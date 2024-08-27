Павел Дуров тайно ездил в Россию более 60 раз с 2014 по 2021 годы – эксклюзив

Два джерела підтвердили інформацію про те, що засновник телеграму Павло Дуров таємно їздив до Росії протягом 2014-2021 років. Зокрема і 18-го червня 2020-го, коли росія ніби-то відмовилася від блокування телеграму.

Сьогодні у нас з’явилася важлива частинка пазлу, який ми почали складати півтора року тому, про природу стосунків Павла Дурова із владою росії.

Швидка версія:

Реклама:

У грудні 2023-го розслідувальній групі "Крємлєграм" анонімно прислали витяг із даними про перетин Дуровим кордону росії у 2015-2021 рр.

Ми довго не могли підтвердити справжність цих даних.

Цього тижня, 26 серпня 2024 року, "Медуза" написала про витік великої бази даних ФСБ, і що серед них є запис про перетин кордону росії Дуровим 5 серпня 2015 року.

Це повністю збігається із одним із записів у листі, який ми отримали, де всього 125 записів про в’їзд та виїзд Павла до росії.

Обидва джерела зливів є анонімними, їхні цілі нам не відомі, але зараз з великою імовірністю можна вважати дані анонімного листа автентичними.

Виходячи з них, Павло багато разів відвідував росію з 2015-го по 2021 роки, у той час, як стверджував, що має конфлікт із владою і є вигнанцем у країні де народився.

Його фото у інстаграмі не суперечать датам та локаціям виїздів і містять фото багатьох місць призначення, крім росії.

У базі відсутні записи з грудня 2017-го – коли він виїхав до Фінляндії – по 18 червня 2020-го

Нагадаємо, телеграм ніби-то заблокували у росії 16 квітня 2018-го і ніби-то розблокували 18 червня 2020-го о 15:00.

Запис про 18 червня 2020-го говорить, що Дуров вилетів з Росії о 19:13. Даних, як він потрапив до росії перед цим, немає (або їх там і не було, або вони були видалені з бази).

Уже після написання цього тексту, але до його публікації, російське видання "Важные Истории" опублікувало новину про те, що судячи з бази даних, яка стала доступною недавно, Дуров перетинав кордон понад 50 разів з 2015 по 2021 роки. Їхні дані повністю збігаються із нашим джерелом, а стаття містить багато важливих деталей про контекст переміщень засновника телеграму.

Висновки:

Дуров приховував свої візити до росії у 2015-2021 роках.

Попри те, що "ФСБ забрало ВКонтакте" у Павла в 2014 році, його стосунки з російською владою у 2015-2021 роках були достатньо добрими, щоб він не боявся бути затриманим при перетині кордону.

У відповідь на публікацію про його можливі зв’язки із росією, Дуров навмисне обманював українців та широкий загал, стверджуючи, що є вигнанцем у росії і що телеграм немає з нею "жодних зв’язків".

Як доказ відсутності зв’язків із росією Павло заявляв, що більше не є російським підприємцем і має подвійне громадянство Франції та ОАЕ. Це теж маніпуляція, адже після арешту у Франції і заяв російської влади ми знаємо, що у нього також є дійсний російський паспорт.

У цій же відповіді телеграм наполягав на відсутності будь-яких домовленостей із російською владою. З новою інформацією виглядає очевидним, що це не було одностороннім рішенням Роскомнагляду, що до нього був залучений Павло Дуров. Як тільки рішення набуло сили, він покинув територію росії.

Детальна версія

У березні 2023-го року я усвідомив, що мовчання про ознаки зв’язків телеграму із Кремлем на фоні другого року повномасштабної війни росії проти України є оглушливим. Виглядало це справді, як "слон у кімнаті", з відомої англійської приказки. І водночас як "троянський кінь". "Троянський кінь" у кишені 70% українців.

Я відкинув усі справи і за день зібрав докупи всі підозрілі факти про телеграм, Павла Дурова і російську владу, які, так склалося, до того зберігав у нотатках впродовж років. Перечитав чимало публікацій на цю тему, де з’ясувалося ще більше цікавого, і опублікував свої висновки українською та англійською у колонках на "Українській правді" та Kyiv Independent.

Колонки набули чималого розголосу і призвели до формування спільноти українських журналістів та активістів, які цікавляться цією темою, а також створення громадської організації "Крємлєграм", покликаної вивчати та проливати світло на зв’язки телеграму з російською владою.

Телеграм сам відреагував на цю колонку, випустивши окреме ніби-то спростування наведених фактів. Втім, їхні аргументи були настільки непереконливими, що лише погіршили їхнє становище, і я окремо опублікував короткий розбір, щоб показати наскільки маніпулятивними є їхні відповіді.



Згодом телеграм зв’язався зі мною від імені Майка Радовнікаса, давнього колеги Павла Дурова, а на сьогодні віце-президента з комунікацій телеграму. Майк у дружньому тоні сказав, що розуміє, як я міг дійти до своїх висновків, маючи обмежену інформацію, але це не так. Він запропонував приїхати до Дубаю, зустрітися з Павлом Дуровим, і обговорити як зробити ТГ безпечним для українців. На мою взаємно ввічливу пропозицію почати із дзвінка через Zoom, Майк повідомив що вони не практикують дзвінки такого формату – на цьому наше спілкування закінчилось.

За останні півтора роки, за участі спільноти "Крємлєграм" були опубліковані десятки статей, що збирали докупи і публікували десятки непрямих свідчень, стосовно вартості функціонування сервісу та джерел фінансування, наявності співробітників у росії та зустрічей представників компанії з представниками російської влади, відсутності належного рівня шифрування повідомлень, фактів доступу до переписок користувачів та блокувань опозиційних голосів на платформі, та багато іншого. Посилання на найбільш важливі матеріали можна знайти на сайті "Крємлєграму".

Ще однією цікавою стороною цього проєкту, стало те що на пошту kremlingram почали приходити повідомлення від інсайдерів, які мали більше інформації на цікаву нам тему.

10 грудня 2023 року нам прислали листа із ніби-то витягом з бази даних про перетини кордону Павлом Дуровим на в’їзд та виїзд з росії у період з 2016-го по 2021 роки (61 запис про в’їзд та 64 про виїзд). Скриншот листа нижче, і, як ви бачите, автор просить не публікувати вміст упродовж місяця з моменту отримання листа.

Автор звертає увагу на два факти:

Після продажу ВКонтактє Павло Дуров неодноразово перетинав кордон. Тому, хто знайомий з офіційною позицією Дурова про те, що він став вигнанцем і не може повернутися до своєї країни, вже один цей факт має бути цікавим, адже це імовірно значить, що Дуров говорив неправду про свій конфлікт із російською владою.



Павло Дуров вилетів із росії 18 червня 2020 року, у той же день, коли там ніби-то розблокували телеграм після двох років ніби-то блокування, за кілька годин після повідомлення про розблокування на сайті Роскомнагляду. Цей факт кидає тінь на тезу Дурова про те, що він не йшов ні на які домовленості з російською владою.

Я кажу "ніби-то", тому що насправді телеграм працював у росії в цей час, хоч і з перебоями. А сам факт спроби блокування центральною владою не надто переконливий, адже країни із меншими технологічним потенціалом ніж росія, зокрема Пакистан та Куба, цілком успішно блокували платформу в себе. Стаття на "Вікіпедії" про блокування телеграму налічує 17 країн, крім Росії, де вводилися обмеження. Втім, усі західні медіа прийняли цю історію за чисту монету, і повідомляли, що телеграм настільки потужний і безпечний месенджер, що навіть у страшній росії його вирішили заблокувати і не змогли. Цей наратив зберігається у більшості західних медіа і досі, правдивість того блокування майже ніхто не ставить під сумнів.

Так, не можна виключати, що російська влада дійсно хотіла і не змогла заблокувати телеграм через свою недолугість. З іншого боку – складно придумати кращу рекламну кампанію для сервісу обміну повідомлень, який стверджує, що він безпечний, зашифрований і незалежний, ніж ця історія з ніби-то блокуванням телеграму у росії. Так само складно придумати кращий шпигунський актив, ніж ніби-то захищений додаток для секретних переписок. А історія стосунків Павла Дурова із російською владою і спроби Павла приховати ці стосунки наводять на думку, що подібні домовленості не можна виключати.

Дані про перетин кордону виглядали сенсаційно. Якщо це правда – це руйнує наратив Дурова про "вигнанця", показує що він публічно брехав про свої стосунки із російською державою. А якщо так, виникає питання "навіщо Дуров нас обманював?".

Як і просив наш анонімний інформатор, я поділився даними із колегами журналістами та активістами у нашому спільному чаті в Signal, 10-го січня 2024 року. Було очевидно, що перед публікацією їх потрібно перевірити, а отже – знайти незалежне підтвердження із другого джерела.

І тут у нас виникли труднощі. Не зважаючи на зусилля журналістів-розслідувачів, наші запити до спеціальних служб і використання контактів у росії, ЄС, та США – отримати підтвердження цих даних не вдавалося. У якийсь момент я почав припускати, що цей лист міг бути вкидом, щоб спровокувати "Крємлєграм" на публікацію неперевірених даних і так скомпрометувати ініціативу.

Але вчора, схоже, таке друге джерело з’явилося.

Російське видання "Медуза", що позиціонує себе як опозиційне до влади, із посиланням на журналіста-розслідувача Андрея Захарова повідомляє про безпрецедентно великий витік бази даних ФСБ про перетини кордону з 2014-го по 2023 роки.

"Медуза" стверджує, що як підтвердження того, що дані у базі справжні, Захаров, опублікував дані про перетин кордону Абрамовичем, Патрушевим, Дуровим і самим Захаровим. Але потім, із незрозумілих причин видалив скріншот саме з Дуровим, залишивши три інші – https://t.me/zakharovchannel/1416.

Тут варто зазначити, що у своєму твіттері, Захаров виступає із словами захисту Павла Дурова і вимагає його звільнення з-під варти у Франції. Зараз не зрозуміло, ні чи є простим збігом те, що ця публікація Захарова про витік з’явилася наступного дня після арешту Дурова, ні чому він опублікував, а потім прибрав скриншот із даними Дурова.

Втім, "Медуза" встигла записати що Дуров, згідно з цим записом, мав би виїхати до Фінляндії на потязі через російське місто Виборг 5 серпня 2015 року. Свідчення того, що дані про Дурова спершу були у дописі, також є у коментарях до нього. Це і є наш пазл.

Цей запис точно сходиться із одним із записів у витягу, який нам прислав невідомий доброзичливець.

Відкриту версію цих даних можна переглянути тут.

Чи може бути так, що і дані в листі і дані у витоку бази є сфабрикованими? В теорії – так, але на практиці таке припущення звучить, як якась неймовірна конспірологія. Більш імовірним є те, що ці дані правдиві і тепер підтверджені з того, що виглядає як два незалежні джерела.

А отже, можна припускати що усі дані, які ми отримали з листа про перетини російського кордону Дуровим, є правдиві.

Ці дані містять:

24 записи про в’їзд і виїзд у 2015 році (з 25 травня по 28 грудня);

39 записів про 2016 рік (з січня по грудень);

39 записів про 2017 рік (з січня по грудень);

останній запис за 2017 рік – виїзд, 26 грудня 2017-го потягом із Санкт-Петербурга до Фінляндії у Хальсінкі.

За 2018 та 2019 роки записів немає.

15 записів за 2020 рік, починаючи з 18 червня 2020

8 записів за 2021 рік

Нагадаю, що 16 квітня 2018 року Роскомнагляд почав блокувати ІР-адреси, що використовуються телеграмом.

Також, у травні 2020 року, Дуров зі смутком оголосив, що у зв’язку із рішенням американського суду, після 2,5 років припиняє розробку криптовалюти TON (яку він потім таки продовжив). На той момент TON був основною ставкою для того, щоб телеграм почав заробляти хоч якісь гроші. За нашою оцінкою, з 2013-го по 2020 роки, на роботу телеграму було витрачено як мінімум $688М, з них $220М лише у 2020 році. З того, що відомо за публічними даними, як мінімум до середини 2021-го року телеграм не мав доходів. Дуров неодноразово висловлював своє розчарування цим рішенням, та американською політичною системою загалом.

Наступний же запис датується 18 червням 2020-го о 19:13:47, знову виїзд, літаком із аеропорту Пулково-1 (Санкт-Петербург) до Сербії, Белград. Тут цікаво те, що між 2017 і 2020 роком у базі немає даних про те, як Дуров знову в’їхав до Росії. Це значить, що або його в’їзд було здійснено таким чином, який не відобразив цього у базах даних, або ж частина даних про в’їзди та виїзди Дурова у 2018-2020 роках була стерта із бази.

Але ще цікавіше, як і звертав увагу наш анонімний кореспондент, саме 18 червня 2020 року о 15:00 за московським часом, на сайті Роскомнагляду з’явилося повідомлення про "розблокування" телеграму в росії. Де-факто, воно нічого не змінило, бо він там і так працював, а його аудиторія збільшилася вдвічі за ці два роки, зі слів самого Дурова, який 22 червня 2020 року, написав пост про розблокування телеграму в росії.

Якщо порівняти дати, локації і підписи до фотографій у інстаграмі Павла Дурова з отриманими даними про його переміщення – там немає протиріч. Звертає на себе увагу лише той факт, що між фотографіями зі Штатів, Франції, Мальдів, Фінляндії та інших місць – не зважаючи на понад 60 поїздок до росії, немає жодного фото звідти. Як і у решті публічної комунікації – Павло приховував свої поїздки до росії, зберігаючи імідж вигнанця.

Уже після написання цього тексту, але до його публікації, російське видання "Важные Истории" опублікувало новину про те, що судячи з бази даних, яка стала доступною недавно, Дуров перетинав кордон понад 50 разів з 2015 по 2021 роки. Їхні дані повністю збігаються із нашим джерелом, а стаття містить багато важливих деталей про контекст переміщень засновника телеграму.

Висновки:

Дуров приховував свої візити до росії у 2015-2021 роках.

Попри те, що "ФСБ забрало Вконтакте" у Павла в 2014 році, його стосунки з російською владою у 2015-2021 роки були достатньо добрими, щоб він не боявся бути затриманим при перетині кордону.

У відповідь на публікацію про його можливі зв’язки із росією, Дуров навмисне обманював українців та широкий загал, стверджуючи що є вигнанцем у росії і що телеграм немає "жодних зв’язків" із росією.

Як доказ своєї відсутності зв’язків із росією, Павло заявляв що більше не є російським підприємцем і має подвійне громадянство Франції та ОАЕ. Це теж маніпуляція, адже після арешту у Франції і заяв російської влади ми знаємо що у нього також є дійсний російський паспорт.

У цій же відповіді телеграм наполягав на відсутності будь-яких домовленостей із російською владою. З новою інформацією виглядає очевидним, що це не було одностороннім рішенням Роскомнагляду, що до нього був залучений Павло Дуров. Як тільки рішення набуло сили, він покинув територію росії.

Зважаючи на усе це, вкотре звертаю увагу українського суспільства та влади, що в умовах повномасштабної війни з росією – ми не можемо продовжувати покладатися на використання телеграму для 70% українців, які використовують його і для новин і для переписок.

Я також звертаю увагу користувачів телеграму в усьому світі – зважаючи на ці факти, вам варто переглянути наскільки ви готові покладатися на "зашифрованість та приватність" сервісу, засновник якого приховує свої візити до Росії.

***

Дякую Максиму Саваневському та Назару Токару за вичитку попередніх версій цього тексту, спільноті "Крємлєграму" за волонтерську роботу, дякую нашим анонімним інформаторам, а також Тетяні Пляцок за фінальну редакцію.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.