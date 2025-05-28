Современный подход к военному рекрутингу – это когда в центре человек

В інфопросторі ходять різні наративи про мобілізацію, часто, як показник стигматизації цього поняття суспільством: воно асоціюється з примусом або страхом. Упереджене ставлення є одним з основних бар'єрів до прийняття рішення. Насправді ж глобальний процес рекрутингу ці бар’єри усуває, варто лише заглибитись в контекст.

Військовий рекрутинг в Україні сьогодні — унікальне явище. Майже ніде у світі ви самостійно не можете обрати підрозділ, до якого можете долучитися. Головна умова — прийняти це рішення самостійно. Подавати заявку в бажаний підрозділ, сидячи в приміщенні ТЦК чи проходячи БЗВП вже пізно.

Рекрутинг — це про свідомий вибір кожної окремої людини

В умовах війни Україна швидко трансформується — це питання життя та смерті. Рекрутинг не є виключенням. Більшість підрозділів адаптуються під потреби людей, запроваджуючи формат попередньої консультації — без зобов’язань. Можна просто прийти в рекрутинговий центр, дізнатися деталі, поставити запитання. Далі поспілкуватися з іншим підрозділом, піти все обдумати й прийняти рішення.

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У цивільному житті я 22 роки працював у сфері HR — шукав і наймав людей для топкоманд, рад директорів тощо. Зараз, займаючись напрямком рекрутингу в 412 полку Nemesis, я адаптую найкращі практики з корпоративного сектору до військових реалій.

Наприклад, одне з ключових правил — відповідь на заявку протягом 24 годин. Перше враження — вкрай важливе. Воно формує ставлення до полку і визначає, чи захоче людина рухатись далі або у якому ключі розкаже про свій досвід знайомим. Тому ми налаштували систему взаємодії, щоб одразу після першого контакту можна було сказати: "Там працюють класні професійні люди, усе пояснили, все відкрито".

Військовий рекрутинг уже давно зайняв свою нішу на ринку праці. Тепер більшість підрозділів чітко знають свою аудиторію, розуміють її мотивацію й запити. Військові частини вибудовують стратегію рекрутингу й комунікації, які збільшать кількість зацікавлених людей. Це не про маркетинг чи піар — це про усвідомлення того, що якщо ти хочеш долучати нових людей, ти маєш зробити шлях кандидата якомога простішим та зрозумілішим.

Усе, що залишається кандидату — зробити свій вибір і піти у той підрозділ, який відповідає його власному запиту.

Чесність — основа для довіри

У полку Nemesis ми вибудували послідовну систему рекрутингу, яка дозволяє прийняти рішення свідомо. Її основа — відверта комунікація та людиноцентричність.

Спершу — заповнення анкети на сайті 412 полку. Потім — жива розмова з нашими рекрутерами. Ми знайомимося з людиною, її досвідом та дізнаємось про запит. Кандидат отримує відповіді на всі свої запитання. Під час бесіди ми також разом визначаємо посаду, де цивільні навички людини принесуть найбільшу користь.

Для військовослужбовців, які хочуть перевестись до нашого полку, є окрема анкета на сайті. Саме ж переведення відбувається через Армія+. З нашим полком система працює ефективно. Велика частина людей, які зараз долучаються до підрозділу — військові. І для нас важливо, що ці люди обрали полк Nemesis. Це найкраще свідчення того, що ми все робимо правильно.

Великий підрозділ — це складний механізм. Щоб 300 людей були ефективними на фронті, ще 200 мають забезпечувати тил. Війську потрібні найрізноманітніші фахівці, і кожному ми намагаємося знайти призначення, де він буде максимально ефективним.

Потрапити до нас не просто та і посади не безмежні. І якщо потрібної зараз немає — ми чесно про це скажемо. Якщо все склалося, то далі людина спілкується з рекрутером підрозділу, знайомиться з потенційним командиром, проходить психологічний та медичний контроль. Усі ці етапи потрібні для того, щоб зафіксувати посаду кандидата, і ми гарантуємо що людина в нашому підрозділі буде зарахована саме на ту посаду, яка обговорювалась під час відбору.

Полк Nemesis є військовою частиною, яка має право мобілізовувати напряму без ТЦК і зараз ми кілька місяців поспіль є лідером за цим показником серед таких військових частин.

Після першого етапу людина подає заяву про те, що хоче доєднатись до нашого підрозділу на конкретну посаду, отримує направлення на проходження військово-лікарської комісії і після проходження ВЛК зараховується в частину. Наші фахівці полку повністю супроводжують цей процес до моменту зарахування, тому ризик, що рекрута заберуть в інший підрозділ, відсутній.

Також кандидат може не хвилюватися, що без його відома йому змінять посаду після зарахування. На своїй практиці я такого не зустрічав. Лиш уявіть, який це удар по репутації підрозділу, який вплине на бажання людей долучатися до нього. У полку Nemesis система побудована так, що ми шукаємо людей прицільно під конкретні посади, розуміючи, яка саме експертиза нам зараз потрібна.

Наступним кроком людина проходить БЗВП. Нещодавно полк Nemesis відкрив власну базу підготовки. Для нас це було важливо, оскільки так ми можемо навчати саме тим навичкам, які відповідають специфіці полку, а також одразу знайомити з нашою внутрішньою культурою. 99% отриманих знань — прикладні.

На цьому навчання не закінчується, далі людина проходить фахову підготовку вже у своєму підрозділі, що дає можливість плавно ввійти в роботу та глибше зрозуміти специфіку. Якщо ж це пілот FPV-дрона — то він проходить окремий курс, отримує специфічні навички й сертифікацію.

Команда, де цінується ініціатива

Наш підхід до управління багато чого взяв з корпоративного сектору — нам важливо зберегти персональну ініціативу. Армія доволі негнучка структура, але там, де можливе місце для проактивних дій — ми робимо усе, аби його забезпечити. У нас є правило: усе, що заважає працювати ефективно, має бути відкинуто. Кожен військовослужбовець полку Nemesis знає свою зону відповідальності й діє у ній креативно.

Як і в цивільному житті, важливо давати людям можливість реалізовуватися. Особливо значущим є визнання досягнень тих, хто якось себе проявив. Часто бійці проявляють лідерство ще на рядових посадах. І коли відкривається менеджерська позиція — ми просто "оформлюємо" те, що вони вже давно роблять.

Так само працює й горизонтальний зріст — у 412 полку є можливість змінити посаду чи перейти на інший напрямок роботи. Усвідомлення персональної користі — один з ключових аспектів успіху всього підрозділу.

Більшість підрозділів також впровадило так звану реферальну програму: приведи друга, отримай плюшку. У нас це було започатковано від перших днів діяльності підрозділу, але насправді зараз наша реферальна програма скоріш нагадує сарафанне радіо. Тепер це просто живе своїм життям: люди полку Nemesis стали нашими головними амбасадорами, приводять в підрозділ друзів і знайомих. Це допомагає зберігати спільність цінностей.

Ми знайдемо найкраще застосування експертизі кандидата, навчимо та пояснимо, як її використовувати у військових цілях. Проте головне для нас — аби людина свідомо прийняла рішення долучитися до Збройних сил, аби мала спільні з нами цінності. Цього не навчиш. І саме з такими людьми ми працюємо.

Єдині, хто точно не для полку Nemesis — ті, хто хочуть "відсидітися" в лавах ЗСУ. Ніхто не обіцяє, що буде легко. Служба — це не легко. Проте тут ти точно знаєш для чого і для кого ти це робиш.

Володимир Коломоєць, Керівник напрямку комплектування 412 полку Nemesis

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