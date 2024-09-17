Оборона по размеру континента: ключевые тезисы с крупного европейского форума по безопасности GLOBSEC

Нещодавно в Празі відбувся форум GLOBSEC. Ця подія є одним із ключових європейських майданчиків для обговорення важливих безпекових питань, зокрема, з фокусом на країнах Центральної Європи. "Домашнім" майданчиком форуму зазвичай була Братислава (Словаччина), однак цьогоріч через політичну ситуацію в країні і проросійські погляди уряду Фіцо, форум провели у Чехії.

Форум збирає разом ключових політиків, представників бізнесу, аналітичних центрів, неурядових організацій, міжнародних організацій та наукових кіл. Серед гостей можна зустріти глав держав та лідерів думок. Цього року такими стали президент Чехії Петр Павел та переобрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Леєн.

Це вже третій форум GLOBSEC під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Загальною темою стало "приборкання шторму". Тема агресії Росії проти України та її наслідків для Європи була і залишається ключовою в обговореннях: продовження підтримки України, протидія російській гібридним викликам, зміцнення стійкості самої Європи, роль Центральної Європи та майбутнє розширення ЄС.

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Дискусії також мали значно ширший глобальний контекст, включно з викликами, які пов'язані з виборами, що цього року відбуваються в багатьох країнах світу, зокрема, вибори в США та їхні можливі наслідки для трансатлантичної співпраці, загострення на Близькому Сході та ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також значну увагу було приділено питанням нових технологій, кібербезпеки, а також штучному інтелекту, зокрема, в контексті досвіду їх використання під час війни.

Міжнародний центр української перемоги використав цей майданчик для адвокації інтересів України. Зокрема, ми провели зустрічі з низкою високопосадовців з таких країн партнерів як Німеччина, Франція, Чехія, Данія, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та інші.

Ключовими темами стали продовження підтримки України, зняття будь-яких обмежень на використання західної зброї, енергетична безпека та посилення санкцій. Українські збройні сили своїми діями в Курській області надали потужний аргумент для української адвокації: Україна може перемогти, вона може перехопити стратегічну ініціативу. Більше того, курська операція чітко продемонструвала, що у Кремля не існує "червоних ліній", а окупація територій інших суверенних держав для Росії є значно важливішою, ніж безпека своїх власних кордонів та територій.

Також ми провели окремий захід на полях форуму, на тему "Коаліція рішучих – чому справедливість є єдиним шляхом до сталого миру?". Обговорили, як залучити тих, хто бажає підтримати перемогу України, до коаліції рішучих, а також як забезпечити довгострокове та стабільне фінансування самооборони України. Наприклад, шляхом повної конфіскації активів російського центробанку на 300 млрд доларів та воєнний податок від купівлі російського скрапленого газу.

Завдання ЄС

Європейські партнери погоджуються, що їм потрібно робити більше в сфері безпеки та оборони, зокрема, розвиваючи свої оборонні індустрії. У цьому контексті важливим стане призначення в новому складі Європейської комісії відповідного комісара. Про це говорила в своєму ключовому виступі Урсула фон дер Ляєн.

"Ми, європейці, повинні мати засоби, щоб захистити себе та стримати будь-яких можливих супротивників… Ми повинні знову зосередити нашу увагу на аспекті безпеки всього, що ми робимо. Ми повинні думати про наш Союз як про проект безпеки", - наголосила в своєму ключовому виступі Урсула фон дер Ляєн.

Вона звернула увагу на те, що навіть будучи свідомими щодо актуальних безпекових загроз, для реструктуризації європейської оборонної промисловості знадобляться час і значні інвестиції. "Наша мета має полягати в тому, щоб побудувати потужність оборони за розміром континенту...Ми повинні мати на увазі системну перебудову європейської оборони. Тому я призначаю повноправного Уповноваженого з питань оборони в наступній Комісії. Це стратегічна відповідальність Європи," - підкреслила вона.

Щодо війни та підтримки України

Велика увага під час форуму була присвячена Україні. Так, партнерам потрібно перейти від переконання "Україна не має програти" до "Україна повинна виграти". Низка іноземних політиків теж акцентувала на тому, що Україні потрібно дозволити використовувати надану їй Заходом зброю для ударів по воєнних об'єктах на території Росії.

Зокрема, прем'єр міністерка Данії Метте Фредеріксен звернула увагу на те, що говорити про "червоні лінії" під час війни – велика помилка, підкресливши, що "те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні, має бути надано. Ми повинні гарантувати, що Україна зможе виграти цю війну. І потрібно припинити говорити про обмеження зброї, яку використовує Україна".

Чеський президент Петр Павел вкотре підкреслив, що допомога Україні - в інтересах тих, хто допомагає. Він переконаний, що "час може спрацювати на користь України та на нашу користь, але лише якщо ми зберемося та винесемо правильні уроки з останніх 2,5 років".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі переконаний, що "російські імперські амбіції не мають меж, якщо ми їх не встановимо". У своєму виступі він процитував Вацлава Гавела про те, що проблема Росії полягає в тому, що вона не знає, ні де вона починається, ні де вона закінчується, а також наголосив, що кінцевою метою Путіна є перегляд архітектури безпеки Європи, щоб зробити її сприятливою для інтересів Росії.

"Наївно думати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться біля її [України] західних кордонів", – сказав Ліпавський, підкресливши, що перемога Росії становитиме фундаментальну небезпеку для Європі, і це є ключовим аргументом для тих, хто розглядає можливість умиротворення Росії.

Майбутнє Росії

Неможливо не відмітити зацікавлення західної аудиторії в обговоренні майбутнього Росії. Зокрема, з тими, кого вони сприймають як ліберальних представників російської опозиції. Окрему сесію було присвячено спілкуванню з нещодавно звільненим в рамках обміну на російських агентів ФСБ журналістом та опозиціонером Владіміром Кара-Мурзою. Це був його перший виступ перед великою аудиторією з моменту звільнення, в якому він детально розповів про свій досвід перебування в ув'язненні в Росії. Він також говорив про диктатуру в Росії, намагаючись переконати в тому, що пересічні росіяни не знають, що відбувається в Україні, адже в них немає незалежних ЗМІ та свободи інформації. Зал аплодував стоячи після його історії.

Хотілося б, щоб на таких майданчиках могли розповісти свою історію не лише російські ліберали, а й українці, які пережили жахи російської окупації, тюрем, підвалів, тортур та принижень, а також родини тих, хто досі знаходиться в полоні на окупованих територіях та в глибині Росії. Вони також могли б розповісти про пересічних росіян, які щоденно виконують та "перевиконують" накази російського керівництва зі знищення українців.



Ірина Красноштан, програмна директорка Міжнародного центру української перемоги (ICUV).

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