Найти судей ВАКС: что стоит сделать, чтобы конкурс состоялся

Пошук суддів — це завжди нелегка справа. Що й казати про Вищий антикорупційний суд (ВАКС), відбір суддів до якого за складністю навіть у чомусь переважає умови конкурсу у Верховний Суд.

20 травня завершився довгий відбір для двох кандидаток – Тетяни Литвинко та Олени Чернової. Вища рада правосуддя внесла подання про їх призначення. Надалі церемоніальний етап – президент видасть указ, а нові судді складуть присягу. Водночас такий результат не покриє потребу ВАКС в кадрах, адже з 25 вакантних посад не заповненими все ще залишаються 23.

Це означає, що нас очікує ще одна масштабна спроба знайти нових суддів Антикорсуду. І без того, щоб вивчити уроки попереднього конкурсу, досягнути кращого результату не вийде.

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Ця спроба критично важлива через те, що вже за рік, у травні 2026 року спливає мандат Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) на участь у відборі суддів ВАКС. Тож, імовірно, наразі ми маємо лише один шанс на якісне донаповнення складу суду, який потрібно використати з розумом.

Заповнення ВАКС хорошими суддями — це передусім потреба українського суспільства мати доброчесних, професійних та незаплямованих фахівців, які будуть здійснювати правосуддя над топкорупціонерами. Щобільше — це потрібний крок на нашому євроінтеграційному шляху.

Шукати, але серед кого?

Статус судді єдиний для всіх суддів, але шлях до його отримання часто різний. Особлива процедура та особливі вимоги закону роблять крісло судді ВАКС недоступним величезній кількості правників. Тому поставлене перед ВККС завдання знайти 25 суддів ВАКС зіткнулося з іншим викликом: шукати, але серед кого?

Місце судді ВАКС на сьогодні залишається доступним лише для досвідчених адвокатів, науковців та суддів, які, крім іншого, за останні 10 років не могли бути правоохоронцями, політичними діячами чи службовцями деяких центральних держорганів, як-то НАЗК, АРМА тощо.

ВАКС як новий орган у 2019 році формувався саме такими людьми. Але за майже 6 років роботи суду можна з впевненістю сказати, що ВАКС сформувався як інституція з цінностями та практикою, що якісно впливатиме на нових правників, які долучаться до нього.

Тому на часі було б дозволити більшій кількості професійних та доброчесних правників, які мають достатньо досвіду роботи за фахом, змагатися за місце судді Антикорсуду.

Водночас парламентарі мають дещо іншу думку – питання про скасування вимоги "спеціального" досвіду, на жаль, не стояло, а скасування обмежень не знайшло в них підтримки.

Зокрема, у парламенті був зареєстрований законопроєкт №13114, який пропонував скасувати частину згаданих обмежень для учасників конкурсу ВАКС. Попри намагання Комітету Верховної Ради з питань правової політики проголосувати його до початку нового конкурсу до Антикорсуду, депутати тричі провалили голосування навіть просто за включення проєкту до порядку денного.

Після цього профільний комітет включив положення цього законопроєкту до іншого – №12331-2, щоб все-таки мати змогу впровадити нові правила до початку конкурсу. 14 травня закон прийняли, але без положення, яке знімало десятирічне обмеження для участі у відборі для низки експрацівників державних органів.

Все ж закон дещо й змінив – конкурсанти, які минулого рази не склали чи не з’явилися на кваліфікаційний іспит, зможуть повторно спробувати свої сили.

Хоч це і позитивна зміна, суттєвого впливу на зростання кількості кандидатів вона сама все ж не матиме.

Шукати, але як?

Прийнятий закон містить також кілька покращень процедури конкурсу, зокрема, депутати прибрали додаткове засідання колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Це має пришвидшити процес рекомендації кандидатів, які вже склали іспит та пройшли перевірку на доброчесність.

Також, за аналогією з тестуванням IQ, прибрали мінімальний пороговий бал у 75% для успішного складання тестування щодо української державності – відтепер такий показник визначатиме ВККС самостійно.

Як бачимо, парламент все ж оптимізував процедуру конкурсу. І наступний орган, відповідальний за покращення такого відбору, – ВККС. Комісія має подати сигнал не лише громадськості, а й майбутнім учасникам конкурсу про власну готовність покращити процедури.

Команда Transparency International Ukraine проаналізувала та виокремила рекомендації, які може впровадити ВККС. Зважаючи на обставини важливості цього конкурсу, а саме залежність фінансової допомоги від його результатів та кінець мандату ГРМЕ, ми вважаємо критично важливими залучити більшу кількість кандидатів та забезпечити прозорість усіх етапів.

Зокрема, зважаючи на досвід минулого конкурсу, ми очікуємо, що до початку відбору Комісія:

затвердить та оприлюднить чіткий графік конкурсу;

якісно апробує всі завдання для кваліфікаційного іспиту;

встановить порогові бали для тестування щодо когнітивних здібностей та історії державності на основі прозорих публічно оприлюднених критеріїв;

організує прозоре покритерійне оцінювання практичних завдань учасників.

Сподіваємося, що ВККС врахує уроки з вад минулого конкурсу та продемонструє якісний підхід до організації нового відбору. Адже він важливий не лише для українського суспільства, запит якого на справедливі покарання за корупцію залишається високим, але й для міжнародних партнерів, які хочуть бачити в нас реальну готовність до якісних змін.



Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine

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