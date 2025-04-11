Центральная Азия прокладывает границу мира: почему это важно для Украины

У той час, коли світ щодня говорить про лінії фронтів, Таджикистан, Киргизстан й Узбекистан зробили щось принципово інше – вони створили лінії миру. 31 березня 2025 року ці три держави уклали історичну Угоду про точку стику державних кордонів, здійснивши остаточну делімітацію й демаркацію своїх меж. Врегулювання багаторічних прикордонних суперечок – це не лише важлива внутрішня перемога для Центральної Азії, а й подія, що має безпосереднє значення для України.

В умовах 11-річної російської агресії проти України питання державного кордону стало для нас не просто темою зовнішньої політики, а екзистенційним питанням. Росія намагається знищити саму ідею непорушності кордонів, переглядає їх силою, кидає виклик основам міжнародного права. Тому будь-який приклад мирного врегулювання прикордонних суперечок – це і підтримка України, і внесок у світовий порядок, за який, зокрема, воює Україна.

Шлях Центральної Азії для нас – це сигнал: принцип територіальної цілісності живе не лише в резолюціях Генасамблеї ООН, а й у практичних діях. І, важливо, не лише від країн західних демократій, а й від держав, які самі проходили складні трансформації та не завжди були взірцем стабільності. Це дає нам нові можливості для регіональної дипломатії, зокрема – у форматі "Центральна Азія – Україна", що набуває дедалі більшої ваги.

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Цей приклад також показує: простір колишньої совєцької окупації не приречений на конфлікти. Політична воля, діалог, взаємна повага до кордонів – усе це можливо навіть між сусідами з довгою історією взаємних претензій. Це важливе нагадування для тих, хто досі думає, що "кордони умовні" й "території можна переглядати". Не можна. І Таджикистан, Киргизстан й Узбекистан це довели.

І так само, як ці країни змогли домовитись без "обміну анклавами", "особливих статусів" і силового тиску, так і будь-який реальний мир з Росією можливий лише тоді, коли вона відмовиться від спроб диктувати Україні нові кордони.

Центральна Азія провела свій кордон – не лише на мапі, а й в історії. І цей кордон - на боці міжнародного права. Україні сьогодні як ніколи важливо, щоби світ побачив і підтримав саме такий приклад миру.

Євгеній Семенов, віцепрезидент Світового Конґресу Українців, Близький Схід, Вірменія, Азербайджан та Центральна Азія

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