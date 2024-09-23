Восстановление разрушенных домов: почему программа "єВідновлення" работает не для всех и как это изменить

Автори: Мінкін Олександр – експерт із правового захисту HLP прав ГО "Південна стратегія розвитку" Матвійчук Юлія – координаторка напряму правозахисту БФ "Схід SOS" Реклама:

За даними The New York Times, армія рф пошкодила та зруйнувала понад 200 000 будинків в Україні. Станом на середину 2024 року зруйновано більше осель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зрівняли з землею 4 рази. У таких умовах питання відновлення житла та компенсацій за зруйноване майно набуває особливої актуальності, проте власники домівок стикаються з низкою складних викликів.

Для швидкого отримання державної допомоги існує програма "єВідновлення", проте не завжди вона дозволяє отримати підтримку від країни. Сьогодні на реальних прикладах розберемо випадки неотримання допомоги через бюрократичні прогалини, що необхідно переглянути законодавцям і Уряду.

Неможливість отримати компенсацію в разі пошкодження місць загального користування.

Світлана проживає в місті Ізюм. У домі пошкоджений дах, будинок складається з комунальних квартир, що на балансі міськради. У квартирі жінки пошкоджені вікна: вона подала заяву на отримання компенсації, але їй відмовили через пошкодження даху п’ятиповерхівки. Зараз вона шукає гуманітарні організації, що можуть відремонтувати дах, аби Світлана отримала компенсацію.

Закон No2923-IX надає право на отримання компенсації в разі пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку. Але власники стикаються з проблемою відмови в разі пошкодження місць загального користування, згідно з урядовою постановою No381 від 21 квітня 2023 року.

Закон оперує поняттями "спільне майно багатоквартирного будинку" та "пошкоджене спільне майно", але уникає згадки про "місця загального користування" (МЗК). А Постанова, що регулює порядок надання компенсацій через програму "єВідновлення", використовує термін "місця загального користування", не звертаючись до визначення "спільне майно багатоквартирного будинку".

"Спільне майно" охоплює всі конструктивні елементи будинку, приміщення загального користування, а також обладнання, що обслуговує понад одне приміщення. Натомість "місця загального користування" містять лише окремі, загальнодоступні зони будинку, як-от коридори, сходи, вестибюлі тощо. Поняття МЗК є складовою частиною ширшого поняття "спільне майно".

Що це означає для постраждалих? Закон №2923-IX гарантує компенсацію за пошкодження всього спільного майна багатоквартирного будинку. Але, на практиці, згідно з Постановою №381, компенсація не надається через пошкодження МЗК, що не завжди справедливо, адже пошкодження (як-от, загального коридору) не повинно автоматично означати відмову у відновленні окремих квартир.

Що потрібно зробити для розв’язання проблеми? Є необхідність привести нормативну базу у відповідність. Законодавці та Уряд мають забезпечити узгодженість між Законом №2923-IX і підзаконними актами, як-от Постановою №381. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Неможливість компенсацій за обʼєкти незавершеного будівництва.

Що це означає для постраждалих? Об’єкти незавершеного будівництва, хоч і не введені в експлуатацію, часто є результатом значних фінансових інвестицій і мають важливе значення для власників. Проте чинне законодавство передбачає подання заяви на виплату компенсації виключно щодо майна, що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Ступінь готовності незавершеного будівництва вноситься лише раз, а отже фактичний ступінь готовності обʼєкта може кардинально відрізнятися від інформації в реєстрі.

Оцінка збитків може бути складною через відсутність чітких критеріїв, тому необхідно розробити зрозумілі механізми для визначення вартості незавершеного будівництва та процедур компенсації. Законодавець повинен передбачити спеціальні положення, аби власники об’єктів могли розраховувати на адекватну компенсацію.

Що потрібно зробити для розв’язання проблеми? Проблему можна вирішувати у судовому порядку, в якому потрібно доводити відсоток готовності об’єкта. Альтернатива – адміністративна процедура з чітким переліком механізмів і документів, що мають бути подані для підтвердження стадії будівництва.

Недоступність співвласників.

Подати заяву на компенсацію можна через застосунок "Дія", у ЦНАПі, в органі соцзахисту чи через нотаріуса. Однак, аби подати таку заяву, у разі спільного володіння пошкодженим майном, потрібно отримати згоду інших співвласників. Це передбачено Постановою КМУ №381, а відсутність згоди є підставою для зупинення розгляду заяви комісією.

Що це означає для постраждалих? Для багатьох це стало перешкодою для отримання компенсації: є безліч випадків, коли співвласники перебувають за межами України, зникли безвісти, або ж частка власності належить юрособі. До того ж претендувати на відшкодування можуть лише громадяни України.

Як приклад – історія Тетяни з Ізюма. Квартира пенсіонерки неодноразово потерпала від обстрілів з боку рф і потребує термінового ремонту. Компенсацію вона не може отримати: житло приватизоване на неї та 2-х доньок. Одна з них виїхала до Німеччини, а інша – до війни переїхала до рф. Ситуація є безвихідною для Тетяни, бо дочка не може надати ані згоду, ані повноваження на переоформлення частки на користь матері.

Така проблема має бути розв’язана, а умова, що перешкоджає власнику отримати гарантовані кошти на ремонт через надуману забюрократизованість, потребує вдосконалення.

Що потрібно зробити для розв’язання проблеми? Доречним є приведення Порядку КМУ №381 в частині обов’язковості отримання згоди всіх співвласників для звернення одного з них з заявою про отримання компенсації за програмою "єВідновлення" відповідно до Порядку компенсації за зруйноване майно або іншого механізму, що не перешкоджає відновленню пошкодженого майна.

Варто також зазначити, що умова про виплату компенсації лише громадянам України є дискримінаційною, адже виключає можливість звернення за відшкодуванням іноземців і осіб без громадянства, які є власниками чи співвласниками знищеного або пошкодженого майна, його інвесторами чи спадкоємцями власників.

Що потрібно змінити вже сьогодні, аби українці мали гарантований алгоритм для отримання держдопомоги?

Законодавці та Уряд мають забезпечити узгодженість між Законом №2923-IX та підзаконними актами, зокрема Постановою №381, аби уникнути непорозумінь і дати можливість постраждалим отримати необхідну підтримку.

Головне завдання – усунути суперечності у правовому полі для гідного забезпечення захисту прав громадян, які постраждали від російської агресії, через створення чіткого та зрозумілого механізму компенсації. Громадяни, які постраждали від війни, повинні розраховувати на справедливий захист прав і повернутися до життя у власних домівках.

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