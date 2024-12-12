История 148-й бригады, которая первой в ВСУ приближается к отметке в 1000 рапортов, обработанных через Армия+

148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ воює на сході України, на одному з найгарячіших напрямків. Думати і діяти тут треба швидко, бо кожна мить важлива. І на цю мить впливає багато речей: чи встигли закрити збір із необхідним і це необхідне доставити; наскільки швидко бійці сховали позиції від ворожого дрону чи авіабомби; чи вчасно командир бригади або роти підписав документи.

І ось саме останнє, бюрократія, спиняє можливість ефективно служити та розвиватися у військовій справі. Тому ми використовуємо усі інструменти, що можуть нам бодай на крихту полегшити службу, і цифрові зокрема.

Цифровізація — це прибрати зайве, що гальмує підрозділ

Як тільки застосунок Армія+ запустився у серпні, ми одразу взяли його на озброєння. Тоді були тільки електронні рапорти і опитування на різні теми, але цього було достатньо, щоб зрозуміти — це необхідна річ.

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До появи застосунку, на розгляд одного паперового рапорту витрачалося приблизно 6 днів. У цьому ланцюгу: погодження рапорту, перевезення, його реєстрація, відповідь солдатові, який його подав. Зараз цей ланцюг скоротився до кількох хвилин і тапів по екрану. Це дуже мотивує, бо скорочує час спілкування військового з окопу до стройової.

Раніше нашим діловодам доводилося чекати кілька днів, щоб зібрати усі рапорти і відвезти їх для розгляду у пункт управління, що знаходиться віддалено від фронту. З одним папірцем у кишені вони не їздили б. А бійцям відповідь потрібна. Бо — нагадую — кожна мить важлива. Армія+ у цьому контексті рятує і заощаджує багато часу.

Жовтень 2024 року, Донеччина, Євген Кірєєв приймає вже 500-й рапорт через Армія+

Зараз ми багато працюємо із різними рапортами, що є у застосунку. Обробляємо десятки на день й не хочемо зупинятися, тільки збільшуємо об’єми. Найчастіше подають на відпустку чи на виплати на кшталт оздоровчих.

Ми чекали на таке рішення як Армія+

У нас вже був налаштований електронний документообіг на рівні командування бригади. Не вистачало під’єднати до нього військовослужбовців нижчих ланок.

Ми "покрутили" застосунок, зрозуміли його переваги для себе. Спробували на одному структурному підрозділі відпустити бійців у відпустку. Все спрацювало. Тому у наступні рази ми підходили більш масштабно і залучили усю бригаду. Звісно, є випадки, коли не у всіх виходить податися. Наприклад, застосунок не бачить військового, бо даних у реєстрі немає. Ми направляли дані щодо них у ТЦК та СП, але цей процес нешвидкий, оскільки навантаження зараз велике на всіх, на операторів ТЦК та СП також.

Андрій, старший солдат 148-ї бригади ДШВ, подає рапорт на відпустку в Армія+

Багато читав про те, що отримати Армія ID командира — велика проблема. Мовляв, багато саботажу. Ми вирішили цей процес побудувати інакше: надали ID СЕДО бригади командирам підрозділів, щоб не навантажувати заступників командирів. Командири підрозділів направляють рапорт у бригаду, діловоди з ним працюють і надсилають кому потрібно. Зараз думаємо над тим, щоб надати ID СЕДО бригади військовим, що ланкою нижче. Бо у командирів підрозділів не завжди є можливість швидко відреагувати на рапорт.

Армія+ це і є зміни

Я так вважаю. Втім, багато військових кажуть, що зміни необхідні, що теж правда. Але якщо не почати ці зміни з себе, то навряд ми дійдемо до того війська, про яке мріємо. Тому треба пояснювати, чому необхідно мати не кнопковий монохромний телефон, а смартфон. Чому треба переходити на електронні рапорти, яка з них користь, як вони заощаджують час.

На практичних прикладах демонструвати, що ось, людина писала рапорт кілька годин, їй сказали щось за колір ручки і відправили переписувати. А от з Армія+ відпадає не рука, а необхідність писати нею. Рапорт подається за кілька хвилин, а суглоби у зап’ястях залишаються цілими.

Нещодавно ми з’ясували, що наша бригада стала лідером за кількістю оброблених рапортів. Для нас це стало приємною звісткою. Але більше важливою. Оскільки такі новини — це теж приклад, на який можна спиратися у впровадженні інструментів цифровізації. Цим прикладом ми демонструємо, що застосунок працює, він надійний і захищений, він спрощує нашим побратимам і посестрам службу.

Так, це нешвидкий процес. Ми зараз знаходимося лише на початку реформації армії. Але ніхто не міг уявити, що цей початок колись відбудеться. Тому завдання кожного військового в країні — крокувати вперед і не зупинятися. Шукати те, що допоможе бути ефективними.

І відмова від паперів на користь застосунків — це одна з таких речей. Ми дійсно витрачаємо багато часу на переписування журналів чи написання і обробку рапортів. Ми багато говоримо про асиметричну перевагу на полі бою, але забуваємо про переваги, які мають бути у всіх Сил оборони. І Армія+ такі переваги нам надає.



Євген Кірєєв

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