Является ли путинизм фашизмом?

Использование термина "фашизм" в связи с действиями нынешнего российского государства имеет как минимум три направления.

Во-первых, это историческая аналогия. Ее используют, чтобы ориентировать общественность в интерпретации текущей ситуации в свете хорошо известных событий недавнего прошлого.

Во-вторых, это украинский шифр, который выражает жизненный опыт миллионов украинцев сегодня. Он используется Киевом, в том числе и для того, чтобы вызвать международное сочувствие к жертвам российского массового террора в Украине.

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В-третьих, "фашизм" – это академический термин, который служит для научной классификации, позволяет проводить сравнение во времени и пространстве. А также раскрывает различия и сходства между историческим фашизмом, с одной стороны, и сегодняшним путинизмом – с другой.

Фашизм как историческая аналогия

Большинство публичных характеристик путинского режима как фашистского выполняют функцию диахронической аналогии или метафорической классификации, чтобы лучше понимать текущие события в России и на оккупированных территориях.

Когда текущее явление исторически уравнивается и вербально визуализируется с событиями и образами прошлого, это помогает распознать важнейшие характеристики и вызовы в современной России.

Когда фашизм приписывают путинскому режиму, для широкой общественности это служит иллюстрацией того, что происходит в России и на захваченных ею украинских территориях.

Это сравнение оправдано, поскольку существуют многочисленные параллели между внутри- и внешнеполитической риторикой и действиями путинской России, с одной стороны, и Италии Муссолини, а также гитлеровской Германии – с другой.

К концу 2024 года накопился целый ряд политических, общественных, идеологических и институциональных сходств. Они варьируются от все более диктаторских и, в некоторых отношениях, тоталитарных характеристик российского режима до реваншистских и все более геноцидных черт внешнего поведения Кремля.

Влиятельный американский историк Тимоти Д. Снайдер также отметил, что официальная историческая память и политическая иконография России в закодированном виде стали профашистскими.

В 2018 году, например, Снайдер обратил внимание на правого интеллектуала русской эмиграции межвоенного и послевоенного периодов, поклонника Муссолини и Гитлера Ивана Ильина (1883–1954), который стал модным при Путине.

В своих размышлениях о посткоммунистической, диктаторской и националистической России Ильин, по словам Снайдера, "дал метафизическое и моральное обоснование политическому тоталитаризму, которое он выразил в практических контурах фашистского государства. Сегодня его идеи возродил и прославил Владимир Путин".

В 2018 году российский политолог Антон Барбашин добавил: "Ивана Ильина цитирует и упоминает не только президент России, но и [тогдашний] премьер-министр [Дмитрий] Медведев, министр иностранных дел Лавров, несколько российских губернаторов, патриарх [Русской православной церкви] Кирилл, различные лидеры [правящей] партии "Единая Россия" и многие другие".

В конце сентября 2022 года Путин завершил свою речь по случаю официальной (незаконной) аннексии Россией украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – следующей цитатой из Ильина:

"Если я (Ильин) считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания – мое горе; его расцвет – моя радость".

Современная внутренняя и внешняя политика России имеет ряд общих черт с политикой фашистской Италии и нацистской Германии. Поэтому использование термина "фашизм" для аналогового объяснения и метафорического обозначения характера путинского режима выполняет просветительскую функцию в политических дебатах, СМИ, гражданском обществе и общественном дискурсе.

Если учесть, что Путин и его окружение демонстративно ссылаются на исторический российский прото- или профашизм, например, на идеи Ильина, говорить о российском фашизме сегодня представляется эвристически полезным.

Фашизм как пережитый опыт

Когда термин "фашизм" применяется к путинскому режиму внешними комментаторами, это направлено на то, чтобы дать аудитории за пределами России и Украины представление о текущих российских внутренних и внешних делах.

В отличие от этого, украинское использование термина "фашизм" и неологизма "рашизм" – сочетание слов "Russia" и "фашизм" – является в первую очередь экспрессивным актом.

В Украине клеймение России как фашистской с 2014 года выражает коллективный шок, глубокую скорбь и продолжающееся отчаяние перед лицом цинизма Кремля по отношению к простым украинцам – особенно в последние 1000 дней войны.

"Фашизм" и "рашизм" также используются украинским правительством и обществом в качестве боевых кличей для мобилизации внутренней и внешней поддержки сопротивления российской агрессии.

Эти термины призваны предупредить внешний мир о серьезных последствиях войны на уничтожение, которую ведет Россия против Украины.

Прилагательные "фашистский" и "рашистский" указывают на то, что военная экспансия России – это не просто завоевание украинской территории. Реваншистская авантюра России, особенно с 2022 года, направлена на уничтожение Украины как независимого национального государства и культурной общности, отдельной от России.

Слова и дела российского правительства во многом совпадают в этом отношении. Еще до 24 февраля 2022 года заявления российских чиновников, парламентариев и пропагандистов указывали на то, что намерения России в отношении Украины выходят за рамки того, чтобы просто перекроить государственные границы, восстановить региональную гегемонию и защититься от вестернизации Восточной Европы.

Начиная с 2014 года Москва безжалостно подавляет украинскую национальную идентичность и культуру.

Было бы, правда, неуместно приравнивать российскую украинофобию к биологическому и элиминационному антисемитизму нацистов.

Ирредентистская война Москвы "всего лишь" направлена на уничтожение украинской нации как самосознательной государственности и независимого гражданского общества. Кремль не ставит своей целью физическое уничтожение всех украинцев, как это делали нацисты в отношении евреев.

Тем не менее, российская повестка дня выходит за рамки "простого" изгнания, преследования, депортации, перевоспитания и промывания мозгов жителей Украины. Она также включает в себя экспроприацию, терроризирование, тюремное заключение, пытки и убийства тех украинцев (а также некоторых россиян), которые словом и/или делом выступают против военной экспансии, политического террора и культурного доминирования России в Украине.

Поэтому неудивительно, что многие украинцы, как и некоторые российские наблюдатели, спонтанно называют геноцидное поведение России "фашистским".

Миллионы украинцев, которые остались в Украине в 2022 году или вернулись домой после бегства за границу, на собственном опыте ощущают зло Москвы в виде еженедельных авиаударов по всей стране.

Многие удары российских ракет, бомб и беспилотников по украинской глубинке не направлены на военные объекты или оружейные заводы. Вместо этого они намеренно наносятся по гражданским зданиям, не имеющим прямого отношения к обороне Украины, включая жилые дома, супермаркеты, больницы и учебные заведения.

Военные историки могут возразить, что преднамеренные атаки на гражданское население и невоенную инфраструктуру не являются уникальным явлением для фашистской войны. Тем не менее, большинству украинцев, когда они описывают свой опыт, первым на ум приходит слово "фашизм", поскольку в их семейной истории есть опыт исторического фашизма, особенно немецкого нацизма, включая воздушные налеты гитлеровских Люфтваффе. Некоторые пожилые украинцы до сих пор помнят войну Германии против СССР.

Фашизм как научное понятие

Все большее число экспертов по Центральной и Восточной Европе называют путинскую Россию фашистской. В то же время многие историки и политологи избегают использовать термин "фашизм" для обозначения путинизма.

Это связано с узкими определениями фашизма, которые используют многие из этих ученых. По их мнению, определяющей чертой, которая отличает фашистов от других правых радикалов, является их цель политического, социального, культурного и антропологического возрождения.

Фашисты часто ссылаются на предполагаемый Золотой век в далекой истории своей страны и используют идеи и символы из этого мифологизированного прошлого. Однако они стремятся не к сохранению или восстановлению прошлой эпохи, а к созданию нового национального сообщества.

Фашисты – крайне правые, но они скорее революционеры, чем ультраконсерваторы или реакционеры. Сегодня многие компаративисты с осторожностью применяют термин "фашизм" к путинизму, поскольку он стремится восстановить царскую и советскую империи, а не создать совершенно новое российское государство и народ.

С другой стороны, путинизм развивался на протяжении последних 25 лет – как с точки зрения его конечных целей и повседневной риторики, так и с точки зрения его политики и спонтанных действий.

Изначально Путин начал свою политическую карьеру на службе у двух самых видных прозападных демократов России 1990-х годов. Он работал на первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

После того как Путин стал премьер-министром в 1999-ом и президентом в 2000-ом году, в течение нескольких лет путинизм также демонстрировал некоторые либеральные и проевропейские черты. При Путине Россия оставалась членом Совета Европы, Совета Россия-НАТО и группы G8 в 2000-х и начале 2010-х годов. Москва до 2014 года вела переговоры о соглашении о всеобъемлющем партнерстве с Европейским Союзом.

Внутриполитический регресс России от протодемократии к автократии начался с приходом Путина к власти в 1999 году. Но только восемь лет спустя, во время своей печально известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, Путин объявил о том, что Россия отвернулась от Запада.

С тех пор путинизм с каждым годом становился все более нелиберальным, антизападным, националистическим, империалистическим и воинственным, с некоторыми колебаниями во время "паллиативного президентства" Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год.

Постепенно российская псевдофедерация трансформировалась из полуавторитарного в полутоталитарное государство. Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и одновременный поворот к авторитарным или тоталитарным азиатским государствам были скорее продолжением, чем разворотом предыдущих тенденций.

Для большинства компаративистов эти и подобные изменения за последние четверть века российской истории все еще слишком малочисленны, чтобы классифицировать путинизм как фашизм.

Но путинская трансформация российской внутренней и внешней политики за последние 25 лет имеет четкое направление и углубляется с каждым днем.

Трансформация России означала и продолжает означать, что постоянно усиливаются риторическая агрессия, внутренние репрессии, внешняя эскалация и общая радикализация, которая теперь достигает кульминации в ежемесячных российских угрозах ядерной мировой войной.

Кроме того, политику России на оккупированных украинских территориях можно охарактеризовать как квазифашистскую в более прямом смысле. Безжалостная кампания русификации, которую российское государство проводит на оккупированных территориях Украины с помощью целенаправленного террора, принудительного перевоспитания и материальных стимулов, направлена на глубокую социокультурную трансформацию этих территорий.

С одной стороны, такая ирредентистская, колонизаторская и гомогенизирующая политика не считается фашистской как таковой в сравнительных исследованиях империализма. Но инструменты, которые Кремль использует для реализации своей политики в Украине, и результаты, которых он стремится достичь, в чем-то схожи с фашистскими внутренними революциями. Такими как те, что происходили или пытались происходить в Италии Муссолини и гитлеровской Германии.

Москва хочет коренным образом преобразовать завоеванные украинские общины и превратить их в ячейки культурно и идеологически стандартизированного русского народа.

Российские имперские ультранационалисты рассматривают значительные части Украины как исконно русские земли и называют их "Новой" и "Малой Россией".

Таким образом, украинцев – если этот термин вообще приемлем – они зачисляют к всего лишь субэтнической группе большого русского народа, которая говорит на русском диалекте и имеет скорее региональный фольклор, чем национальную культуру.

Люди, живущие "на Украине", рассматриваются в российском имперском национализме как жители территорий "на краю" великой империи, а не независимой страны. Эти "жители западнорусских границ", согласно российскому ирредентистскому нарративу, были введены в заблуждение антироссийскими силами, чтобы сформировать искусственную нацию, "украинцев".

Мол, иностранные акторы, такие как католическая церковь, имперская Германия, большевики 1920-х годов и/или современный Запад, разделили "общерусский народ" и отторгли "великороссов" Российской Федерации от "малороссов" Украины.

Оккупационная политика Москвы в Украине, призванная "обратить вспять раскол русской цивилизации", якобы вызванный иностранным влиянием, может рассматриваться как попытка создания новорожденной "Малороссии".

Цель Кремля – произвести локальную политическую, социальную, культурную и антропологическую революцию в присоединенных к России областях Украины.

Хотя кампании по гомогенизации населения были распространены в истории и не являются исключительно выражением фашизма, политика русификации Украины схожа с классической фашистской внутренней и оккупационной политикой. Так что преобразовательные цели Москвы в отношении украинских "братьев" России можно считать квазифашистскими.

Выводы

Развитие внутри России все еще далеко от фашизма, поскольку Путин и его окружение не являются революционерами, а скорее представителями старого режима, существовавшего до 1991 года.

Они стремятся восстановить, насколько это возможно, царский и советский порядок, а не создать совершенно новую империю.

Путин – не столько русский Гитлер, сколько в некоторых отношениях сопоставим с последним рейхспрезидентом Германии Паулем фон Гинденбургом, который 30 января 1933 года сделал Гитлера рейхсканцлером.

С другой стороны, для российского имперского национализма Украина – это не чужая страна, а западная пограничная территория русской цивилизации.

В то время как большинство нероссийских наблюдателей понимают политику Кремля в отношении Украины как имплементацию внешних приоритетов Москвы, многие россияне считают ее внутренним делом России.

Агрессивность Москвы в отношениях с украинцами во многом связана с тем, что многие россияне полагают, что "это семейное дело, к которому не применимы международные правовые нормы и гуманитарные конвенции".

Отказ большинства компаративистов называть путинскую Россию фашистской кажется неуместным, если не изворотливым и даже аморальным для многих украинских жертв, а также неукраинских противников того, что Москва делает в Украине.

Ведь российские войска и оккупационная администрация в Украине, особенно с 2022 года, ведут себя как истые террористы, порой садисты, проводят геноцид. В этом контексте кажется странным настаивать на том, что политика Москвы и стоящие за ней идеи однозначно, абсолютно и исключительно нефашистские.

Конечно, российского эквивалента нацистских газовых камер не существует – так же, как не существовало итало-фашистского эквивалента этого немецкого преступления.

Но как классифицировать намерения Москвы, стоящие за массовыми убийствами в Буче или Мариуполе в 2022 году, взрывом Каховской плотины в 2023 году, депортацией тысяч несопровождаемых детей, массовыми пытками украинских военнопленных или российскими авиаударами по украинскому гражданскому населению?

Эти преступления не являются ни побочным ущербом военных операций, ни обычными вариантами неоколониальной политики, которые случаются при всех оккупационных режимах.

Осторожная классификация идеологии, стоящей за истребительной войной России, как "нелиберальной", "консервативной" или "традиционалистской" кажется недостаточной. Многие наблюдатели, знакомые с ужасающими деталями политики Москвы в Украине, сочли бы такие термины неадекватными и даже вводящими в заблуждение.

С другой стороны, сведение путинизма исключительно к фашизму также бесполезно. Не стоит объяснять мотивацию военной агрессии Москвы, делая акцент только на ультранационалистическом фанатизме – эта версия будет неполной.

Хотя в сегодняшней России есть множество фашистов, в том числе в политической и интеллектуальной элите, большинство ключевых управленцев и формирователей российской политики являются скорее циниками, чем фанатиками.

Важным, если не решающим, фактором внешнеполитических авантюр России до 2022 года была их политическая легкость, стратегическая предсказуемость, военная победоносность, экономическая дешевизна и популярность в обществе.

Интервенции России в Грузию в 2008 году, Украину в 2014 году и Сирию в 2015 году были успешными не только в военном смысле. Они также оказали стабилизирующее влияние на правление Путина в рамках рудиментарной внутренней политики и конформистского общества России.

Не попробовать повторить этот трюк в начале 2022 года, когда рейтинги популярности Путина вновь пошли на спад, было бы несколько нерационально. Если учитывать положительный опыт внешней и внутренней политики, полученный Путиным в ходе его предыдущих военных авантюр.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI)

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