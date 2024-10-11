Ситуация с безопасностью на Херсонщине: анализ за август-сентябрь 2024 года

Херсонщина – одна з найбільш постраждалих областей України. Тисячі будинків зруйновані, десятки тисяч людей втратили все, що мали. Відсутність доступу до чистої води, електроенергії та медичної допомоги створює реальну загрозу для життя місцевого населення. Кожен день приносить нові жертви та руйнування. Цифри говорять самі за себе: майже 7 тисяч ударів із БПЛА по цивільних та інфраструктурі, понад 33,5 тисячі обстрілів за неповних 9 місяців, 164 людини загинуло, а понад 1,2 тисячі отримали поранення.

Херсонщина під обстрілами: нові дані про гуманітарну катастрофу

З початку вересня російські окупанти інтенсифікували обстріли Херсонщини. Особливо постраждали житлові будинки в приватному секторі у Херсоні, Білозерці та Бериславі. За нашими даними, за вересень було пошкоджено понад 500 житлових будинків, що залишило тисячі людей без даху над головою. Крім того, систематично обстрілюються об'єкти критичної інфраструктури, що ускладнює надання гуманітарної допомоги і загрожує виникненням гуманітарної катастрофи.

Вересень не приніс полегшення мешканцям Херсонської області. Життя на деокупованих територіях стало синонімом постійного страху та виживання. Кожен день приносить нові руйнування, а обстріли стали звичним звуковим фоном. Тисячі людей, серед яких багато дітей та літніх, змушені ховатися в підвалах, боячись за своє життя. Руйнування критичної інфраструктури, спричинене як бойовими діями, так і підривом Каховської ГЕС, лише поглиблює гуманітарну катастрофу

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Низка громад й надалі перебуває у "червоній зоні": Херсонська, Білозерська, Станіславська, Чорнобаївська, Дар'ївська, Тягинська, Бериславська, Новорайська, Милівська, Новоолександрівська, Нововоронцовська. У цих громадах проживає 141,193 особи.

Правобережжя Херсонщини перетворилося на зону постійних обстрілів. Російські війська щодня обстрілюють житлові будинки, інфраструктуру та цивільних людей, використовуючи при цьому різноманітну зброю, зокрема безпілотні літальні апарати. Масові атаки з використанням дронів, оснащених гранатами, призвели до катастрофічних наслідків.

За серпень у Херсонській громаді внаслідок цих ударів загинули 10 людей, 186 отримали поранення, серед них 4 дитини. Кожен другий постраждалий – потрапив під дронову атаку. У Херсонській громаді за вересень загинуло 6 людей, ще 149 отримали поранення.

Херсонський та Бериславський район у серпні та вересні атакували із застосуванням авіації. Лише протягом вересня Херсонщина пережила майже 3400 атак, це 17500 снарядів, випущених із різних видів зброї; 2748 атак з БПЛА; 120 КАБів; 3 ракети, – повідомили в ОВА. За 30 днів російські війська обірвали життя 24 людей, серед загиблих — одна дитина. Ще 259 дорослих і 4 дитини – поранені.

Якщо дивитися статистику обстрілів та атак з БПЛА за період з 01 січня по 30 вересня 2024 року, то можна побачити постійну динаміку кількості постраждалих внаслідок цих атак. За 9 місяців на Правобережній Херсонщині поранень зазнало 1,258 особи, з них - 37 дітей. За означений період внаслідок поточного конфлікту загинуло 165 людини, з них - 1 дитина.

Бериславський та Херсонський райони Місяць (2024 рік) Кількість обстрілів Поранені Загиблі Січень 2,793 99 (з них 3 дітей) 23 Лютий 1,991 85 (з них 2 дітей) 22 Березень 4,660 77 (з них 1 дітей) 16 Квітень 3,959 101 (з них 3 дітей) 4 Травень 4,469 93 (з них 3 дітей) 10 Червень 4,493 99 (з них 2 дітей) 18 Липень 4,000 199 (з них 6 дітей) 28 Серпень 3,769 242 (з них 13 дітей) 19 Вересень 3,393 263 (з них 4 дитини) 24 (з них 1 дитина) Загалом - 33,527 обстрілів Поранено - 1,258 людей, з них - 37 дітей Загинуло - 164 людини, з них - 1 дитина

Діти під прицілом

Особливою жорстокістю відзначаються атаки на дітей. 11-річний хлопчик з Кіндійки став черговою жертвою російського терору, підірвавшись на вибухівці, скинутій з дрона.

Громадський транспорт – нова мішень

Російські війська перетворили на мішень навіть громадський транспорт. Автобуси, тролейбуси – все стає об’єктом терористичних атак. Мешканці Херсона змушені щодня ризикувати своїм життям, просто їдучи на роботу чи додому. Через обстріли передмістя Херсона Кіндійки та пошкодження громадського транспорту тимчасово скоротили маршрути № 5, 17 та 38. Три атаки дронів на громадський транспорт за день зафіксовано 29 вересня.

Автомобілі – смертельні пастки

Цивільні автомобілі також стали мішенню для росіян. Вибухівка, скинута з дронів, перетворює звичайну поїздку на смертельну лотерею. 19 вересня російські військові скинули з дрона вибухівку на авто у Херсоні. Син з матір’ю отримали тяжкі пораненн. 27 вересня тілесні ушкодження отримали двоє людей – 82-річна жінка та 58-річний чоловік внаслідок атаки з дрона цивільного авто.

Міни – тиха загроза

Навіть після деокупації частини Херсонської області загроза залишається високою. Російські війська залишили після себе тисячі мін, які продовжують забирати життя мирних жителів. Діти, які граються на вулиці, можуть підірватися на вибуховому пристрої. 16 вересня на Херсонщині через детонацію невідомого вибухового предмета загинув 14-річний хлопець.

Епідемія – новий виклик

Крім прямої військової загрози, Херсонщина стикається з епідеміологічною проблемою. Сказ, який поширюється серед тварин, становить реальну загрозу для здоров’я людей. Це ще один наслідок російської агресії, який додає нових випробувань для виснаженого регіону. У серпні-вересні такі випадки фіксувалися на Лівобережжі, у Генічеській громаді.

Пошкодження інфраструктури

Під постійним прицілом перебувають житлові будинки, господарчі приміщення місцевих мешканців, освітні заклади, сільськогосподарські будівлі, об’єкти електро-, водо- та газопостачання.

У вересні на Херсонщині пошкоджено 566 об’єктів цивільної інфраструктури: 19 багатоповерхівок, 523 приватні будинки, 3 заклади освіти, 1 релігійна споруда, 7 об’єктів життєзабезпечення та 13 інших невійськових об’єкти. Зокрема, у Херсонській громаді пошкоджено 97 приватних домогосподарств та 21 багатоповерховий будинок. Під час військових дій, станом на 30 вересня, на території Правобережної Херсонщини знищено або пошкоджено понад 30 тисяч об’єктів. Найбільше постраждала житлова забудова: ворожими снарядами понівечено 27 тисяч приватних будинків і 1200 багатоповерхівок.

У Херсонській області після повномасштабного вторгнення були пошкоджені та знищені 84% закладів освіти. Повністю знищені 68 закладів, а 289 отримали пошкодження.

Підготовка до зими

Станом на 26 вересня загальний рівень підготовки до опалювального сезону у Херсоні становить близько 90%. Теплопостачальні підприємства підготували до роботи більшість котелень.

У сільській місцевості гуманітарні організації здійснюють адресні роздачі паливних брикетів та вугілля. Внаслідок поточного конфлікту, 78,164 домогосподарства (159,549 особи) очікують зиму із серйозними проблемами. По області всього 77,993 особи (37,895 домогосподарств) потребують термінової допомоги. 12 громад, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, потребують натуральної допомоги у забезпеченні твердим паливом, оскільки можливості використання грошових коштів відсутні.

Моніторинг підготовлено в рамках Проєкту із надання доступу до води, санітарії та гігієни у звільнених громадах Херсонщини, який реалізується ГО "Південна стратегія розвитку" спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії.

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