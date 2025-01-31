Кандидаты на директора БЭБ: Ролексы, Теслы, крипта и десятки земельных участков

Бізнесмени і податківці, прокурори і митники, представники БЕБ, НАБУ, поліцейські і військові, посадовці низки органів і навіть фігуранти журналістських розслідувань, власники елітних авто, вартісної нерухомості – ми провели перший розбір кандидатів на директора Бюро економічної безпеки України.

На один із найважливіших у 2025 році конкурсів подалися 43 кандидати. До багатьох із них постає одразу багато питань: про зв'язки з політиками, джерела активів, майно на родичах і багато інших, на які зможуть дати відповіді особисто кандидати на одному з фінальних етапів конкурсу.

За крісло директора БЕБ поборються 3 жінки і 40 чоловіків. 28 кандидатів – представники державних інституцій, 6 – із приватного сектору, а також військові, представники громадськості та науковець.

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Цікаво, що на директора БЕБ подався і нинішній в. о. директора БЕБ Сергій Перхун. Нагадаю, він у 2024 році в умовах конфлікту інтересів призначив керівником територіального управління БЕБ м. Києва Назара Константинова. Про цей кейс "позич мільйон – отримай посаду" ми писали раніше.

Поки ж кандидати готуються до перших тестувань, ми провели розбір та сформували рейтинги, за якими уже можна охарактеризувати конкурс: антикорупційному Netflix бути.

Ми сформували рейтинги кандидатів із найбільшими доходами за 2023 рік, із найбільшими заощадженнями, найбільшими доходами близьких людей, найдорожчим автопарком та нерухомістю.

*Рейтинги сформовані за офіційними даними з декларацій, з урахуванням ринкової вартості майна та чинного курсу валют.

Отже, хто вони, кандидати на директора БЕБ?

Топ-5 кандидатів за рівнем доходів, 2023 рік

Очолює рейтинг, як і ще 2 в нашому аналізі, Руслан Пахомов – із 8 млн грн доходу за 2023 рік. У 2024 році він заробив утричі більше – понад 21 млн грн.

Цікаво, що Руслан Пахомов до 2024 року був директором та керуючим партнером у ТОВ "Медіа Груп Україна", кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов. Зараз Пахомов – ФОП та директор власної ТОВ "Форсего Україна".

Так, із успішного бізнесу в державний сектор із нижчою в десятки разів заробітною платою переходять тільки високомотивовані люди. Мотивація Пахомова, схоже, дуже висока, адже він перший публічно заявив, що подався на конкурс.

На 2 місці за доходами – Олександр Мамро, який заробив у 2023 році понад 5 млн грн. Нині він вже ексгендиректор ДП "СЕТАМ", яке спеціалізується на організації електронних торгів арештованим майном. Також Мамро потрапив до нашого рейтингу кандидатів із найдорожчим автопарком.

На 3 позиції з доходом у 2,8 млн грн – Сергій Фокін. Із нерухомості у колишнього адвоката та, наразі, ФОПа – 2 квартири у Києві та Харкові, орендовані в Італії апартаменти. У кандидата доволі цікавий бекграунд: у 2015-му – "адмінка" за недостовірне декларування, у 2019-му – не пройшов атестацію через невідповідність вимогам професійної компетентності. У 2020-му Фокіна таки поновили, але з умовою поновити саме в ГПУ (генпрокуратурі).

На четвертому місці – Олександр Скомаров, заступник керівника підрозділу детективів НАБУ зі заробітною платою трохи більше 2 мільйонів гривень. У минулому році він був також кандидатом на голову НАЗК. Хоча окремої власної нерухомості кандидат не задекларував, виникають питання щодо нерухомості, оформленої на матір. Скомаров пояснює це старими грошима від продажу магазину на Луганщині у 2000-х.

Закриває рейтинг кандидатів із найвищими заробітними платами Михайло Буртовий із доходом 1,7 млн грн. Старший детектив НАБУ володіє трьома квартирами у Києві та земельною ділянкою, а його дружина – ще однією квартирою та 5,3 га землі. Проте справжній земельний банк – у його матері, яка має понад 60 ділянок у Черкаській області.

Топвласники найдорожчої нерухомості

На першому місці – Віктор Дубовик, Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України. Разом із родиною кандидат володіє трьома будинками та трьома земельними ділянками на березі Київського моря – в с. Хотянівка. Зараз мінімальна ринкова вартість цих володінь – 64 млн грн. Що цікаво, батько Дубовика – ексзаступник міністра внутрішніх справ (2013-2014 рр.).

Другий у рейтингу – вже згаданий – Руслан Пахомов. Його дружина є власницею трьох недобудов (230, 400 і 140 кв. м) та будинку (100 кв. м) на Київщині. Орієнтовна вартість майна – 48,4 млн грн. Крім того у родини кандидата також є 26 земельних ділянок, Ролекси, три новенькі Тесли і трохи запасів у криптовалюті.

Третє місце – Олег Борисенко, керівник теруправління БЕБ у Чернівецькій області. На двох із дружиною – 5 квартир у Києві, 2 будинки в області та відповідно 2 земельні ділянки. Загальна вартість нерухомості сягає більше 12,5 млн грн. Заощадження у родини теж значні – сумарно понад 5,7 млн грн.

Борисенко фігурував у розслідуваннях, пов'язаних із зловживаннями під час оборонних закупівель, має випадки неналежного декларування у минулому.

Четвертим є Ігор Шепетін – оперуповноважений СБУ, екскомандир батальйону ТрО, який брав участь у боях за Бахмут у 2022-2023 роках. Він із 2018-го користується будинком сестри, ринкова вартість такої нерухомості зараз – не менше 690 тис дол США. У власності дружини – три нежитлові приміщення на майже 300 кв. м загальною вартістю понад 2 млн грн.

П'ятий у рейтингу – Максим Калатур – екскерівник управління БЕБ. Користується квартирою колишньої дружини, площа якої більше 100 кв.м. Вартість кандидат не зазначає, проте ринкова ціна – понад 5,4 млн грн.

Найзаощадливіші. Топкандидатів за розміром "заначки"

Частина кандидатів у БЕБ мають немалі "подушки безпеки" – мільйонні заощадження. Декларації багатьох кандидатів рясніють мільйонними заощадженнями та криптоактивами. Є ті, кому буде важко пояснити Комісії походження коштів під час співбесіди з доброчесності.

І знову очолює рейтинг Руслан Пахомов, який має зв'язки з Ахметовим. На двох із дружиною вони накопичили більше 7,2 млн грн. Крім того, сума позичених коштів родини кандидата власним юридичним особам, сягає понад 70 млн грн.

Адвокат Сергій Фокін, який також на 3 місці за рівнем зарплати, накопичив 6,3 млн грн.

Максим Асланов, керівник відділу БЕБ, разом із дружиною мають заощадження 5,5 млн грн при зарплатні 842 тис грн за 2023-й рік. У власності дружини (співачка СолоХа) – три автівки: Mercedes-Benz E350 2011-го року, Mercedes-Benz CLA 220 2017-го року, Volvo V60 2020-го.

Михайло Буртовий, старший детектив НАБУ, разом із дружиною мають 5,3 млн грн заощаджень.

Михайло Сінцов, ексаналітик БЕБ – 4,7 млн грн із зарплатою за 2023-й – 467 тис грн. Кандидат також має 2 квартири у Харкові та Києві, нерухомість у Харківській області та орендує квартиру в Бучі.

Топкандидатів із заможними дружинами

Декларації кандидатів у БЕБ свідчать про цікаву закономірність: у деяких претендентів доходи їхніх дружин за 2023-й рік значно більші, ніж їхні власні.

1 місце – дружина керівника ТУ БЕБ у Чернівецькій області Олега Борисенка – 3,5 млн грн, із нах 2,1 млн грн – спадщина.

– 3,5 млн грн, із нах 2,1 млн грн – спадщина. 2 місце – дружина оперуповноваженого СБУ Ігоря Шепетіна – 2,7 млн грн.

– 2,7 млн грн. 3 місце – дружина заступника голови ДПС Михайла Тітарчука – 1,8 млн грн.

– 1,8 млн грн. 4 місце – дружина Олександра Цивінського – 1,1 млн грн.

– 1,1 млн грн. 5 місце – дружина прокурора в Офісі Генпрокурора Аттіли Ковчі - 1 млн грн.

Закриває рейтинг дружина Максима Асланова – співачка Солоха. Цікаво, що у своїй декларації кандидат не згадує доходів дружини, а лише набуття нею рухомого майна. Сама вона зазначала в інтерв'ю, що від гонорару за корпоратив у розмірі 2-3 тисячі доларів, отримує близько 50%. Тому Солоха могла б очолити цей рейтинг в разі достовірного декларування.

Поціновувачі Tesla та BMW: топкандидатів із найдорожчим автопарком

Вже згаданий Руслан Пахомов має автопарк на суму 7,7 млн грн: Tesla Model X90D 2016 – 2,2 млн грн, Tesla Model Y 2020 – 1,6 млн грн, Tesla Model X 2023 – 3,8 млн грн.

Другий у рейтингу з автівками на майже 6 млн грн ексгендиректор ДП Д "СЕТАМ" Олександр Мамро. Він має електрокар Cupra Born 2022 року – 1,1 млн грн, BMW IX XDRIVE 50 2022 року, а також причіп Прагматек G0-2012. У власності співмешканки – AUDI Q8, 2020 року, причіп Boeckmann Duo Esprit, 2019 року випуску.

Третій – начальник відділу Офісу Генпрокурора Олександр Ситников із дружиною мають 3 автомобілі: TOYOTA RAV4 2013 року, Hyundai Santa Fe 2007 року та Lexus RX350 2021 року – на праві іншого користування у дружини, авто у власності тестя.

Четвертий – власник ТОВ "АГРІКОН-ПІВДЕНЬ" Ігор Бочан із 2 автомобілями: AUDI Q8 2020 та Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2010 08.11.2019.

П'ятий – керівник ТУ БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко. Він декларує AUDI Q5 2016 та Volkswagen Touareg 2012, які у власності дружини.

Цікаво, що деякі кандидати на посаду голови БЕБ не вперше намагаються зайняти високі державні посади. Дехто систематично бере участь у конкурсах, проте не змінює підходів чи стратегій.

Конкурс на посаду директора БЕБ ще тільки починається, але вже зараз можна зробити кілька важливих висновків.

Перше – серед кандидатів багато людей, до доброчесності яких виникають обґрунтовані питання. Це мінус. Зв’язки з політиками та можливі маніпуляції з активами – усе це потребує ретельного аналізу.

Друге – усі кандидати, які подалися на конкурс, розуміють, наскільки прискіпливою буде увага до них, майна, наближених осіб, виконання завдань і співбесіди не тільки від Комісії, а й з боку громадськості. І, сподіваюся, готові до цього. Це плюс.

Відкриті процедури, за якими проводиться конкурсний набір у БЕБ – сьогодні приклад для багатьох інституцій в Україні.

Стежимо за наступними етапами ще більш ретельно, аби директором БЕБ став кандидат, до доброчесності якого не виникає запитань.

Мартина Богуславець

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