Новое законодательство и диджитализация услуг: как государство упрощает жизнь ветеранам

Сьогодні потреби ветеранів докорінно змінилися порівняно з тими, що були враховані в законі, який був прийнятий 30 років тому. Змінилися і ветерани, сучасні ветерани – це Захисники і Захисниці України у віці 35-40 років, для яких потреба в соціальній підтримці та пільгах відійшла на другий план, а статус ветерана війни це можливість покращити рівень життя, отримати якісну освіту та професійну підготовку,

Саме тому Міністерство у справах ветеранів України прагне на законодавчому рівні змінити правила гри та підходи до вирішення сучасних та актуальних потреб ветеранів, а також створити розвинену багаторівневу інфраструктуру для комфортного та ефективного повернення їх до цивільного життя.

Змінюємо логіку процесу

Застаріле законодавство та стоси непотрібних паперів – це не про повагу до ветеранів війни. Відтепер у центрі буде не бюрократія, а людина – конкретний ветеран і конкретна ветеранка, які матимуть змогу в будь-якій точці України отримати послугу легко, умовно в "один клік".

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Наразі система ветеранської політики сформована законом початку 90-х "Про Статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Цей Закон є рудиментом політики Радянського Союзу та не відповідає реаліям і викликам сьогодення. Він про імітацію підтримки, "відкуп", суто декларацію та відсутність зрозумілих цілей політики держави у ветеранській сфері. Про спроби задоволення тих потреб ветеранів, які на сьогодні переважно є неактуальними.

"Старий" закон не про сервіс, якість і доступність, а про відсутність інклюзії, максимальну кількість паперів та забюрократизованість процесів, і неможливість виконання через відсутність достатнього фінансування, раціонального використання коштів та дієвих механізмів реалізації.

Також зміст документа не корелюється з реформами, які відбулися у країні, зокрема з логікою нині вже завершеної реформи децентралізації. У ньому належним чином не визначені основні принципи взаємодії з громадами та розподіл відповідальності між громадою та державою. Загалом, реформу ветеранської політики та її трансформацію можна розділити на два блоки: суть і зміст політики та механізми і процеси, за допомогою яких ми її реалізуємо.

Мінветеранів працює над двома ключовими аспектами

Перший – розробка стратегічних документів та нового законопроєкту, що сформує сучасну, ефективну гнучку модель державної ветеранської політики.

Другий – створення системи реалізації цієї моделі, яка має бути зрозумілою, доступною та ефективною.

Якщо просто: перший – що ми, як держава, забезпечуємо, а другий – алгоритми, як ми це реалізуємо.

Ключові принципи нової ветеранської політики – це paperless та ветераноцентризм. Адже якість і доступність – це про повагу і вдячність держави до ветеранів і ветеранок, захисників та захисниць, родин полеглих.

Послуги у фокусі

Після повномасштабного вторгнення різко почала зростати кількість військових та ветеранів, а з тим – зросла і кількість проблем, а система показала свою відсталість та заскорузлість.

Поряд з цим ми побачили, як стрімко і динамічно розвиваються ЦНАПи, яких вирізняє: інклюзивність, гнучкість та головне – наявність майже у всіх громадах.

Тож ми ухвалили стратегічне рішення – інтегрувати послуги для ветеранів у ЦНАПи. В обовʼязковому порядку включити ветеранські послуги у перелік тих, що надаються ЦНАПом. Відповідні зміни у 2023 році були внесені до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2023 № 523 "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг".

Були розроблені інформаційні і технологічні картки, інструкції, методології для тих, хто надає послуги ветеранам та членам їхніх сімей, що постійно оновлюються. Як показує практика, ветеранські послуги специфічні та складніші за всі інші. І тому ми почали працювати над оптимізацією процесів, аби зробити їх простішими, зменшити кількість документів, наростити максимальну інтеграцію з державними реєстрами. Тепер має не ветеран чи його родина бігати за папірцями, а папірці – за людиною, при тому в стислі контрольовані терміни.

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Адмінсервіс "Ветеран" – Єдине вікно для ветеранів

Ми розпочали роботу над стандартизацією надання послуг ветеранам війни і членам сімей загиблих у ЦНАП за принципом "Єдиного вікна", рекомендували виділити для обслуговування ветеранів та членів їхніх сімей окремих адміністраторів, які детально обізнані про ветеранські послуги, проходять підготовку – юридичну та кризової комунікації.

Цей проєкт успішно працює та розвивається під назвою Адмінсервіс "Ветеран".

У такому "єдиному вікні" ветеран одночасно із "ветеранськими" послугами може отримати й інші адміністративні послуги – витяг про місце реєстрації, id-картку чи зрештою зареєструвати шлюб, народження дитини або власний бізнес.

З метою визначення та закріплення базових принципів обслуговування ветеранів та членів їхніх сімей у ЦНАП Мінветеранів та Мінцифри напрацювали методичні рекомендації щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які 27 лютого 2024 року затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України № 167-р.

На сьогодні ми розробили брендбук для брендування "єдиних вікон" щоб вони були більш впізнаваними.

Наші ключові завдання – єдиний підхід у наданні послуг, забезпечення високої якості їх отримання ветеранами та членами їх сімей, створення інфраструктури з уніфікованим підходом.

Будь-який ветеран або член його сім’ї, незалежно від місця знаходження або проживання, знатиме, що через ЦНАП, він зможе звернутись до надавачів послуг за отриманням пільг, виплат та вирішенням його базових потреб.

Ми продовжуємо працювати системно через обласні військові адміністрації з кожною громадою та безпосередньо з ЦНАПами, на сьогодні вже 870 ЦНАПів здійснюють прийом ветеранів та членів їхніх сімей за принципом Єдиного ветеранського вікна. Це значний показник, враховуючи, що загальна кількість територіальних громад в Україні – 1469.

Наша стратегічна мета – забезпечити, щоб кожен ветеран війни чи член родини загиблого в будь-якій громаді мав однаковий доступ до якісних і зручних послуг.

ЄДРВВ – джерело верифікації інформації

Окрім того, ми розуміємо, що оптимізація роботи має свою межу і до автоматизму вона не дійде доти, доки ми не розбудуємо інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, базовану на Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ), який є централізованим офіційним джерелом верифікації інформації про наявність всіх статусів.

За допомогою ЄДРВВ, сьогодні ми розпочали роботу, яка пов'язана з інтеграцією з іншими державними реєстрами і створенням цифрових інструментів отримання послуг. Уже сьогодні у нас є інструмент, що працює – веб-платформа е-Ветеран – система, яка є публічною частиною Єдиного державного реєстру в ветеранів війни.

Наразі ми активно наповнюємо її інформацією щодо всіх видів послуг. Ми вже запустили е-Посвідчення ветерана війни, що надалі стане рівноцінним документом на рівні з фізичним носієм. Це дасть можливість використовувати Дія-шерінг УБД – в Дії.

Наш пріоритет – розбудувати доступність отримання цих статусів, забезпечити їхню максимальну автоматизацію

Для цього ми постійно напрацьовуємо відповідні законопроєкти, розроблені постанови, які підтримані Кабінетом Міністрів України.

Першочергово ми спростили порядок отримання статусів для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Згодом спростимо отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Логіка спрощення передбачає, що ветерану або члену сім'ї загиблого для отримання того чи іншого статусу достатньо лише одного звернення. Решту зроблять відповідні уповноважені особи та установи, які витребовують усі необхідні документи.

Наступний крок – автоматизація всіх послуг, які надає Міністерство у справах ветеранів України, включно з виплатою одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибеллю або отриманням інвалідності внаслідок війни.

Все, що базове і просте, ми зробимо "в один клік", щоб спростити це для одержувачів адміністративних і соціальних послуг, і створити ресурс для якісного супроводу подальшої реінтеграції ветерана.

Подальший шлях ветерана буде супроводжуватись відповідним фахівцем, а також роботою конкретних надавачів послуг з урахуванням індивідуальних потреб і життєвих обставин.

Наша мета – створити екстериторіальний принцип і ми чітко знаємо, що він неможливий без запровадження вищезгаданих цифрових інструментів.

Руслан Приходько, заступник Міністра у справах ветеранів України, ветеран

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