Закон о множественном гражданстве – ключ к возвращению мировых украинцев

Україна стоїть на порозі історичного рішення – запровадження множинного громадянства. Як Президент Світового Конґресу Українців (СКУ), я глибоко переконаний, що Україна потребує єдиної та сильної нації, де всі громадяни мають рівні права і однакові зобов'язання незалежно від місця проживання, місця народження чи кількості громадянств.

Сьогодні мільйони українців живуть за кордоном, особливо після початку повномасштабної війни. Багато з них прагнуть зберегти український паспорт, який є не просто документом, а символом нерозривного зв’язку з Україною. Чинне законодавство змушує українців обирати між Батьківщиною та можливостями життя за кордоном, і це шкодить національним інтересам.

Настав час створити чітку законодавчу базу, яка дозволить українцям по всьому світу зберегти українське громадянство, водночас забезпечити, що всі громадяни матимуть однакові права та обов’язки. Ми прагнемо єдності українського народу, де не існуватиме поділу на класи громадян. Закон про множинне громадянство має забезпечити справедливість і рівність кожного українця.

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Ми хочемо бачити світових українців активними учасниками процесу відбудови нашої Батьківщини. Україна потребує інтелектуальних ресурсів, досвіду та інвестицій у всіх сферах життя – економічній, політичній, соціальній, науковій, будівельні, у системах охорони здоров’я та технологіях. Множинне громадянство зніме юридичні перешкоди, відкриє шлях для повернення українців, які щиро люблять Україну і прагнуть сприяти її розвитку.

Водночас, законодавство повинно містити жорсткі безпекові запобіжники. Необхідно чітко обмежити можливість отримання українського громадянства громадянами країн-агресорів і запровадити обов’язкову присягу служити українському народу та іспити на знання української мови, Конституції та історії для нових громадян. Це забезпечить, що громадянство України отримають лише ті, хто щиро відданий державі і поділяє наші цінності.

Впровадження множинного громадянства відповідає міжнародним стандартам та наближає Україну до європейських норм. Це стане важливим кроком у напрямку інтеграції до Європейського Союзу та глобального визнання України як сучасної, демократичної держави.

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Світовий Конґрес Українців активно долучається до консультацій із Парламентом, Президентом і владою України, щоб забезпечити ухвалення ефективного та справедливого закону, який врахує інтереси всіх українців, незалежно від місця проживання чи місця народження.

Закликаю Верховну Раду якнайшвидше ухвалити узгоджений закон про множинне громадянство, що базується на трьох фундаментальних принципах: єдиний клас громадян із однаковими правами та обов’язками, чіткі безпекові гарантії з обмеженням країн, громадянство яких визнається, та прозорі вимоги – тестування, присяга на вірність Україні з чіткими наслідками у разі їх порушення. Цей крок стане потужним сигналом для українців по всьому світу, що Україна чекає на них, їхню любов до країни та бажання допомогти їй розквітнути у всіх сферах життя. Єдина країна – єдині права і обов’язки для всіх громадян. Саме так ми разом збудуємо сильну і процвітаючу Україну.

Павло Ґрод, Президент Світового Конґресу Українців

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