Что стоит за дискуссией о досрочных выборах в Украине?

Знаковые события, произошедшие в США за последние два месяца, указывают на то, что вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года открывает новую эру в истории западной цивилизации, если не мировой политики.

Одним из аспектов недавней трансмутации американских внешних и внутренних дел является то, что новая администрация президента публично выражает принятие и воспроизводит определенные кремлевские нарративы о международных отношениях. Это касается и эксцентричных объяснений и предполагаемых решений российско-украинского конфликта.

Появление странного нарратива

Еще до победы Трампа на выборах в октябре 2024 года тезис о том, что смена руководства в Украине является необходимым условием для того, чтобы российско-украинская война прекратилась, стал предметом публичных дебатов за пределами Украины.

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Три года назад СМИ, находящиеся под влиянием или близкие к Кремлю, начали распространять идею о том, что законодательная и исполнительная власти Украины должны регулярно переизбираться, в частности в октябре 2023 и марте 2024 года соответственно. Иначе они якобы потеряют свою политическую легитимность.

В 2023 году влиятельные западные комментаторы, от тогдашнего обозревателя Fox News Такера Карлсона до президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса, также стали озвучивать эту российскую позицию.

Если бы не война России против Украины, очередные парламентские и президентские выборы действительно должны были бы состояться в 2023/24 годах в соответствии с украинским мирным законодательством. Однако украинский закон "О правовом режиме в условиях военного положения", принятый в 2010 году и обновленный в 2015-м, запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов в условиях чрезвычайного положения.

В соответствии с этим законом и Конституцией Украины, очередные выборы, назначенные на 2023–2024 годы, были отложены до окончания боевых действий и отмены военного положения, которое ввели в 2022 году.

Подобная приостановка нормальных демократических процессов в условиях чрезвычайного военного положения была и остается обычной практикой во всем мире. Сегодня она закреплена в законодательстве многих демократических стран, в том числе в Основном законе Германии.

Кроме того, полноценные выборы в Украине не могут состояться сразу после окончания войны. Учитывая ее тяжелые последствия для украинского общества в целом и избирательной инфраструктуры в частности, легитимный демократический избирательный процесс нуждается в соответствующей подготовке.

В январе 2025 года известная украинская группа по наблюдению за выборами "Опора" опубликовала "Дорожну карту по обеспечению организации послевоенных выборов в Украине". Согласно этой работе, выборы не состоятся по крайней мере в течение шести месяцев после окончания военного положения. А учитывая некоторые сложные аспекты подготовки, они могут стать возможными не ранее чем через год после окончания боевых действий.

Уже в 2023 году лидеры фракций в Верховной Раде пришли к выводу, что необходим новый избирательный закон, который бы учитывал многочисленные и глубокие изменения, произошедшие в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

К ним относятся перемещение миллионов украинских граждан внутри и за пределами Украины. А также разрушение общественных зданий, в том числе школ, которые ранее использовались в качестве избирательных участков.

Эти и другие проблемы потребуют новых форм голосования, обновления списка избирателей, большого количества возможностей проголосовать за рубежом и ряда других логистических, правовых и организационных подготовок.

Но за последние два года Кремль превратил мнимое отсутствие демократической легитимности украинского руководства в тему для обсуждения предполагаемых причин продолжения и путей окончания Российско-украинской войны.

Выборы как инструмент манипуляции

Начиная с 2023 года, российские и пророссийские политики и публицисты призывают Украину провести национальные выборы даже в условиях полномасштабной войны. При этом Москва и Ко повторяют стратегию, которую они уже использовали после начала войны 11 лет назад.

Во время первой фазы Российско-украинской войны с 2014 по начало 2022 года Кремль и его пособники требовали от Украины провести региональные и местные выборы в существовавших тогда так называемых "народных республиках" Донецкой и Луганской. Напомним, Россия искусственно создала их весной 2014 года на востоке Украины.

Требование Москвы провести выборы в так называемых "республиках" было выдвинуто, несмотря на то, что правительство Украины больше не имело доступа к территориям двух промосковских образований в Донецком бассейне (Донбасс). Хотя именно там Киев должен был бы каким-то образом организовать демократические избирательные кампании и народные голосования.

Кремль осуществлял эффективный контроль над двумя де-факто режимами в Луганской и Донецкой областях. До их аннексии в 2022 году Москва не проявляла желания уменьшить свое влияние на две самопровозглашенные "народные республики". При этом Кремль настаивал на том, чтобы Киев провел выборы на их территории.

Москве даже удалось впечатлить западных дипломатов и политиков, таких как француз Пьер Морель и немец Франк-Вальтер Штайнмайер, своей кафкианской идеей. Это привело к тому, что они предложили так назваемые "план Мореля" и "формулу Штайнмайера".

Однако полноценная избирательная кампания, голосование, подсчет голосов и наблюдение за выборами в соответствии с украинским законодательством так и не стали возможными на оккупированных территориях. Украинские государственные органы, политические партии (в том числе пророссийские), СМИ и НПО там просто отсутствовали с 2014 года.

Поэтому украинское правительство не могло и не хотело проводить выборы на оккупированных территориях до их деоккупации в соответствии с Минскими соглашениями 2014–2015 годов. Впрочем эти соглашения интенсивно обсуждали на международном политическом и дипломатическом уровне, а также в академических и других кругах, как якобы упущенную возможность для достижения мира.

Абсурдные дебаты вокруг "Минска" в той или иной степени продолжаются и по сей день. Хотя выполнение соглашений, пока Россия не выполнит демилитаризацию Донбасса, всегда оставалось загадкой.

Понятно, что требования Москвы к Украине провести выборы не были продиктованы ее заботой о народном правлении и демократической легитимности ни в 2014–2021 годах, ни с 2023 года. В конце концов, Кремль подавляет оппозиционные партии, свободные выборы, верховенство закона, политический плюрализм, гражданскую активность и свободу слова в самой России – иногда с применением смертоносной силы.

Другие мотивы определяют внешнее поведение Москвы в целом и ее настойчивость в отношении украинских выборов в частности.

В зависимости от ситуации Россия использует различные комбинации кинетических и некинетических методов ведения войны. Чтобы достичь своей главной цели: подорвать и подчинить себе украинское государство.

Кремль надеется, что по-настоящему свободная и открытая избирательная кампания и процесс голосования, в отличие от российских, откроют возможности российским акторам, агентствам и агентам осуществлять тайное вмешательство. В переходный политический период в Украине это будет поляризировать украинское общество, содействовать эскалации внутриукраинских конфликтов и вводить в заблуждение иностранных наблюдателей.

Требование Москвы провести выборы на невыполнимых условиях – один из нескольких инструментов в гибридном арсенале Кремля. Как и кибервойна, дезинформационные кампании, экономическое давление, театр переговоров, террористические акты, коррупция политиков и так далее.

В совместном обращении украинские НПО предупреждают, что "самым большим вызовом для украинской электоральной демократии станет вмешательство России, которая будет готова использовать для этого любые средства – от кибератак до прямого подкупа избирателей, от распространения дезинформации и ее использования для раскола общества до дискредитации "неприемлемых" для российских лидеров кандидатов и финансирования кампаний лояльных политиков".

Выводы

Кремлевская пропагандистская машина сознательно вводит в заблуждение ничего не подозревающих иностранных комментаторов, включая западных политиков и их сотрудников, относительно причин и путей выхода из российско-украинской войны.

Не забота об украинской демократии, а стремление Кремля дестабилизировать Украину стоит за требованием, чтобы Киев сначала провел национальные выборы, прежде чем станет возможным установить стабильный мир.

В идеальном для Москвы сценарии избирательная кампания будет подготовлена поспешно и недостаточно обеспечена, а процесс голосования будет проходить в крайне сложных условиях. А это предоставит Кремлю массу возможностей дял того, чтобы выборы сорвать.

В таких условиях Москве будет легче поддерживать антизападных кандидатов, обострять политическую напряженность, сеять недоверие среди избирателей и иностранных наблюдателей, внедряться в избирательную инфраструктуру и тому подобное. Как это было сделано на недавних выборах в Грузии, Молдове и Румынии.

Демократически настроенные наблюдатели за экспансионистской войной России не должны поддаваться псевдодемократической риторике Кремля и его международных апологетов.

Д-р Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

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