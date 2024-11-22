Защитим Пейзажку от застройки: история борьбы за наследие Киева

8 листопада 2024 року на сайті Київради опублікували проєкт рішення "Про затвердження детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва" (ДПТ). Якщо цей документ затвердять, то це фактично відкриває шлях до забудови центральної частини парку на Пейзажній алеї — унікальної зеленої зони, яка є частиною культурної та історичної спадщини столиці.

Водночас, Київрада скоротила площу парку з 5,5 га до 4,6 га, виключивши ключову ділянку. Це рішення руйнує цілісність зеленої зони, суперечить Генеральному плану міста, законодавству про охорону культурної спадщини та правам громади.

Територія, яка піддається ризику забудови, входить до історичного ареалу Києва та охоронюваних зон об’єктів ЮНЕСКО. Київ згадується у Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (з приміткою про дату заснування V століття), і його зелені зони, зокрема Пейзажна алея, мають не лише природне, але й культурне значення. Міністерство культури вже заявило, що будівництво паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим, адже це може призвести до втрати унікальних пам’яток історії та археології.

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Саме через протиправні та ретельно продумані дії місцевої влади місто може втратити унікальні та невідновні пам’ятки історії та археології і велику зелену зону у історичному центрі міста.

У колонці розглянемо, що сталося, які рішення Київради суперечать законодавству та чому забудова цієї території є незаконною.

Історія території до 2018 року

За часів незалежності України зацікавленість щодо забудови цієї території проявлялась вже неодноразово.

2003 рік: Частину землі під зеленими насадженнями надали в оренду ТОВ "Елітне Житло". Потім договір розірвали.

18.03.2004: Рішенням №125/1335 Київрада передала земельну ділянку загальною площею 5,5808 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0012) у провулку Киянівському, 13-21, в довгострокову оренду ТОВ "Мегаград" на 10 років для будівництва багатофункціонального комплексу (договір оренди земельної ділянки від 15.11.2004).



У цей період Автокооператив "Киянівський" намагався захистити свої інтереси і позивався до міської ради, прокуратура подавала протест до міської ради на рішення про договір оренди 2004 року. Проте ці спроби були безуспішними.

2013 рік: Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути земельну ділянку місту. Рішенням суду договір оренди розірвали, а землю вартістю понад 274 мільйони гривень (на той час) повернули місту. Примітно, що у цьому процесі міська рада активної участі не брала та ігнорувала судові засідання.

Спроби створити парк

Київська міська рада рішенням від 15.11.2018 № 26/6077 надала статус парку земельній ділянці площею 5.5 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0012) та доручила КО "Київзеленбуд" оформити право постійного користування цією земельною ділянкою.

Надалі більш ніж три роки цільове призначення (на відповідне парку) не змінювали і до 2022 року "Київзеленбуд" так і не оформив постійне користування земельною ділянкою.

Рішення про поділ земельної ділянки

У серпні 2022 року Київська міська рада приймає рішення "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:157:0012) комунальної власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у пров. Киянівському, 13-21 у Шевченківському районі міста Києва", яким ділить велику земельну ділянку на три:

площею 4,0680 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0004),

площею 0,8847 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0005),

площею 0,6281 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0006).

У пояснювальній записці до цього рішення поділ землі аргументується тим, що при виконанні робіт виникла необхідність поділу через розміщені на частині земельної ділянки приватні гаражі.

При цьому у цільовому призначенні земельних ділянок, які з 2018 року були визначені парком, так і залишилось "для будівництва та експлуатації адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку".

Здавалось би логічним кроком була зміна цільового призначення всієї площі парку (5,5 га), але зміни цільового призначення повністю масиву парку так і не відбулось.

Обмеження закріплення парку

Лише у червні 2023 року Київрада рішенням №6524/6565 надала КО "Київзеленбуд" дозвіл на розроблення технічної документації на землю на ділянку площами 4,0680 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0004) і 0,6281 га (кадастровий номер 8000000000:91:157:0006) для передачі у постійне користування для експлуатації парку.

Таким чином, дозвіл стосувався лише двох із трьох ділянок, які ще у 2018 році входили до єдиного масиву парку площею 5,5 га.

Цю "невідповідність" площам парку Київська міська рада вирішила усунути теж, і у вересні 2024 року прийняла рішення №59/9867, де у назві рішення взагалі не згадується парк чи реквізити попереднього рішення. Натомість у самому тексті рада вказала, що "доповнює" попередні свої рішення новими пунктами та фактично зменшує площу парку з 5,5 га, до 4,6 га.

Зменшення площі парку

З вересня 2024 року Київрада начебто "викреслила" частину ділянки, яка раніше була парком. Стосовно логіки прийнятого рішення для збереження зеленої зони і облаштування території є сумніви, оскільки "викреслена" частина ділянки "зручно" (для паркінгу) розташована під Киянівським провулком та розміщена в самому центрі зеленого паркового масиву загальною площею 5,5 га. Варто звернути увагу, що виключення цієї центральної ділянки розриває цілісність парку.

Всі зазначені вище рішення і згадані далі проєкти рішень з додатками та графічними матеріалами розміщені на сайті Київради та доступні широкому загалу.

Проєкт забудови та наслідки

Також на сайті Київської міської ради від 08.11.2024 було оприлюднено проєкт рішення "Про затвердження детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва" за номером 1697.

До нього також розміщені додатки, найцікавіші з яких – пояснювальна записка та Детальний план території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва, розробленого КО "Київгенплан".

Пояснювальна записка зазначає, що метою прийняття рішення затвердження детального плану території по провулку Киянівський є поліпшення транспортної інфраструктури, створення інклюзивного простору, благоустрою території, забезпечення укриття. Але в поясненні повністю ігнорується те, що територія знаходиться у зеленій зоні, яка визначена Генеральним планом міста.

Відповідно до законодавства про регулювання містобудівної діяльності, детальний план території є містобудівною документацією, що уточнює положення генплану, але не суперечить йому (на відміну від нашої ситуації).

Також Київрада активно заперечує віднесення цієї території до зеленої зони, але здійснила стратегічну екологічну оцінку в межах розробки Детального плану території по провулку Киянівському.

Обов'язкова стратегічна екологічна оцінка проводиться лише в окремих випадках під час розроблення проєкту детального плану території, у разі, якщо є ймовірні наслідки для територій та об`єктів екологічної мережі, а також для довкілля та здоров`я населення.

Цікаво, що судова практика в останні роки свідчить про численні скасування Детальних планів територій саме через відсутність стратегічної екологічної оцінки. Тобто міська рада провела стратегічну екологічну оцінку території, що начебто не є парком, щоб попередити судове скасування рішення про затвердження ДПТ.

Небезпека забудови

На "викресленій" частині парку планується будівництво паркінгу зі статусом укриття, що викликає серйозні занепокоєння. Детальний план території охоплює зону, яка належить до охоронних зон пам’яток. Це, зокрема:

Буферна зона об’єкта ЮНЕСКО "Собор Святої Софії" і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра"(частково);

територія пам’ятки археології місцевого значення "Культурний шар Копирева кінця, X-XIII ст.";

Історичний ландшафт Київських гір і долини Дніпра;

Культурний шар ремісничих слобід Гончари та Кожум’яки IX-XVII ст.;

Об’єкт культурної спадщини Культурний шар "Міста Ярослава";

Пам’ятка архітектури національного значення "Андріївська церква".

Серед всього цього переліку навіть одна пам’ятка "Історичний ландшафт" накладає значне обмеження на використання території. Законодавство стосовно охорони культурних та історичних пам’яток визначає, що режим використання пам`ятки ландшафту передбачає можливість реконструкції лише у місцях, де традиційно існує забудова. Також можливе зведення окремих нових малоповерхових будівель, які не порушують цінних природних, історичних та пейзажних якостей ландшафту, що охороняється. Проте у цьому детальному плані не зазначено інших обмежувальних заходів, крім обмеження висоти забудови території.

На охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць (до яких відноситься Київ) забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Як ми бачимо, Київрада, замість збереження парку на Пейзажній алеї, ухвалила рішення, які суперечать Генеральному плану міста, ігнорують охоронний статус території та порушують права громади. Це створює ризик знищення зеленої зони та унікальних пам’яток історії.

Закликаємо всіх:

Вивчати рішення Київради та долучатися до громадських обговорень.

Підтримувати ініціативи щодо збереження історичних і зелених зон Києва.

Спільними зусиллями ми можемо зберегти зелене серце Києва для майбутніх поколінь!

Анна Василенко, адвокатка практики вирішення спорів Miller Law Firm

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