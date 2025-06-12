Украина уже является де-факто членом НАТО

Промова канадсько-американської журналістки Діани Френсіс на конференції "Захист майбутнього України: безпекові гарантії та розмінування для відновлення й відбудови", організованої NATO Association of Canada, Mriya Aid та Canada-Ukraine Chamber of Commerce.



Я буду розмовляти з вами приблизно 20 хвилин і трохи розповім про мої стосунки з Україною, про те, як я стала захисником цієї країни, а також трохи про те, що станеться далі.

Хочу сказати, що ми, безперечно, ближче до кінця цієї війни, ніж до її початку, і

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я сподіваюся, що Україна залишиться цілою і займе своє місце серед найдинамічніших економік Європи.

Моє перше знайомство з Україною відбулося завдяки моєму українському другові Бобу Анесаку, якого багато хто з вас, мабуть, знає як адвоката з Торонто. Коли в 1991 році відбувся розпад СРСР, Боб сказав мені: "Ти повинна поїхати в Україну". Моя газета відправила мене з фотографом на 20 тижнів по всьому Радянському Союзу, який розпадався, щоб розповісти канадським читачам, про те, що буде в результаті.

Тож я поїхала на тиждень в Україну, і все. Я застрягла там. Я була першим західним журналістом, який взяв інтерв'ю у президента Кравчука, першого президента незалежної України, чудового джентльмена. Боб був перекладачем того інтерв'ю. Ми сказали один одному: "О Боже". Я сказала: "Бобе, він чудовий. Я думаю, він хороший, але він як сирота. Він нічого не знає про капіталізм, він нічого не знає про демократію. Ми маємо щось зробити, щоб допомогти". Тож Боб і я заснували Українську торгову палату навесні 1991 року. Ми спонсорували торгові місії туди й назад і спостерігали, як країна бореться з капіталізмом і демократією. З 1991 року це була боротьба. І ось приблизно в 1995 році Боб і я стали партнерами в київській газеті, фінансовій газеті, яку одного дня просто вкрали українські олігархи-бандити з бейсбольними битами. Вони забрали нашу газету, налякали нашого редактора, і він змушений був покинути країну разом із родиною. Я сказав: "Все, їм треба взятися за розум. Мені це не цікаво, це просто ще одна гнила корумпована країна".

Але потім сталася Помаранчева революція, і тоді я побачила: "Вау, це найбільший протест і найпотужніше впливове громадянське суспільство в усьому колишньому Радянському Союзі". Білоруси не могли цього зробити, росіяни самі не могли цього зробити, це було надзвичайне, і ми всі дивилися це по телевізору. Це було дивовижно. Тож я поїхала туди. І я знову зацікавилася. Українці завдяки спільним зусиллям і громадянській гордості змогли скасувати корумповані вибори, на яких переміг Янукович.

На жаль, ми знаємо, що він повернувся завдяки російським грошам і допомозі друга Дональда Трампа, Пола Маніфорта, який дав йому другий шанс і допоміг йому знову виграти президентські вибори. Зробивши це, він став повністю маріонеткою Путіна, розвалив армію України, яка була однією з найкращих у світі, і продав зброю, яку було придбано для її потреб, заради особистої вигоди диктаторам третього світу, фактично роззброївши країну в рамках підготовки до її повторного захоплення Росією. Це був очевидний план. Все це тривало і було надзвичайно небезпечним, а потім знову занепало: корупція і проблеми. Ми бачили це на власні очі в палаті, бо люди їхали туди, інвестували в Україну і отримували по голові через нечесних суддів чи когось іншого.

Тож це була боротьба, і вона тривала, але все ще існувало громадянське суспільство, гордість українців, яка є дуже унікальною, і в 2014 році відбулася Революція гідності, яка вигнала диктатора і призвела до першого вторгнення Путіна. Але зростання націоналізму, гордості та реформ зрештою призвело до антикорупційних зусиль, і в 2019 році в Україні відбулися перші справжні вільні вибори, на яких Зеленський здобув переконливу перемогу, слава Богу.

Що б ви не думали про нього, цей чоловік — герой. Отже, ви знаєте, що протягом усього цього періоду в Україні були люди, які намагалися зацікавити населення в тому, щоб Україна вступила до НАТО, але опитування показували, що люди не підтримують цю ідею, вони не зацікавлені в цьому. Вони вважали, що це ще більше спонукає Росію до жорстоких дій. Але до 2020 року опитування в Україні чітко показали підтримку вступу до НАТО, і тоді, в 2022 році, не випадково відбулося друге вторгнення.

Зараз ми маємо цю війну, яка, звичайно, триває з часу першого вторгнення в 2014 році. НАТО є болючим питанням для Путіна, і так, Україна повинна бути в НАТО, але я вважаю, що вона вже є де-факто членом НАТО, і це нормально. НАТО робить все, що може. В межах своїх можливостей вона допомагає своїм членам індивідуально; деяким більше, ніж іншим, щоб допомогти Україні відбитися від росіян настільки, наскільки це можливо, що є досить дивовижним, і це, звичайно, заслуга українців, але НАТО була там.

Тому я вважаю, що основна увага в переговорах має бути зосереджена на припиненні вогню, а потім на створенні значних сил безпеки, які в певному сенсі будуть де-факто НАТО без НАТО, що є великим червоним прапором для Путіна. Це не буде в угоді, і наполягати на цьому означає продовження виснажливої війни, яка "спалює" молодь, ресурси та добру волю, яку Україна має у всьому світі та всередині країни. Тому я вважаю, що важливо створити безпекову коаліцію, "коаліцію бажаючих", якщо хочете так назвати. Європейці вважають це негативним, оскільки це був термін Джорджа Буша щодо вторгнення в Кувейт, але як би ви це не називали, це не можна називати НАТО і це не може бути частиною НАТО. Цьому можуть допомогти всі союзники НАТО окремо, і зараз, звичайно, переговори і Трамп втрачають терпіння, і це правильно, переговори пробуксовують і не приведуть до того, на що ми всі сподіваємося.

Європа активізується, вона наступна, і вона це знає, і я думаю, що великий Рубікон перейдено, тому що Німеччина це розуміє. Німеччина вважає, що з цього тижня вона має війська в Балтії. Лідер Німеччини пообіцяв витрати на оборону в розмірі півтрильйона доларів, і вони можуть дозволити собі більше, якщо захочуть. Отже, ми маємо четверту за багатством економіку планети, яка є технологічно спроможною, але тепер політично зрівнялася з тим, на що ми всі сподівалися раніше. Тому для мене Німеччина, новий лідер Німеччини, і той факт, що парламент Німеччини повністю підтримує це, є надзвичайно важливими. Цей поворот є величезним. Німеччина говорить про атомну бомбу. Вони не жартують, вони все розуміють. Вони були проблемою, але це важливий крок у напрямку безпеки та існування України.

Тепер я думаю, що це також означає підтримку Європейського Союзу та членство України в ньому, а французи та британці створюють коаліцію бажаючих, і все це має відбутися, тому що не буде відновлення України, якщо вона все ще буде мішенню, і там мають бути війська та всілякі інші речі. Цікаве те, що коли Європа усвідомлює, що вона наступна, Німеччина робить крок вперед.

Україна стане військово-промисловим комплексом Європи. Так само, як і США, хоча опосередковано, адже Європа купуватиме товари у США, що триматиме пана Трампа на відстані і в доброму настрої.

Вони вже створили неймовірно технологічно просунуту українську систему військової оборони. До неї підключаться німці, французи, британці і вся Європа, і таким чином зміцнення Європи з Україною на вістрі зупинить Путіна, на мою думку, слава Богу, може навіть з Божою допомогою, зруйнує його економіку і одного дня відкине його назад.

Інша річ, яка, звичайно, також необхідна, з огляду на мою взаємодію з Україною в минулому, це те, що війна не знищила всі негативні елементи в українському світі, і тому наступним кроком, який має відбутися і який відбудеться, є вступ до Європейського Союзу, що дозволить відбудувати всю інституційну архітектуру України. Угода про корисні копалини з США, хоч і болюча, але утримала Трампа в грі, мала відбутися і має відбутися, і якщо її правильно реалізувати, то, звичайно, це забезпечить робочі місця та економічний розвиток в Україні, експортні доходи тощо. Але цього не можна досягти, якщо європейці не втрутяться, як вони це зробили в Угорщині та Польщі, і не позбудуться гнилої судової системи, некомпетентності державної служби та корупції.

І замінити олігархів як структуру економіки, яку необхідно замінити. Я б насправді націоналізувала усі їхні активи, оскільки, на мою думку, вони співпрацювали з росіянами, включаючи тих, хто бігає і каже, що "любить Україну і намагається допомогти", і чиї імена я не називатиму... Отже, економічне будівництво відбудеться, тому що українці розумні, вони мають чудову робочу етику, вони мають ресурси, вони мають енергію і стійкість. Європейський Союз надасть, як це було з Угорщиною та Польщею, гідні інституційні структури, щоб люди відчували себе комфортно, інвестуючи, будуючи бізнес і працевлаштовуючи людей.

Потрібно позбутися олігархів, щоб не було такої жахливої концентрації влади, яка знову зробила росіян заручниками Росії, приватизувати державні підприємства, які є некомпетентними, але мають неймовірний потенціал для створення багатства. Приватизувати їх справедливо, публічно, відкрито і запровадити антимонопольне законодавство, щоб не було одного-двох гравців, які забирають все, і не допустити олігархів, і тоді буде економічне відновлення. Це буде вибух. У вас є скарбничка в Німеччині, США та решті Європи. Азія мріє повернутися туди, але якщо будуть пристойні правила, то нехай приїжджають, така моя позиція, і країна буде відновлена, знешкоджена.

Активи — це ще одна річ, яка мені подобається в новому канцлері Німеччини. Він хоче забрати ці заморожені активи, незважаючи на аргументи, що це не дуже хороша ідея, і віддати їх Україні. Тож де ми зараз в Україні?

Ось чому я оптимістична: Україна має найбільшу і найкращу армію в Європі, вона більша за збройні сили Франції та Великої Британії разом узяті, це технологічний центр не тільки для військової техніки, а для всього. До війни, задовго до війни, це була європейська країна з найвищим рівнем грамотності. Це розумні люди, і ще одна річ, якої багато хто ніколи не усвідомлював, — це те, що Силіконова долина Радянського Союзу була в Україні, а не в Росії. Усі мізки, які вивели Гагаріна в космос, розробили зброю та технологічні досягнення для Російської імперії, були створені, зроблені та винайдені українцями. Тож це буде неймовірна країна, коли вона вийде з-під п'яти Росії і почне співпрацювати з Європою. Найкращий військовий технологічний центр, неймовірні природні ресурси, союзники, багато дуже важливих і впливових союзників, а її народ і діаспора не мають собі рівних.

Тож Україна впорається. Дякую.

Промову можна послухати тут.

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