" для надавачів послуг, які прагнутимуть якнайкраще представити себе ветеранам і ветеранкам та заохотити скористатися саме їхніми послугами. А для ветеранів — це зручний спосіб, де би ти не був "наклікати" послугу для себе і своєї родини.

Руслан Приходько, заступник Міністра у справах ветеранів України

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