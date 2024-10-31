Дроны: от производителя – в окоп

Нещодавно наш Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський повідомив, що США готові виділити 800 мільйонів доларів саме на засоби БПЛА для ЗСУ.

Ця цінна допомога може стати ключовим фактором, який змінить хід війни. Жоден інший вид зброї не забезпечує сьогодні такої ефективності на лінії фронту, як дрони.

Але просто виділених коштів тут недостатньо.

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Як волонтер, який передав на фронт тисячі дронів, я хочу звернутись до уряду США з проханням і пропозицією. Тут я також озвучу і думку військових, які через різні причини самі публічно заявити її не можуть.

Почну з головного – ми звертаємось до уряду США надати ці гроші з умовою створення механізму, коли самі військові частини будуть визначати, які саме засоби БПЛА їм необхідні. Тому що саме це є ключовим фактором ефективності застосування дронів на полі бою.

На жаль, і українська і військові індустрії НАТО досі розглядають зброю за застарілими критеріями – калібр, вага, дальність польоту, умови застосування. Але зміни на фронті відбуваються дуже швидко, і найефективнішою зброєю є не та, яка далеко літає, чи менше важить, а та, яка пристосована до актуальних умов бою. Ті БПЛА, які працювали "вчора", сьогодні можуть бути вже не актуальними і перетворитись на мотлох.

В передових бригадах вже давно функціонують технічні лабораторії, де воїни цілодобово перепаюють дрони і замінюють застарілі модулі на більш актуальні, встановлюють на БПЛА свіжі версії прошивок. І переважно цього потребують FPV-дрони, які прийшли у військові частини як раз від держави, через централізовані закупки.

Така ситуація могла б сильно вплинути на боєздатність частин, якби не той факт, що від держави на фронт поступає менше дронів, ніж від волонтерів. В кращому випадку, ця кількість паритетна – 50 на 50.

А як раз провідні вітчизняні волонтерські фонди співпрацюють безпосередньо з бригадами та відповідають саме на їхні найактуальніші запити. Вони передають виробникам, які технічні характеристики дронів потрібні на передовій, завдяки чому підрозділи отримують саме те, що підходить для їх умов ведення бойових дій.

Нещодавно також запрацював рейтинг ефективності підрозділів ударних БПЛА, від спеціальної військової системи "Дельта", де наочно можна побачити, який підрозділ, і яким дроном вразив ціль. Ця система як раз я може стати тією платформою, де військові частини будуть замовляти дрони, профінансовані урядом США.

Це суттєво зменшить і корупційну складову, бо військові частини без посередників будуть обирати дрони (або навіть постачальника), який за їхньою експертною думкою є найефективнішим.

Інколи військовим незрозуміла практика, чому чиновники з Києва купують сотні тисяч дронів в одній кампанії, а не в іншій, де продукція більш якісна і дешевша.

Крім того, така операційна діяльність Міністерства оборони забирає дорогоцінний час – бюрократичні процедури, зберігання, логістика тощо. А це не тільки втрачені життя, це й втрачені шанси на мир.

Озвучу думку багатьох військових: дрони (а точніше їхня кількість, якість і ефективна тактика застосування) можуть зупинити війну.

Якщо на полі бою кожен об’єкт, який рухається, одразу буде нищитись засобом БПЛА, Росія не зможе проводити наступальні дії. Бо навіть розвідувальні "крила" противника вже давно знищуються нашими більш дешевими FPV-дронами.

Висока кількість і якість дронів буде створювати кілометрову зону, де вести активні бойові дії неможливо. Це саме те, що потрібно Україні – збереже піхоту і зупинить просування російських військ.

Український народ ніколи не забуде підтримки народу й уряду США в цьому екзистенціальному опорі російській навалі.

Але наше спільне завдання зробити потужну американську допомогу якомога ефективнішою і прозорою. Забезпечення фронту безпілотними системами за схемою "від виробника – в окоп" дозволить використати американські гроші саме для перемоги і збереження життів.

Олег Горбачов, директор Благодійного фонду "Кіт Муран", волонтер

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