Выплаты, ВВК, установление инвалидности: с чем чаще всего обращаются раненые к юристам

Рік тому ми в "Принципі" відкрили програму, в якій навчаємо юристів військового права у сфері захисту поранених. Після навчання вони зобов‘язані три місяці безплатно консультувати військових та ветеранів. Цей напрям в роботі дозволив нам простежити певні тенденції в тому, з якими проблемами найчастіше зіштовхуються захисники й захисниці після поранень. Про них хочу розповісти більше, адже це кейси з практики 160 юристів-волонтерів зі всієї України. На сьогодні вони надали вже 1000 консультацій, тож це певна вибірка, на яку можемо спиратися в оцінці даних.

Для початку зорієнтую, що саме вони роблять в межах своєї роботи: після аналізу запиту ці правники пишуть проєкти рапортів та процесуальних документів для своїх підопічних, оскаржують неправомірні рішення і подають звернення до суду. І хоча кожна справа, звісно, індивідуальна, але все ж є загальні тенденції щодо проблем та способів їхнього вирішення на всіх етапах шляху пораненого військовослужбовця.

Документальне оформлення поранень та лікування

Підтвердити те, що військовослужбовець отримав поранення на полі бою — найперший виклик.

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До лікувального закладу поранені зазвичай потрапляють з первинною медичною картою ("форма 100"). Але для отримання належних виплат та пільг вони мають отримати довідку про обставини травми, де буде зазначено:

що поранення отримане при виконанні завдань із захисту Батьківщини;

що боєць не перебував у стані сп’яніння;

що був у засобах захисту.

Її має видати частина, проте цей процес може затягнутися, тож військовому треба самому добиватися, щоб її оформили.

Юристи-волонтери "Принципу" допомагають військовослужбовцям із підготовкою пояснень та рапортів про видачу довідки про обставини травми, а також готують звернення і скарги з приводу внесення змін до цього документа, в тому числі для того, аби поранення було визнано як таке, що отримане саме під час захисту Батьківщини.

Частий запит – взаємодія з лікарнею чи військовою частиною під час лікування. Зокрема, потрібна допомога з направленнями на лікування, в тому числі на лікування за кордон, або ж з переведенням з одного лікувального закладу в інший. Юристи супроводжують військовослужбовців, яких через невчасну комунікацію з командування помилково вважають такими, що перебувають в СЗЧ.

Виплата додаткової винагороди за час лікування

В цьому пункті наголошу, що кожен військовий, який отримав поранення під час захисту Батьківщини та перебуває на стаціонарному лікуванні, має право на виплату додаткової винагороди до 100 000 тис. грн щомісячно. Якщо поранення тяжке — така виплата гарантується й у відпустці для лікування. Але з різних причин поранені не отримують цієї виплати або отримують її не в повному обсязі.

Які дії юристів? Спочатку треба витребовувати довідку про нараховане та витребуване грошове забезпечення. Співставлення сум, вказаних у довідці та коштів, які по факту надійшли на рахунок бійця, дозволяє виявити невідповідність. Якщо всі підстави для виплати наявні (є довідка про обставини травми, коректно встановлена тяжкість поранення (при відпустці) або є висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні) – юристи готують та подають рапорти про перерахунок грошової винагороди, подають адвокатські запити щодо стану їхнього розгляду, оскаржують бездіяльність військових частин.

Часто додаткову винагороду припиняють виплачувати, якщо є перерва в стаціонарному лікуванні або коли лікування відбувається за кордоном чи боєць проходить тривалу реабілітацію. В подібних випадках юристи допомагають бійцям отримати ці виплати в судовому порядку. Залишаю тут посилання на рішення, аби інші юристи знали про цю практику:

Проходження ВЛК

Тут без зайвих вступів: на цьому етапі виникає дуже багато правових проблем від отримання направлення на ВЛК до оскарження її висновків, адже комісія встановлює придатність/непридатність до служби.

На цьому етапі юристи надають комплексну підтримку бійцям: допомагають отримати направлення, консультують щодо самої процедури огляду, перевіряють коректність висновків. В аспекті оскарження результатів ВЛК нашим юристам вдалось змінити висновки ВЛК, які стосуються тяжкості поранення, та його причинного зв’язку не просто з проходженням служби, а саме із захистом Батьківщини. Коректні висновки ВЛК стають запорукою для отримання всіх бійцям виплат.

Встановлення інвалідності та виплата одноразової грошової допомоги

Ліквідація МСЕК та запровадження повсякденного оцінювання функціонування посилили потребу в правовій підтримці ветеранів під час перехідного періоду реформи.

Встановлення інвалідності або втрати працездатності внаслідок поранення нерозривно пов’язано з можливістю виплати одноразової грошової допомоги (ОГД). Наші юристи допомагають зібрати та подати документи для ОГД, а якщо документи подані — допомагають отримати виплату, навіть якщо на неї очікують більше, ніж пів року.

Звільнення зі служби та виключення з військового обліку

Військові, які були визнані непридатними до подальшого проходження військової служби або мають інвалідність, підлягають звільненню з військової служби. Без правової підтримки часом дуже тяжко довести цей процес до логічного кінця — отримання наказу про виключення бійця зі списків особового складу військової частини.

Юристи "Принципу" допомагають військовослужбовцям підготувати та подати пакет документів для звільнення з військової служби, якщо розгляд цього питання затягується — оскаржують бездіяльність військових частин до вищого командування або МОУ. Нам вдається добитись не тільки звільнення, але й відстрочки для ветеранів з інвалідністю.

Бійці з підрозділів МВС (Нацгвардія, Держприкордонслужба) стикаються з іншою проблемою — визнання їх непридатними до подальшого проходження служби не означає автоматичного виключення з військового обліку. Ця проблема пов’язана з відсутністю уніфікованого акту, який врегульовує питання придатності до служби у різних підрозділах Сил Оборони. Наші юристи неодноразово добивалися виключення таких ветеранів з військового обліку, навіть без повторного проходження медичного огляду в ТЦК.

На ринку надання юридичних послуг зараз очевидно багато пропозицій, але наша організація застерігає, що не всі юристи можуть надати вам кваліфіковану допомогу. Такий висновок – з нашого досвіду. Адже доводилося виправляти багато речей. Радимо військовим та їхнім родинам обирати тих, хто може продемонструвати свій досвід саме у військовому праві. За безоплатною консультацією ви можете звернутися до низки громадських організацій, і, звісно – до нас.

Ганна Карачевська, юристка "Принципу", менеджерка Програми pro bono юристів

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