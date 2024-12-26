"Турецкий двор" и "министерство саботажа". Реакция на "антиумеровские публикации"

В первые же дни после широкомасштабного российского вторжения в Украину я выехал в Турцию. Моей задачей от украинской власти было обеспечить срочные поставки в Украину турецкого вооружения, в первую очередь беспилотников "Байрактар", которые так хорошо себя зарекомендовали, и постараться объяснить в турецких средствах массовой информации суть развернувшейся кровавой войны.

Первая же наша встреча в Турции была с президентом концерна "Байкар" Халюком Байрактаром. Мы передали ему список с перечнем необходимого нам вооружения, где было, насколько помню, около 20–30 пунктов, и Халюк Бей, сев на телефон, стал обзванивать различные депо и ведомства на предмет того, сколько того или иного вооружения они могут срочно ему продать.

Мне хорошо запомнился разговор с его заместителем. Халюк Бей спрашивает у него, сколько есть в наличии "Байрактаров" для поставок в Украину. Тот называет цифру. Халюк Бей говорит, что этого недостаточно и просит от его имени обратиться в Минобороны, чтобы они со своих складов выдали имеющиеся у них "Байрактары", гарантируя в ближайшее время такое же количество поставить им обратно. Заместитель говорит:

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– Между прочим, украинцы не заплатили полностью еще за предыдущие поставки.

– Делайте то, что вам говорят. С деньгами разберемся потом. Сейчас там люди гибнут… – раздраженно отвечает Халюк Бей.

И вот я представляю, какое на него, кстати, дважды награжденного Украиной орденом "За заслуги", да и не только на него, произведет впечатление публикация в украинской прессе материала ""Міністерство саботажу" Умєрова", где объясняется, что у нас в Министерстве обороны так хреново, потому что там засели типы во главе с министром обороны, которые имеют тесные связи с враждебной нам Турцией. Было бы очень удивительно, если бы этой и подобной публикациями живо не воспользовалась в своих целях русская пропаганда.

В такие моменты невольно задаешься вопросом, это недомыслие авторов или какой-то заказ?

Речь ведь вовсе не о том, что нужно замалчивать нарушения и злоупотребления, если они имеются, в сфере оборонного ведомства. Как раз наоборот, поскольку злоупотребления в военное время могут стоить жизней многих наших воинов. Но ведь для расследования злоупотреблений у нас есть множество соответствующих ведомств, есть в конце концов президент страны, к которым можно обратиться непосредственно со своими соображениями и предположениями, а не через СМИ.

Почему выражение "турецкий двор" оскорбляет крымских татар и неприемлемо

Еще одним неприятным моментом в публикации стало использование фразы "турецкий двор". Из текста выглядит так, будто крымские татары, по всей вероятности, внедренные во властные структуры Украины враждебной Турцией, занимаются вредительством в тылу Украины.

Такую подоплеку почувствовал далеко не только я, но и многие наши соотечественники в оккупированном Крыму, которые ознакомились с серией публикаций с попытками дискредитировать министра Рустема Умерова и его советников из числа крымских татар.

Нечто подобное я испытывал при бывшем президенте Викторе Януковиче. Поскольку в Крыму основной силой, противостоящей режиму Януковича, были опять-таки крымские татары и возглавляемый мной Меджлис крымскотатарского народа, Янукович в преддверии парламентских выборов 2012 года мне как-то открытым текстом говорит: "А ведь и я, при желании, могу вам много пакостей сделать. Ведь у меня для этого куда больше возможностей…".

Тогда я не придал большого значения его угрозам. Мол, живем, ведь в демократической стране и попробуй, сука, устроить какую-то пакость, увидишь такую реакцию, которая слабой тебе не покажется.

Позднее выяснилось, что он дал распоряжение СБУ любыми средствами подыскать против меня компромат или основание для ареста. Там началась лихорадочная работа, но завершить её до бегства самого Януковича из Украины в начале 2014 года они не успели.

Но поскольку все руководство Управления СБУ по Крыму и вообще 87% сотрудников крымской Службы безопасности оказались предателями, перешедшими на службу ФСБ России, то плоды своего творчества они попытались использовать уже после оккупации Крыма.

Во многих российских изданиях и сайтах в начале апреля 2016 года, то есть в дни, когда оккупанты принимали решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, со ссылками на размеры помощи Турции крымским татарам (самая крупная сумма где-то около 2,5 миллиона долларов на реставрацию "Зынджырлы Медресе" в Бахчисарае, еще около 1 миллиона на проведение всемирного конгресса крымских татар в Анкаре в августе 2015 года), мои встречи с различными политическими деятелями Турции, делался вывод о том, что я работаю на турецкую разведку.

Таких публикаций с заголовками, вроде "СБУ обвинила Джемилева в шпионаже на Турцию и сепаратизме", "Украина объявила Джемилева турецким шпионом", "Крымский меджлис – турецкая агентура" и прочее на российских и нескольких пророссийских сайтах Украины я насчитал около сотни.

Очень похожие нарративы прослеживаются в разных публикациях против Умерова. Иначе зачем это авторам материалов понадобилось, казалось бы, совсем не по теме перечислять, когда и с какими турецкими фирмами сотрудничал министр и какие у него были турецкие бизнес-партнеры.

Мне сложно судить об успехах и неудачах нынешнего министра обороны Умерова. Однако, по данным СМИ, с его приходом на должность оборонное ведомство очищается от коррупционных схем. Существенно возросло производство собственного вооружения, в том числе для этого привлекаются и иностранные инвесторы. А производство отечественных дронов увеличилось в десятки раз.

Какой должна быть политика Украины и отношение населения к "российским паспортам" для оккупированного Крыма

в публикациях против Рустема Умерова отмечается, что, мягко говоря, "нехорошие советники" из числа крымских татар мало того что имели бизнес в Турции, да к тому же еще в оккупированном Крыму, возможно, получали российские паспорта. Ну а то, что ФСБ сейчас на них ведет охоту и, если они появятся в Крыму, то их сразу же арестуют или просто вывезут куда-то и убьют, как это часто там практикуется, для авторов подобная "мелочь" совершенно не имеет значения.

В любом случае, большинство назначений в Минобороны проводится после прохождения проверок в соответствующих органах, и в случае наличия подозрений в работе на врага назначается соответствующее расследование.

Одно дело, если кто-то, проживая в свободной части Украины, вдруг ради своего бизнеса или еще по каким-то соображениям получает паспорт страны, которая на нас напала, то разумеется, есть основания для расследования или по меньшей мере для недоверия к этому человеку. Совершенно иное – когда принуждают взять российский паспорт в оккупированной части Украины.

В Крыму, если не получать российский паспорт, то нужно обращаться к оккупантам с ходатайством получить "вид на жительство" на своей родине, в своем доме. Если и дадут такой "вид", то только на 90 дней. Потом надо выезжать из Крыма и снова приехать, чтобы ходатайствовать о получении "вида" на следующие 90 дней.

Увенчаются ли успехом такие ходатайства или нет – это большой вопрос. Могут просто отказать по какой-то надуманной причине или, вероятнее всего, найдут причину для ареста, особенно если человек где-то когда-то сказал или написал, например, в своем Фейсбуке что-то нелестное об оккупантах, России, Путине или о ком-то из его кодлы, имел контакты с членами запрещенного в Росссии Меджлиса и тому подобное.

Не имеющий российского паспорта человек не сможет найти работу, не сможет обучать своих детей даже в начальной школе, оформить свою недвижимую собственность, получать пенсию или даже обратиться к врачу, потому что в поликлиниках в первую очередь просят предъявить паспорт, а потом только: "На что жалуетесь?".

Так что остается только дилемма: или получить их паспорт, или же покинуть полуостров, чего очень хотят от крымских татар оккупанты.

Я знаю несколько людей с обостренным чувством брезгливости, которые живут в Крыму и до сего дня не получили российский паспорт. Так они стараются по мере возможности вообще не выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы куда-то съездить, потому что любой участковый милиционер может его задержать за отсутствие "вида на жительство", а далее как минимум выдворение или что-то иное из уже упомянутого.

Авторы "антиумеровских публикаций", злорадствующие по поводу того, что те или иные проживающие сейчас в свободной части Украины жители Крыма когда-то получали российские паспорта, предполагают, видимо, чтобы все крымские татары на радость оккупантам должны были покинуть свою родину. Тогда там, конечно, оккупанты наконец-то свободно бы вздохнули. Но такого удовольствия оккупантам крымские татары не собираются предоставлять.

Кроме того, они не учитывают того факта, что если люди не писали заявление о добровольном выходе из украинского гражданства, то наличие навязанных им оккупантами паспортов, не имеет никакого значения, не влечет за собой каких-либо правовых ограничений, и они продолжают оставаться полноправными гражданами Украины.

Авторы статьи наверно не догадываются, что сами подыгрывают пропагандистским стремлениям оккупанта, который навязывает гражданам Украины на оккупированных территориях свои паспорта (причем процедура отказа от них довольно забюрократизирована и практически неосуществима в текущих условиях).

Как Турция помогает Украине

Поскольку Турция по известным причинам не афиширует всю ту помощь, которую оказывает Украине, хорошо известно, что государство при каждом удобном случае, в частности в регулярных заявлениях МИД Турции, в заявления турецких депутатов как в турецком парламенте, так и в ПАСЕ, в ПА НАТО и многих международных конференциях и платформах, в том числе устами президента Эрдогана на всех четырех саммитах "Крымской платформы", а также с трибуны ООН заявляет о непризнании оккупированных территорий Украины российскими, о необходимости их возврата Украине.

Турция перекрыла Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, что в значительной мере способствовало ослаблению обстрела Россией нашей территории с моря. Они часто перекрывают проход через проливы и торговым российским судам, если получают достоверную информацию о перевозке этими судами краденного из оккупированных территорий зерна.

Решающей была роль Турции и лично Эрдогана в открытии и функционировании "зернового коридора". В результате, несмотря на то, что Россия нагло превратила Черное море в чуть ли не свое внутреннее озеро, удалось не только продать несколько десятков миллионов тонн зерна и пополнить государственную казну несколькими миллиардами долларов, но и предотвратить надвигающийся по вине России мировой продовольственный кризис.

В Турции строят корабли для нашего военно-морского флота, уже спущены на воду два фрегата "Иван Мазепа" и "Иван Выговский". После многих лет скрупулезной работы наконец подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной. Турецкие строительные компании, несмотря на военные условия и риски в любое время попасть под российские бомбардировки, принимают активное участие в восстановлении украинской инфраструктуры, строительстве мостов и дорог.

Разумеется, мы хотели бы от нашего соседа еще большего. Например, чтобы Турция присоединилась к международным санкциям против страны-агрессора. Но каждая страна, как и Украина, независимо от своих симпатий или антипатий, в первую очередь руководствуется своими национальными интересами.

Эту тему я неоднократно, почти с первых дней оккупации Крыма, обсуждал с Эрдоганом и наиболее близкими к нему людьми.

В 2014 году они из России получали около 60% потреблемого промышленностью и населением природного газа. Сейчас эту зависимость они значительно снизилили, но все равно прекращение продаж российского газа для Турции будет иметь катастрофические последствия, тем более, что Турция не является членом ЕС, откуда в случае чего можно было бы получить экономическую поддержку.

Кроме газа там еще очень много иных факторов (туризм, экспорт турецкой сельскохозяйственной продукции и прочее), связывающих экономики двух стран. И еще замечена такая закономерность: как только осложняются отношения Турции с Россией, то очень скоро учащаются террористические акции со стороны курдских, левацких и прочих послушных России различных группировок и организаций.

Разумеется, нам не нравится, что Эрдоган встречается с разыскиваемым Международным криминальным судом военным преступником, а иногда даже называет его своим другом. Не нравится, что предлагаемый Эрдоганом план прекращения войны не предусматривает немедленного отвода российских войск с оккупированных территорий, не предусматривает компенсацию за нанесенный нашей стране материальный ущерб, привлечение всех военных преступников во главе с Путиным к уголовной ответственности. Но и в этих вопросах, полагаю, следует избегать категоричных суждений.

Около двух месяцев назад, точнее 25 октября этого года, на выставке турецкого вооружения "Экспо-24" в Стамбуле я как-то встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который только что вместе с Эрдоганом вернулся из Казани, где они участвовали в работе конференции "Брикса". Я ему говорю: "Ну и что? Наверное, пожимали руку тому бандиту, говорили ему любезности?".

Он отвечает: "Я вас как-то не пойму, Мустафа Бей. Вы так часто обращаетесь к нам, чтобы мы, используя наши связи с русскими, помогли освобождению тех или иных ваших политзаключенных, мариупольцев, "азовцев", способствовали обмену военнопленными. Мы в меру своих возможностей стараемся что-то делать, иногда что-то получается. А как вы себе это представляете, если мы им не будем подавать руки?".

Довольно забавно читать в этих "антиумеровских публикациях" утверждения о том, что близость Умерова к Турции, его частые визиты в эту страну подрывают доверие к Украине нашего основного союзника, то есть США, поскольку отношения США с Турцией в кое-каких вопросах довольно напряженные, и есть основания полагать, что через Турцию могут проходить в страны "БРИКС", в том числе в Россию и Китай, важные западные технологии.

Рустем Умеров очень часто встречается с министром обороны США Ллойдом Остином, перезванивается с ним почти еженедельно, а иногда и чаще. У него довольно тесные контакты и в госдепартаменте США и с другими высокопоставленными лицами в Америке, в том числе с высокопоставленными людьми из окружения новоизбранного президента Дональда Трампа, с которыми знаком еще с тех времен, когда он учился в США.

И если бы у них действительно была бы такая обеспокоенность относительно связей с Турцией, то они вполне могли сказать об этом самому Умерову, но уж точно не стали бы делиться своей обеспокоенностью с авторами этих публикаций.

Мустафа Джемилев

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