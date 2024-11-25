Аудит НАБУ: оценим что работает хорошо, что нет, и предложим рекомендации

Разом із моїми колегами – членами Комісії з аудиту Мартіном Арпо та Герміоною Кроньє – ми розпочали зовнішній аудит НАБУ. Це перша така оцінка з моменту створення НАБУ у 2015 році. У зв’язку з цим я хотів би поділитися нашим баченням цілей, процесу, викликів, підходу, поточного статусу та подальших кроків у межах цього важливого завдання.

Розпочнемо з мети: ми тут для того, щоб незалежно оцінити діяльність НАБУ. Чи відповідає НАБУ очікування від нього, і що можна зробити для підвищення його ефективності?

Ми оцінюватимемо ефективність діяльності НАБУ в період з 6 березня 2023 року (дати призначення чинного директора НАБУ) до 18 листопада 2024 року (дати затвердження Комісією методики проведення аудиту).

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Аудит має за мету надати народу України прозору оцінку поточного стану НАБУ та підготувати звіт, який слугуватиме орієнтиром для майбутніх покращень. Ми фокусуємось на наданні об’єктивних висновків і дієвих рекомендацій для вдосконалення процесів, а не просто на оцінці успіхів чи невдач.

Хоча ми і будемо оцінювати недоліки в інституційних процесах, важливо відокремлювати роботу відданих своїй справі працівників НАБУ, які невтомно борються з корупцією, від функціонування організації загалом. Ми взялися об’єктивно проаналізувати процеси як зовнішні експерти, щоб створити дорожню карту для інституційного розвитку.

Проведення зовнішнього аудиту підкреслює серйозність зобов’язань України щодо боротьби з корупцією у цей критичний момент історії. Це зобов’язання визнано міжнародними партнерами України, адже цей аудит є одним з важливих структурних маяків для України у Меморандумі з МВФ 2024 року. Український уряд залучив Комісію на основі рішучості створити надійну антикорупційну систему, і ми прагнемо підтримати Україну в цьому процесі.

Термін "аудит" може мати різне значення для різних людей. Дехто, коли чує "аудит" уявляє собі фінансовий аудит ("financial audit"), що перевіряє фінансову звітність та бухгалтерський облік. Інші можуть асоціювати аудит із перевіркою відповідності ("compliance audit"), яка визначає, чи дотримується організація певних стандартів, переважно це передбачає надання відповідей у форматі "так/ні". Однак оцінювання рівня ефективності діяльності – завдання складніше, і воно більше відповідає так званому аудиту ефективності ("performance audit"). Ми, аудитори, визначили відповідні критерії і порівнюватимемо діяльність НАБУ із цим критеріями. Ми будемо оцінювати, зокрема, чи відповідають процеси НАБУ міжнародним кращим практикам.

Сила цієї Комісії полягає не лише в нашій зовнішній експертизі, а й у значному місцевому досвіді нашої команди. Таке поєднання міжнародного досвіду та місцевої специфіки, отриманої від Секретаріату, є надзвичайно важливим. Обидва погляди є критично важливими для проведення ретельного незалежного зовнішнього аудиту.

Наше бачення як можна виміряти ефективність антикорупційного органу

Завдання, яке перед нами поставлене, надзвичайно складне. Оскільки це перший аудит, нам необхідно було визначити об’єктивні критерії та з нуля розробити методику оцінки ефективності діяльності НАБУ за період у понад 1,5 року. Визначення об’єктивних критеріїв для вимірювання ефективності, особливо для такої організації, як НАБУ, пов’язане з суттєвими труднощами, адже не існує єдиного, міжнародно визнаного переліку показників для оцінки ефективності антикорупційного органу.

Ми дотримуємося систематичного, базованого на доказах підходу, який дозволяє ставити правильні запитання, виявляти належні докази та надавати відповідні рекомендації й дорожню карту для вдосконалення. Наша мета – бути суворими, але справедливими.

У процесі розробки критеріїв та методики ми спиралися на міжнародні стандарти та кращі практики у сфері аудиту та оцінки ефективності роботи урядів, а також на антикорупційні стандарти й принципи, викладені в різних міжнародних документах. У жовтні ми здійснили нашу першу місію в Києві, провівши консультаційні зустрічі з НАБУ та іншими ключовими стейкголдерами у сфері боротьби з корупцією в Україні. Ми також організували форум із громадськими організаціями для врахування їхньої позиції. Ми почали збирати інформацію від НАБУ і використали для доопрацювання нашої методики.

Ми виокремили п’ять вимірів ефективності для антикорупційного слідчого органу на кшталт НАБУ:

виявлення та розслідування високопосадової корупції;

доброчесність, підзвітність та прозорість;

керівництво, стратегія та управління ресурсами;

міжвідомча взаємодія;

міжнародне співробітництво.

Ці виміри базуються на міжнародних стандартах і принципах з різних джерел, зазначених у нашій методиці. Існують певні вихідні принципи, такі як інституційна та організаційна незалежність, які впливають на ефективність НАБУ, пронизуючи всі виміри. Вони підлягатимуть оцінці в межах усіх п’яти вимірів.

Для оцінки ефективності НАБУ ми розробили зважену модель нарахування балів, яка дозволяє зробити висновок про те, чи є діяльність НАБУ за кожним виміром та загалом високоефективною, достатньо ефективною, помірно ефективною чи неефективною. Виявлення та розслідування корупції є основною діяльністю НАБУ, тому цьому виміру присвоєно вищий ваговий коефіцієнт. Вимір доброчесності, підзвітності та прозорості також має підвищений ваговий коефіцієнт, оскільки НАБУ повинне дотримуватися найвищих стандартів, щоб залишатися надійним і авторитетним органом досудового розслідування.

Я розумію, що витоки інформації про хід розслідувань викликають серйозне занепокоєння в українському суспільстві. Хочу запевнити вас, що ми будемо досліджувати та оцінювати захист чутливої інформації про досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність, а також гарантії для викривачів.

Нещодавно ми затвердили та опублікували критерії та методику оцінювання, які містять детальну інформацію про наш підхід до оцінки, принципи, процеси, ключові показники оцінювання та кроки, які ми здійснимо для формування висновків. Цей документ можна знайти за посиланням на офіційній сторінці Комісії.

Ми плануємо невдовзі повернутись до Києва для збору доказів, щоб підготувати наш фінальний звіт цієї весни.

Перш ніж я повернуся до роботи, дозвольте запевнити вас, що наш аудит надасть ґрунтовну та об’єктивну оцінку ефективності діяльності НАБУ, пропонуючи практичні рекомендації для посилення його антикорупційних зусиль і підтримки прагнення України до надійної інституційної бази. Ми закликаємо вас стежити за оновленнями, оскільки будемо ділитися результатами нашої роботи та висновками впродовж цього важливого процесу.

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