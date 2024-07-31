Наряду с Формулой мира нужна Формула победы

В информационном поле активизировались разговоры о возможной "заморозке" войны. Не будем уходить в область предположений, состязаясь в аргументах, состоится она или нет – при всей очевидности того, что любая приостановка боевых действий крайне выгодна Кремлю. В противовес кремлевским "прожектам" следует выдвинуть план победы – в виде военно-политической стратегии, финальной точкой которой является демонтаж путинского режима.

В течение последних месяцев мы видим как трансформируется западное отношение к РФ. Ужесточаются санкции, сдвинулся с мертвой точки процесс использования замороженных российских активов, снимаются ограничения на удары западным оружием по военным объектам на международно признанной территории РФ, расширяется номенклатура передаваемого Украине вооружения, началась дискуссия о возможной отправке западных военных инструкторов в Украину. Все это, безусловно, правильные решения, но они по-прежнему недостаточны для обеспечения победы Украины.

Усиление защиты – новая финансовая помощь, восстановление разрушенного, наиболее современные ПВО – это способ выстоять, но не победить. Победить можно только устранив причину войны. Она – в Кремле. Об этом надо постоянно говорить западным партнерам и фокусироваться самим на решении именно этой задачи.

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К сожалению, единого образа победы на сегодня нет. К примеру, американские должностные лица, даже говоря о победе Украины, нередко упускают пункт о восстановлении территориальной целостности страны, что, очевидно, идет вразрез с "Формулой мира" Владимира Зеленского. С нашей – представителей российского сопротивления – точки зрения, условием победы Украины является не просто восстановление границ 1991 года, но и обрушение путинского режима, демонтаж государства "Российская Федерация" так же, как был демонтирован в 1945м Третий Рейх.

Любая стратегия лучше ее отсутствия, а действие – лучше бездействия. Съезд народных депутатов на состоявшемся недавно в Варшаве VI сессии разработал "План победы над путинизмом", на семи пунктах которого я предлагаю остановиться детальнее.

Во-первых, достижения паритета на поле боя в Украине.

Несмотря на то, что Киев склонен действовать асимметрично и с намного большим коэффициентом полезного действия, слишком велика ресурсная разница между Украиной и РФ. Пятикратное преимущество РФ в артиллерии, десятикратное в авиации, несоизмеримо большие дальнобойные возможности и мобилизационный ресурс…

Потому Украина остро нуждается как в усилении противовоздушной, авиационной, ракетной, артиллерийской компонент, так и в снятии политически мотивированных запретов на удары всей номенклатурой западного вооружения по военной инфраструктуре РФ. Силы обороны Украины должны быть свободны как в заказе вооружений, так и в способе их применения на поле боя.

Во-вторых, превзойти уровень военного производства РФ.

С одной стороны, планам Кремля о войне нового поколения сбыться было не суждено – со стороны РФ боевые действия на линии соприкосновения свелись преимущественно к "мясным штурмам" руин сел при поддержке бронетехники 50–70ых годов прошлого века вперемешку с обшитыми "мангалами" мотоциклами и гольф-карами.

Однако нет ни малейшего повода расслабляться – объемы и темпы расконсервации советской техники и производства всей номенклатуры боеприпасов у РФ явно выше, чем у стран Запада (даже не принимая во внимание поставки из КНДР, Ирана, Беларуси). Так, по данным разведывательных органов НАТО, РФ производит ежегодно порядка 3 млн артиллерийских боеприпасов.

Да, в западный и украинский ВПК вливаются существенные инвестиции, однако критичным является фактор времени. Западным оружейным компаниям, оперирующим в рыночных условиях, необходимо еще несколько лет, чтобы выйти на объемы выпуска продукции, которые позволят сравняться с объемами производства "оси зла". Здесь можем вспомнить и о существенном дефиците пороха на Западе, и об огромной "милитарной" инфляции, когда цена за один 155-мм артиллерийский снаряд может доходить до $7 тыс. Тем не менее, к 2026 ЕС планирует выйти на показатель производства 2 млн снарядов в год, а США – 1,2 млн. То есть, в среднесрочной перспективе превзойти уровень военного производства РФ, ее союзников и сателлитов реально, что крайне важно в войне на истощение.

Кроме того, инициатива Чехии по доставке снарядов в Украину продемонстрировала, что следует заключать долгосрочные контракты с третьими странами, обладающими развитым ВПК и не входящими в орбиту влияния РФ (но интересно, что одним из крупных поставщиков снарядов для ВСУ стала Сербия, имеющая тесные связи с РФ).

В-третьих, отрезать российскую власть от источников средств и технологий для ведения войны.

Санкционный потенциал и шире – методы невоенного западного влияния на РФ – еще и близко не исчерпаны. Несмотря на ранее введенные санкции, недопустимо большие объемы российского экспорта энергоносителей и природных ресурсов направляются на внешние рынки. Жесткие ограничения российского экспорта, наполняющего деньгами кремлевскую военную машину, должны быть приоритетом санкционной коалиции.

Также очевидно, что необходим единый глобальный центр санкционной политики (своеобразный "КоКоМ 2.0"), который синхронизирует санкционный режим между странами, что на порядок усложнит обход ограничений. В этой же плоскости лежат предложения, касающиеся введения / усиления уголовной ответственности за несоблюдение санкционного режима и ужесточения вторичных санкций. На третий год большой войны в Европе регулярно находить западные комплектующие в обломках сбитых российских ракет и дронов – как минимум, странно.

Необходимо отработать механизм снятия санкций с лиц, желающих перейти "на сторону добра" (что также станет инструментом раскола российских "верхов" – о чем будет сказано ниже). Условием для этого должны стать публичное осуждение войны, прекращение уплаты налогов у РФ, инвестиции в противодействие Кремлю и восстановление Украины.

Наши предложения по усовершенствованию санкционной политики, равно как и предложения наших партнеров из санкционной группы Ермака-Макфола, находятся на столах у мировых лидеров. Вопрос у политической воле для их внедрения в жизнь.

В-четвертых, добиться раскола российских элит.

У действительности у РФ нет никаких элит в классическом понимании – есть временщики, волею случая дорвавшиеся к рулю государства и различным рентным угодьям. Но для удобства все же будем использовать данный термин.

Не сказать, что российская "элита" монолитна – в путинском "террариуме единомышленников" грызня за финансовые потоки и рычаги административного влияния не прекращается ни на день. И ничто не демонстрирует это лучше, чем чистки в Минобороны РФ, когда отстраненных от "кормушек" чиновников в лучшем случае отправляли на понижение, в худшем – у СИЗО.

Другое дело, что российские "элиты", как минимум по состоянию на сегодня, демонстрируют абсолютный паралич воли, будучи неспособными на политическое действие. Это не значит, что не нужно работать над расколом российских "элит" – вспоминая исторические примеры, значительная часть революций и переворотов происходила в результате раскола элит, когда одна часть элит становилась на сторону движущих революционных сил (партий, военных, уличных демонстрантов и т.д.).

Прекрасно осознаем, что среди российских "элит" нет незапятнанных, но, используя, в том числе, санкционные инструменты, добиться их раскола – одна из важнейших задач.

В-пятых, поддержать россиян, борющихся за демократию.

Таковыми прежде всего являются российские добровольческие батальоны в составе Сил обороны Украины и российское партизанское движение у РФ. Последнее хоть и имеет крайне скудное ресурсное обеспечение, но все же вносит свою лепту в "просаживание" военно-технических возможностей Кремля. Прямо пропорциональная зависимость – чем больше ресурсов будет в наличии (людских, финансовых, информационных, технических и технологических) у российского сопротивления, тем меньше их будет у Кремля.

Удары вглубь российской территории по ключевым объектам военной инфраструктуры и производства возможны либо "Томагавками", либо партизанами. Даже там, куда Украина может дотянуться дронами, их эффективность не может быть достаточной без людей на земле, осуществляющих наведение на цель.

Наконец, ключевые лица, принимающие решения по управлению, финансированию и пропаганде войны, должны бояться возмездия. Это должно быть одним из приоритетов деятельности партизанских групп.

В-шестых, создать политическую альтернативу путинизму.

Этим ныне и занимается Съезд народных депутатов, работающий, среди прочего, над нормативно-правовой базой пост-путинской России. В основе законодательной работы – принципы разделения властей, либерализации, децентрализации, гражданского участия и социальной справедливости, право народов на самоопределение.

Съезд народных депутатов открыт к принятию в свои ряды других представителей российской оппозиции. Только проактивная позиция всей российской оппозиции способна изменить ход политических процессов у России. Как верно заметил Олег Дунда, нардеп Украины от "Слуги Народа", участник VI сессии Съезда народных депутатов, "пассивное ожидание некоторыми российскими оппозиционерами победы Украины на поле боя, как предпосылки падения путинского режима в России, не способствует внутренним политическим изменениям в стране [в России]. Именно поэтому необходимы совместные усилия в этой борьбе".

В-седьмых, демонтировать путинский режим и прекратить войну.

Собственно, это не столько самостоятельный пункт, сколько результирующая составляющая всех предыдущих пунктов. В который раз подчеркну, что устойчивый мир в Европе и завершение целого ряда "замороженных" конфликтов (Молдова, Грузия) возможны лишь при ликвидации путинизма. Выход Сил обороны Украины на границы 1991 года означает восстановление территориальной целостности страны, но не открывает путь к преданию суду российских военных преступников и выплате репараций. Данные задачи можно решить только декомпозицией действующего кремлевского режима.

Перечень вышеуказанных предложений был направлен Съездом участникам саммита НАТО в Вашингтоне, проходивший 9–11 июля. "Говорящие головы" Кремля долгое время убеждали россиян в неких угрозах, которые якобы представляет НАТО для РФ. Парадокс у том, что именно "неэскалирующая" позиция НАТО оберегает крупные граничащие с Украиной города РФ от превращения в Марьинку, Бахмут, Волчанск. Мы не желаем Брянску, Курску, Воронежу подобной судьбы, но Украина должна иметь право на адекватную комплексную самооборону, пресекая обстрелы из этих регионов всем спектром доступных вооружений.

Словом, нам нужна Формула победы – как органичное дополнение к Формуле мира. В противном случае стратегическую инициативу сможет перебрать на себя Кремль, а риски того, что РФ откроет "второй фронт" в районе, например, Нарвы или Даугавпилса вырастут экспоненциально.

Илья Пономарев

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