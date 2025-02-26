"Дорожные карты" на пути в ЕС: как Украина готовится к вступлению

Від моменту подачі заявки на членство в ЄС минуло три роки. Попри війну, процес приєднання динамічний – маємо проміжні висновки та працюємо над подальшими результатами. Зокрема, продовжується активна робота української сторони над розробкою "дорожніх карт". Про що ці документи, яку роль вони мають для України та чому важливо приділити їм особливу увагу?

Дорожні карти є звичною практикою, яку ЄС застосовує до країн-кандидатів в процесі вступу. Це такий своєрідний "фундамент" з пріоритетних реформ та стратегічних трансформацій у певній сфері. Для нас вони окреслені у Переговорній рамці, представленій Європейською Комісією у червні 2024 року. Відповідно до неї, Україна має розробити три дорожні карти: у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Перші дві з яких слугуватимуть критеріями відкриття переговорів за кластером "Основи" (opening benchmarks). Документи готуються на основі рекомендацій ЄК та, фактично, є безпосередньою підготовкою до виконання вимог щодо членства.

Відповідно до сформованої переговорної інфраструктури, Міністерство юстиції є відповідальним за розробку дорожніх карт з "Верховенства права" та "Функціонування демократичних інституцій". Для підготовки документів було створено робочі групи, до складу яких увійшли представники органів державної влади, народні депутати, представники Офісу Президента України, судової інфраструктури, а також громадські організації.

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З чого ж власне складаються документи? Кожна з карт має кілька основних тематичних блоків/напрямів реформ. Які в свою чергу складаються із заходів – завдань, які Україна зобов’язується виконати в процесі вступу. Для кожного такого заходу окреслюється стратегічний результат, що має бути досягнутий в процесі роботи та строк виконання.

Дорожня карта з "Верховенства права" структурно включає наступні розділи: Судова система, Боротьба з корупцією, Основоположні права, Юстиція, свобода та безпека. Станом на сьогодні, проєкт включає близько 500 заходів та двічі оцінювався експертами ЄК, які надавали свої рекомендації до змістовного наповнення. Станом на зараз, очікуємо на третій раунд консультацій.

Як це виглядає? До прикладу, блок "Судова система" передбчає реформування та трансформацію судової системи України у відповідності до норм ЄC та наших міжнародних зобов’язань. Він серед іншого передбачає оптимізацію мережи судів, посилення інституційної спроможності органів суддівського врядування, завершення процедур кваліфікаційного оцінювання суддів, створення та забезпечення початку роботи нового адміністративного суду тощо.

До блоку "Боротьба з корупцією" входять заходи, пов’язані з вдоконалення антикорупційної архітектури. Зокрема, це підготовка та реалізація Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми, посилення незалежності, спроможності та підзвітності НАЗК, формування та функціонування прозорого ринку лобістських послуг, проведення аудиту НАБУ та САП, посилення їх спроможності тощо.

Блок "Основоположні права" спрямований на забезпечення функціонування системи захисту та гарантування основних прав людини і громадянина, які містяться у Хартії Європейського Союзу про основоположні права. Структурно блок включає питання захисту прав дитини, захист персональних даних, права осіб з інвалідністю, запобігання катуванням, свобода вираження поглядів, недискримінація, права національних меншин, гендерна рівність та інші.

Блок "Юстиція, свобода та безпека" передбачає реформування системи правоохоронних органів у відповідність до європейських стандартів. Це дасть нам можливість забезпечити вищий рівень боротьби з організованою злочинністю, наркотрафіком, економічними злочинами, відмиванням коштів, боротьби з тероризмом та попередження радикалізації тощо.

Що стосується Дорожньої карти з "Функціонування демократичних інституцій", то її розробка також відбувалась у тісній співпраці з органами влади, народними депутатами та громадськими організаціями. Незважаючи на те, що вона не є передумовою для відкриття кластеру, її реалізація є не менш важливим кроком на шляху України до встановлення відповідності стандартам ЄС.

Структурно документ включає чотири тематичні блоки, які охоплюють 105 заходів та фокусується на таких питаннях: загальна рамка демократії, виборчий процес, функціонування парламенту в демократичній системі, роль громадянського суспільства.

Всі пропозиції, які ми напрацьовуємо формуються на підставі національного законовдаства, стратегічних документів та міжнародних зобов’язань України. Це демонстрація того, що ми готові виконувати існуючі зобов’язання та використовувати стратегічний підхід для планування.

Тож які наші наступні кроки? Найперше, проєкти обох дорожніх карт вже направлено Європейській Комісії для проведення наступних раундів консультацій. За їхніми результатами документи будуть доопрацьовуватись в рамках робочих (переговорних) груп. Після доопрацювання та затвердження на національному рівні остаточні версії будуть передані Європейській Стороні для погодження всіма державами-членами ЄС та затвердження Радою ЄС.

Людмила Сугак

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