Параллельно с войной против Украины Россия пытается взять под контроль Южный Кавказ

Мы в Азербайджане с большой беспокойство наблюдаем за тем, что оккупация Россией украинских территорий усиливается почти с каждым днем. Только на прошлой неделе Россия оккупировала рекордные в прошлом году 200 квадратных километров территории.

Несмотря на героическое сопротивление украинской армии, ежедневное и еженедельное расширение российской оккупации это доказывает что международная помощь Украине недостаточна. Конечно, Украина должна защищать себя от российской оккупации.

Демократические страны, в том числе США, Европейский Союз и Великобритания, оказали Украине огромную поддержку за последние два с половиной года. Однако теперь совершенно очевидно, что того, что было сделано до сих пор, недостаточно, чтобы остановить вторжения России. Более того, очень плохо, что многие представители демократического мира, политики, общественные деятели и журналисты в эти дни, когда усиливается российская оккупация, публично обсуждают тот факт, что западные общества устали поддерживать Украину и что Украина должна пойти на уступки государству-оккупанту.

Реклама:

Общественно-политические деятели, журналисты и эксперты должны учитывать, что героическая борьба украинского народа против российской оккупации – это не только борьба за независимость, территориальную целостность и свободу украинского народа, но и часть глобальной борьбы за более свободный и справедливый мировой порядок.

Теперь все понимают, что если российский империализм выиграет эту войну, он не будет удовлетворен Украиной. Следующей целью станут нынешние соседи России, бывшие советские республики. Если политика агрессии Путина не будет остановлена, все авторитарные и тоталитарные системы в мире будут воодушевлены, обретут уверенность в себе и, объединившись еще теснее, заявят о стратегическом поражении демократического Запада и заменят мировой порядок, к худшеем стороны. Вот почему международная поддержка для украинского народа за свободу должна не только продолжаться, но и выйти на более высокий уровень.

Подход к российско-украинской войне должен измениться концептуально. Речь идет не только о вторжении в Украину и помощи ее самообороне, но и о мобилизации всех демократических сил мира, чтобы остановить гибридную войну, развязанную диктатурами и недемократическими режимами под руководством России против демократического мира, против человечества ценности, свободу и справедливость.

Мировой порядок и победа над захватчиками должны восторжествовать. Мы видим что авторитарные режимы начали активно поддерживает друг друга: Китай помогает России своими производственными мощностями, Иран отправляет баллистические ракеты и БПЛА. За последние недели Северная Корея уже перебросила на российскую территорию 12 000 солдат и офицеров и это, конечно, не конец. Северная Корея также может послать дополнительные войска для России. Нам следует часто задавать этот вопрос и искать ответ: почему мировые демократии все еще колеблются, медлительны и нерешительны в борьбе со злом, в то время как авторитарные и тоталитарные системы мира прочно и быстро объединяются? Я уверен, что этот вопрос часто задают жители Украины, сражающиеся на передовой против международной реакции. Однако этот вопрос не должен касаться только украинцев. Это вопрос, который демократические силы во всем мире должны задать себе и своим коллегам.

Понятно, что диктатуры и авторитарные главы государств объединяются и поддерживают друг друга, чтобы защитить свою личную и неограниченную власть, и многие из них украли богатство государства для дальнейшего обогащения. Чтобы реализовать свои мечты о вечной власти, они посылают людей на массовую смерть и тратят национальные ресурсы для своих амбиции. Однако причины для более эффективного и быстрого объединения демократических сил в мире более серьезны чем у них. Международный порядок, основанный на правилах, защищающий свободу, права человека, свободную конкуренцию, общечеловеческие ценности от тиранов и диктатур, не позволяющий миру вернуться к средневековому правилам, являются более серьезными причинами для объединения.

Демократические силы Азербайджана, находящиеся сейчас в оппозиции режиму Ильхама Алиева, полностью поддерживают законную борьбу Украины. Мы также осознаем, что параллельно с агрессивной войной против Украины Россия пытается различными способами взять под контроль Южный Кавказ, который является еще одним стратегически важным географическим регионом. С этой целью Россия пытается помешать достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поддерживает авторитарные, недемократические силы во всех трех странах Южного Кавказа.

Кремль полагает, что везде, где есть недемократическая сила, эта сила является реальным или потенциальным союзником российского правительства. К декларации о союзе, подписанной главой государства Азербайджана Ильхамом Алиевым с агрессором Путиным, следует подходить именно в этом контексте. Власти Азербайджана арестовали более 300 общественных и политических активистов и журналистов, чтобы защитить свою репрессивную власть, сформированную в результате фальшивых выборов. Оно полностью ограничило основные права и свободы, а также возможность политической конкуренции в стране.

Хотя власти Азербайджана официально считают Россию союзником нашего государства, подавляющее большинство нашего народа поддерживает Украину, ее борьбу за свободу, демократию, и считает Украину своим союзником.

Али Каримли, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана

Партия Народного Фронта Азербайджана – крупнейшая оппозиционная партия в Азербайджане. Она является основной силой, каторе поддерживает интеграции Азербайджана в Европейский Союз. Власти Азербайджана на протяжении многих лет проводят политику репрессий против этой партии. За последние 10 лет ложные уголовные дела были возбуждены против более чем 50 членов партии. В августе этого года власти возбудили сфабрикованою уголовное дело против Али Кaримли. Назначенный суд по делу Али Кaримли был отложен до 2 декабря, поскольку вы ноябре вы Азербайджане будет проходить COP29 (Конференция ООН по изменению климата – ред.).

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.