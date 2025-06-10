Банковая срывает реформу БЭБ, под угрозой миллиарды поддержки

Реформа БЕБ потужно несеться в нікуди.

У масштабах країни це означає А – можлива втрата 5 мільярдів доларів підтримки через невиконання маяків МВФ (дедлайн за конкурсом до кінця липня), Б – продовження тиску на бізнес.

Сталося найгірше – Банковій вдалося зірвати фінальний етап конкурсу.

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Почерк Офісу

У той час, як в лоббі готелю вже збиралися кандидати в очікуванні співбесід, за дверима комісії неслося про "паузу" в конкурсі на невизначений термін.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, команда зірвати конкурс пішла з Офісу президента.

А виконана вона руками урядових членів конкурсної комісії: Юрія Пономаренка – делегата від МВС, Олега Гиляки – від Мінекономіки, Тетяни Мацелик – від Мінфіну. Вони дуже показово і в один голос просували паузу, формально використавши під це лист від СБУ про потребу в додатковому часі на перевірку деяких кандидатів на наявність зв'язків із рф.

Важлива деталь: ще до початку "зриву" конкурсу комісія визначила спільну позицію – звернутися до СБУ з проханням надати всю інформацію про кандидатів до завершення співбесід, які мали проходити паралельно.

Однак вже на перших хвилинах до початку співбесід позиція української сторони змінилася. Делегати від уряду філігранно розіграли потребу у паузі, чим зірвали графік.

Тобто цими днями Комісія мала би вже завершувати фінальні співбесіди та після перевірки кандидатів СБУ оголосити результати конкурсу. Однак тепер фінал відкладений на невизначений термін, попри те, що голосами міжнародників прийняте рішення про продовження співбесід.

Що буде далі з БЕБ?

Рішення про продовження співбесід, яке підтримали тільки міжнародники, вже набрало силу.

Однак по факту воно ні на що не впливає.

Адже комісії потрібно буде заново збирати засідання, затверджувати новий графік співбесід та опублікувати його як мінімум за 5 днів до проведення нового кола співбесід.

Тобто фінальний етап конкурсу на директора БЕБ відтягнули мінімум на тиждень. Фактично таке відтягування може тривати дуже довго завдяки контрольованим членам комісії від Уряду.

Ключовими ризиками є:

можливість зриву засідань через відсутність кворуму

Оскільки кворум для засідання комісії – 4 особи, то участь українського представника обов'язкова.

Однак так може статися, що той чи інший делегат від Уряду не з'явився на засідання комісії, бо, до прикладу, є викладачем ВНЗ і має в цей час іспит. За нашою інформацією, вірогідність такого повороту доволі висока.

відтермінування подальших рішень комісії через "проти" делегатів від Уряду

У такому випадку рішення можуть прийматися 3 голосами міжнародників, однак в силу вони вступатимуть через 24 години, що суттєво сповільнюватиме весь процес.

Уже зараз неозброєним оком видно, що українські члени комісії перебувають під впливом влади. Відповідно, конкурс продовжиться і завершиться тільки, якщо і коли на це буде політична воля Офісу.

У свою чергу, ми як громадськість, яка стежить за антикорупційним Нетфліксом у БЕБ від початку конкурсу та паралельно проводить перевірку кандидатів, попередили міжнародників про можливі загрози, аби не допустити загалом зриву перезавантаження БЕБ. Ноут про проблеми з конкурсом БЕБ отримали понад 30 міжнародних відомств, у тому числі G7.

Чи має БЕБ шанс на перезавантаження після цього всього? Має. Якщо комісії вдасться незалежно обрати переможця.

Чи є питання до кандидатів? Є. У 8 із 16 фіналістів конкурсу ми виявили ознаки недоброчесності та репутаційні проблеми. Ці матеріали вже отримала комісія, частину запитань ми поставили безпосередньо кандидатам.

Поки ж влада, комунікуючи за кордонм "сумлінне виконання міжнародних зобов'язань", у реальності організовує відкат реформ.

Тим часом у бюджеті не вистачає 400 млрд грн на армію.

Тим часом Україна вже втратила 1,2 мільярди євро.

Маємо зберегти хоча б потенційно можливу підтримку у вигляді 5 мільярдів доларів за виконання маяків МВФ, одним із яких є конкурс на директора БЕБ і дедлайн за яким стрімко наближається.

Мартина Богуславець

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