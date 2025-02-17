Больше никакой колбасы "ВСУ". Минобороны внедрит лицензии на использование военных наименований и символики

Ілля Костін, начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Павло Калениченко, штаб-сержант відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ

Міністерство оборони України планує реєструвати військові найменування і символіку як торговельні марки за прикладом британської й американської моделей управління правами інтелектуальної власності. Першими в портфелі зареєстрованих об'єктів стануть абревіатура "ЗСУ" та офіційна емблема Збройних Сил у формі хреста. Щоб використовувати їх у господарській діяльності, підприємці повинні будуть отримувати ліцензії.

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Деякий час тому в країні жваво обговорювалося паразитування окремих комерсантів на популярності ЗСУ, загалом на обʼєктах військової тематики і навіть на трагічних подіях війни. Тоді на прилавках з'явилися ковбаса і сухарики "ЗСУ", напій "Буча Комбуча" і багато інших товарів, де військову символіку використовували задля збільшення продажів. На захист війська стала Держпродспоживслужба, депутати зареєстрували аж два законопроекти для вирішення проблеми (втім жоден з них таки не проголосований). Товари з позначенням "ЗСУ" та іншою військовою символікою масово продають і сьогодні. Інколи це завдає шкоди репутації Збройних Сил.

Як управляють правами на військові найменування на Заході

Країни НАТО регулюють вживання позначень збройних сил чи не втручаються в господарську діяльність? Найретельніше регламентують їх використання у Великій Британії та США. В обох країнах військові найменування і символіку реєструють як торговельні марки. Ті, хто хоче їх використовувати у своїй господарській діяльності, отримують для цього ліцензії (дозволи) від профільних міністерств або спеціально створених агенцій.

У Британії дозволи видає Департамент охорони інтелектуальної власності у сфері оборони Міністерства оборони (DIPR), а в Штатах – різні підрозділи Департаменту оборони і Збройних сил (наприклад, Department of the Army, United States Marine Corps).

DIPR видає два види ліцензій: MOD News/Editorial Imagery Licence надається для публікацій з використання військової символіки, а Open Government Licence (OGL) – для будь-якого іншого використання. США не уніфікують види ліцензій. Але і в Британії, і в Штатах ліцензії є назагал безоплатними. Втім у Британії в окремих випадках плата отримується. Це стосується зображень, що після пʼяти років використання передаються в Імперський воєнний музей. Він одержує плату за ліцензії, яку витрачають переважно для покриття витрат на збереження експонатів музею.

Обидві країни забороняють використовувати військові найменування і символіку без одержання ліцензії (дозволу) і встановлюють вимоги до нього. Так, забороняється використання, що може завдати шкоди репутації збройних сил або ввести в оману публіку щодо належності особи чи її товарів і послуг до армії, підтримки збройними силами тих або інших товарів і послуг.

DIPR у Великій Британії має право негайно припиняти дію ліцензії у разі будь-якого порушення користувачем ліцензійного договору або в будь-який момент без пояснення причин, але з попереднім повідомленням користувача за тридцять днів до такого припинення.

У Сполучених Штатах і Британії є винятки з обовʼязку одержання ліцензії на використання торговельних марок з військовими найменуваннями і символікою для особливих випадків. Дозвіл не потрібний ветеранським організаціям, а також для проведення поховань, патріотичних свят, військових навчань, створення монументів і барельєфів тощо.

Характерно, що в США, на відміну від Британії, ліцензії зазвичай не видають для використання військових найменувань і символіки в комерційних послугах. У такому разі отримати дозвіл можливо, але лише після індивідуального розгляду запиту.

Як захистити репутацію українського війська

В Україні використання військової символіки регламентується Порядком використання символіки у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 20.06.2006 № 551/2006, і Правилами носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв, затвердженими наказом Міноборони 20.11.2017 № 606. Але ці законодавчі акти регулюють використання символіки безпосередньо у військових формуваннях і не встановлюють правила для обігу товарів і послуг на ринку.

Тож, на відміну від ситуації в США та Британії, вітчизняне правове регулювання використання військових найменувань і символіки не запобігає завданню шкоди репутації війська, а також введенню в оману споживачів щодо відношення ЗСУ до тих або інших товарів і послуг.

Для вирішення цієї проблеми Головне управління військової юстиції підготувало проєкт наказу Міністерства оборони України про затвердження порядку управління правами інтелектуальної власності на військові найменування і військову символіку, що бере за приклад британську й американську моделі, передбачає швидке й безоплатне ліцензування в електронній формі тих, хто бажає використовувати військову символіку й найменування. Але й встановлює запобіжники для такого використання, що шкодитиме репутації Збройних Сил і Міністерства оборони.

За цим документом, користувачі, які мають намір використовувати військові найменування і символіку для своєї господарської діяльності, укладають електронний ліцензійний договір з Міністерством оборони України. Для цього завчасно відправляють на електронну пошту міністерства заяви про приєднання до договору. МОУ має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору за наявності підстав, передбачених вказаним порядком, передусім за обставин, що можуть завдати шкоди репутації Міністерства чи Збройних Сил або введення в оману споживачів щодо ролі Міністерства чи ЗСУ у виробництві або продажі товарів.

Договір не укладається з особами, які здійснювали з 19 лютого 2014 року фінансові операції з суб’єктами господарювання, що є резидентами російської федерації, а з 24 лютого 2022 року – і білорусі; здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України під час їхньої окупації; є особами, щодо яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції".

Такі ліцензійні договори є безоплатними і невиключними, а також не передбачають право ліцензіатів надавати субліцензії третім особам. Проєкт порядку передбачає й механізм прийняття рішення про державну реєстрацію військового найменування і символіки як торговельної марки, а також продовження дії свідоцтва про реєстрацію торговельних марок, що має створити портфель військових найменувань і військової символіки Міноборони і ЗСУ, зареєстрованих як об'єкти права інтелектуальної власності.

Втім для створення такого портфелю слід забезпечити власне й державну реєстрацію торговельних марок. Тож Міністерство оборони України подало на неї два позначення – абревіатуру "ЗСУ" та офіційну емблему Збройних Сил України у формі хреста. Їх найчастіше вживають у побуті і комерції. Тож їхня державна реєстрація створить передумови для початку добросовісного використання на ринку.

Порядок ще проходить необхідні перевірки і погодження, а державна реєстрація позначень триває. Але ці кроки запровадять цивілізовані відносини між бізнесом, який має намір використовувати військові найменування і символіку, та державою, що дбає про авторитет своїх Збройних Сил.

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