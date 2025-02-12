Бери пульт управления в свои руки

Ми переживаємо надскладний і, водночас, кульмінаційний етап української історії. Медійний простір рясніє прогнозами. Аналітики всього світу ламають голови над тим, якими будуть сценарії майбутніх переговорів "про мир". Багато говорять про те, що ми вже трохи не на порозі закінчення війни. Але є одне але.

Якщо українське суспільство остаточно перейде в режим очікування миру, то його не буде. А з часом не буде і самого українського суспільства. Прогнози цікаво слухати, але на наше реальне життя ті глобальні прогнози можуть аж ніяк не вплинути. Бо наше реальне життя – це не стільки про "глобальні передбачення", скільки про конкретне планування, на яке ми можемо особисто вплинути. Отже, що ми плануємо?

Ми плануємо битися. Ось вже три роки ми щодня чинимо опір злу. Тут я хочу звернути увагу на те, що добро і зло – дуже глибокі поняття, але, водночас, для всіх – зрозумілі. Зло має різні виміри. Є видиме зло – ворожа орда, що суне на нас щодня або снаряди, що летять на нашу землю. А є ще невидиме зло, яке іноді штурмує наші душі: страх, відчай, апатія.

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Ці психоемоційні стани охоплюють сьогодні значну частину суспільства. Ці відчуття засліплюють – людина, наче огорнута в туман, крізь який не бачить сонця. Не бачить шансів на можливість змінити хід подій. Але це не значить, що сонце перестало світити, що цих шансів не існує.

Кожна велика війна, окрім безумовного горя втрат, дає людству технологічний стрибок. Проривні винаходи цієї війни пов’язані із застосуванням безпілотних систем. Безпілотники демонструють блискучі результати. Я стверджую це, спираючись на власний досвід: за неповні три роки війни тільки 429 окремий полк "АХІЛЛЕС", який я маю за честь очолювати, знищив та уразив 19 853 ворожі цілі. Щоб розмістити всі розбиті нами сили та засоби противника, знадобилося б шість красних площ.

Розвідувальні та ударні безпілотники – FPV-дрони та крила, нічні мультикоптери, дрони мультироторного типу вже змінюють хід сучасних битв. Так само вони здатні змінити сценарій війни. Що для цього потрібно? Масштабувати успіх. Що й відбувається на наших очах і за нашої участі.

Пʼять найкращих підрозділів безпілотних систем України – 429 ОП БпС "АХІЛЛЕС", 20 ОП БпС "К-2", 427 ОП БпС "РАРОГ", ОБрУБпАС "Птахи Мадяра" та полк (ДПСУ) "ФЕНІКС" – масштабуються, обʼєднавшись в спільному проєкті "Лінія дронів". Разом ми плануємо змінити глобальний хід подій.

У нас в команді рідко зʼявляються вакантні посади, тому зараз у процесі розширення є унікальна можливість приєднатися до 429 окремого полку БпС "АХІЛЛЕС". Ми відкриті для цивільних, військовослужбовців за переведенням та зі статусом СЗЧ. Маємо вакансії як у бойових екіпажах, так і службах забезпечення.

Ми супроводжуємо рекрутів на кожному етапі, зокрема, допомагаємо в процесі легалізації повернення з СЗЧ. Гарантуємо якісну підготовку та забезпечуємо засобами для виконання завдань. Головне – мотивація та дисципліна. Ми віримо в себе та силу командною роботи.

Я закликаю кожного здолати сумніви і перейти від глобальних очікувань до конкретних особистих дій: ознайомтеся з вакансіями на сайті полку "АХІЛЛЕС" та заповнюйте анкету.

Насамкінець відкрию один невеличкий секрет. Попри прогнози аналітиків, війна не закінчиться ані завтра, ані післязавтра. Я маю на увазі війну між добром і злом. Між свободою і рабством. Між розумом і дурістю. Ця війна триває стільки, скільки існує людство. Іноді у видимій формі і завжди – у невидимій. Так було, так є і так буде. Сьогодні у нас є план для тих, хто на боці добра.

Технології є вирішальними у цій війні. Разом ми змінимо хід подій, зупинимо ворога та збережемо Україну.

Обирайте вакансію на сайті https://achilles.army/ Заповнюйте анкету З усіх питань щодо рекрутингу телефонуйте на гарячу лінію за номером: +380 96 380 9842

Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"

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