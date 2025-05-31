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Михеил Саакашвили
политзаключенный, еĸс-президент Грузии

Почему в Украине не будет "грузинского сценария"

Суббота, 31 мая 2025, 10:00

Недавно J.P. Morgan опубликовал сценарии, согласно которым он предсказывает, что вероятность "грузинского сценария" для Украины — 50%. Я, как гордый украинский гражданин и создатель современного грузинского государства, хочу заявить, что никакого "грузинского сценария", так, как это понимает важная западная компания, в Украине не будет. И вот почему:

Украина намного больше, чем Грузия. У неё есть стратегические глубины, в отличие от Грузии, где от передовых российских позиций до Тбилиси 40 минут езды, и соответственно у людей в Украине гораздо меньше страха того, что Россия захватит всю Украину.

Хоть российская агрессия против Грузии и началась с 1991 года, горячая фаза открытого российского вторжения в 2008-м продолжалась всего 5 дней. Поэтому у части грузинского общества не так сильно выражен страх прямого геноцида, как у украинцев после более трёх лет широкомасштабной войны, включающей Бучу и Мариуполь, разрушенные города востока страны.

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У Украины, несмотря на все перипетии с Вашингтоном, гораздо больше поддержки со стороны Запада, чем у Грузии. Сейчас гораздо больше ясности в причинах войны, чем было в 2008 году, и главное: в отличие от грузинской ситуации, как минимум основные страны Европы прямо увязывают выживание Украины с собственной безопасностью.

Ещё одно важное отличие — в Украине нет собственного Иванишвили. Медведчук нейтрализован; Ахметов, учитывая его поддержку ВСУ, совершенно исключается, и среди действующих украинских политиков никто не посмеет поехать в Москву и прямо ассоциироваться с Путиным, тогда как в Грузии таких политиков из первой шеренги было несколько.

Украина не станет Грузией, так как у Зеленского гораздо больше опыта и понимания ситуации, чем в своё время было у меня и моей команды. По понятной причине — тогда у нас всё происходило впервые на фоне того, что администрация Обамы открыто выталкивала нас, дабы не мешать перезагрузке с Москвой. И это было намного более интенсивно, чем теперешние трения с партнёрами Украины.

И последнее, почему J.P. Morgan неправ: грузинский сценарий уже перестал работать в самой Грузии, где власть российского гауляйтера Иванишвили уже не имеет никакой опоры среди населения и трещит по швам.

В любом случае, пример Грузии, которая не проиграла горячую фазу войны, но потом проиграла мир в условиях продолжающегося гибридного нападения, служит напоминанием, чтобы не расслабляться и не терять бдительность ни теперь, ни в будущем.

Михеил Саакашвили

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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