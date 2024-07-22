Украинское общество заслуживает чиновников с высоким уровнем профессионализма и безупречной репутацией

12 липня Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора, завершила один з етапів своєї діяльності – конкурс на посаду керівника Служби.

Наразі є гарна можливість проаналізувати цей новий досвід і в подальшому перейти до успішного запуску Служби дисциплінарних інспекторів.

Яким є результат завершеного конкурсу?

Комісія отримала двох кандидатів на фінальному етапі конкурсу – співбесідах. Ці кандидати пройшли тестування когнітивних навичок та особистісних якостей, виконання практичного завдання, перевірку лідерських якостей. Зрештою Комісія дійшла висновку, що існують обґрунтовані сумніви щодо доброчесності одного з кандидатів, а інший не відповідав рівню професійної компетентності, який очікується від переможця конкурсу на цю дуже важливу посаду. Відтак, конкурс завершився без надання пропозицій щодо призначення на посаду керівника Служби.

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Чому результат не такий, як очікувалося?

Спершу може здатися, що це провал, оскільки початкова кількість кандидатів на цю посаду була досить великою – одинадцять. Проте варто пам’ятати, що Закон передбачає вимогу щодо високого рівня доброчесності для кандидатів до Служби. Крім того, Порядок проведення конкурсу, затверджений Комісією, передбачає досить високий прохідний бал (вищий середнього) для тестування когнітивних навичок та виконання практичного завдання кандидатами. Однак, давайте поглянемо на це з іншого боку – з точки зору очікувань суспільства і потреб судової системи. Чи достатньо довірити особі із середніми інтелектуальними здібностями чи професійними навичками нижче середнього та репутацією, що викликає обґрунтовані сумніви щодо доброчесності такої особи, очолити службу, відповідальну за розслідування справ про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності? Я готова заявити, що "ні, не достатньо", тому що очікування українського суспільства та європейські прагнення країни вимагають, щоб посадовці відповідали найвищим стандартам щодо професійності та доброчесності.

Що можна покращити?

Пам’ятаючи про те, що є набагато більше кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів, які отримали високі бали за результатами тестування когнітивних навичок та виконання практичного завдання, Конкурсна комісія припускає, що додаткові формальні вимоги, не передбачені Законом, до потенційних кандидатів на посаду керівника, могли стати на заваді ширшого кола успішних кандидатів. Одна з таких вимог – це подання сертифікату про володіння іноземною мовою. Комісія дійшла висновку, що володіння англійською або французькою мовою, передбачене Законом, можна оцінити у менш формальний спосіб під час конкурсу.

Що далі?

За проханням Комісії сьогодні Вища рада правосуддя оголосила новий конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів без вимоги щодо подання сертифікату про володіння іноземною мовою і з додатковим проханням подати мотиваційний лист, який дозволить зрозуміти бачення кандидата щодо Служби, його/її ролі, а також справжню мотивацію отримати цю важливу посаду у публічній службі.

Конкурсна комісія не лише послідовно заявляє, а й безкомпромісно дотримується мети цього конкурсу – обрати найкращих фахівців, здатних виконувати це дуже важливе завдання та опиратися будь-якому тиску. Наш підхід до цього конкурсу полягає у тому, що ми не зосереджуємо увагу на визначенні слабких місць або некомпетентності необраних кандидатів, натомість ми зосереджуємо увагу на тому, щоб визначити найбільш підходящих осіб.

Закликаємо вмотивованих і досвідчених фахівців взяти участь у справедливому та об’єктивному конкурсі

Я би хотіла закликати потенційних кандидатів – фахівців із відповідним правничим та управлінським досвідом, які є вмотивованими та готовими долучитися до розвитку потужної, незалежної та підзвітної судової системи, яка служить кращим інтересам суспільства щодо захисту прав людини та верховенства права, подаватися на цю посаду та брати участь у конкурсі. У свою чергу, Комісія гарантує, що конкурс буде проводитися без жодних компромісів у найбільш об’єктивний, справедливий та прозорий спосіб.

Кінцевий строк подання заяв про участь у конкурсі – 22 серпня. Більш детальну інформацію про процес подання документів для участь у конкурсі можна знайти у оголошенні про проведення конкурсу розміщеному на веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Також, запрошую слідкувати за перебігом конкурсу на сторінках комісії у Facebook та Telegram.

Реда Мольєне, Голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора

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