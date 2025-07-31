Почему Украина не имеет права повторять советскую модель "неизвестного солдата"
Нещодавно архітектурне бюро пана Сергія Дербіна, головного архітектора Національного військового меморіального кладовища, опублікувало ескіз меморіалу "незнаним захисникам України".
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Незважаючи на те, що допис про меморіал не містить інформації про плановану локацію, є всі підстави вважати, що саме на головному військовому кладовищі і планується розміщення такого меморіалу. Плани планами, однак проблема не в пам’ятнику, проблема у словах та тому що вони значать. Чи маємо право ми, в реаліях цієї війни, знову звертатися до терміну, який є спадкоємцем радянської традиції знеособлення?
Термін "невідомий солдат" має давнє походження. У Першу світову війну держави Заходу втратили сотні тисяч своїх громадян, яких не було можливості ідентифікувати. Спочатку Британія, потім Франція та інші країни встановлювали символічні пам’ятники – своєрідні обеліски загальному горю. Зрозуміло, що в ті часи не було аналізу-ДНК, цифрових реєстрів чи певних баз даних. Тому такі меморіали встановлювались в тому числі як елемент пам’яті про всіх загиблих.
Совєти перейняли цю форму, але надали їй інший сенс. Замість болю і жалоби – культ "героїчного народу". Замість імен – вічний вогонь і гасла. Воїн ставав "елементом перемоги", не особистістю. Меморіали перетворювались на обов’язкові ритуальні споруди, позбавлені конкретного обличчя. Це була не шана, а механізм заміщення втрати абстрактною славою. Крім того, низька цінність людського життя у тактиці ведення бойових дій радянських генералів, призводила до кратно більших втрат, неприпустимих з ідеологічних міркувань. Обсяг таких втрат якраз і можна було приховати за цим простим явищем – "невідомий солдат".
Сьогодні цей підхід для нас є абсолютно неприйнятним. При чому як в творах окремих митців, так і на державному рівні в форматі будь якої політики.
Україна воює за інше. Кожна громада знає своїх загиблих і зниклих безвісті. У військових частинах ведеться облік особового складу, є журнали бойових дій та книги пам’яті. Держава активно працює на тим, щоб ДНК-зразки були зібрані вже на етапі мобілізації військовозобов'язаних. А кожен ветеран назавжди пам’ятатиме імена та прізвища своїх побратимів та посестер, навіть якщо вони ще не повернулись додому "на щиті".
Так, є тимчасово невпізнані. Є зниклі безвісти. Але ми маємо бути свідомі того, що кожне тіло, яке повертається - це не "незнаний" чи "невідомий". Вони мають друзів, рідних, співслужбовців. Їх шукають. Вони у списках. Кожне ім’я чекає на встановлення — не через ритуал, а через зусилля, відповідальність, і, мабуть, державну волю.
Використання терміну "незнаний захисник" у сьогоднішніх умовах — це не просто застаріла лексика. Це приниження гідності загиблих. Це — втрата сенсу того, за що вони загинули. Це — знецінення болю родини, яка втратила людину з іменем, прізвищем, життєвою історією. У публічному просторі, де ведеться боротьба за пам’ять і правду, така лінгвістична абстракція є формою забуття, замаскованою під шану.
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Якщо потрібен приклад – подивіться на той самий досвід пам’ятування у США після війни у В’єтнамі.
На Стіні Меморіалу ветеранів війни у В’єтнамі у Вашингтоні викарбувано понад 58 тисяч імен. Без пафосу. Без граніту ідеології.
Кожне прізвище підтвердженого загиблого позначено діамантом. Кожен, хто зник безвісті чи в полоні – позначені хрестом. Якщо воїн повернувся додому на щиті – поверх хреста вибивали діамант.
При цьому не важливо коли це сталось, адже і по сьогодні у складі Держдепартаменту США працює DPPA – Defense POW/MIA Accounting Agency. Попри можливі технологічні обмеження тих часів, з моменту завершення війни у В’єтнамі американська держава продовжує збирати інформацію про кожного й кожну, хто не повернувся. Бо "невідомість" – це не постійний стан, а тимчасова невизначеність, яку держава і суспільство зобов’язані подолати.
Сьогодні на меморіальних кладовищах, у музеях, на будь-яких інших формах пам’ятування мають звучати точні визначення. "Тимчасово невпізнаний". "Зниклий безвісти". Це мова відповідальності. Бо як назвемо – так і пам’ятатимемо.
На жаль, можна констатувати, що, станом на зараз, в Україні відсутня цілісна інформаційна політика щодо використання понять "тимчасово невпізнаний" чи "зниклий безвісти". Натомість періодично бачимо у публічному просторі радянські кальки — "невідомий", "незнаний". Не хотілося б наводити аналогію з позицією страуса, та все ж уникання проблеми, мовчання – породжують байдужість. А ми цього не можемо допустити. Занадто висока ціна вже сплачена за існування нашої країна та нашої нації.
Замість епілогу.
Точний, людяний і відповідальний підхід до пам’ятування – це не лише про слова на меморіалі чи довкола нього. Він має стати основою нової парадигми ставлення до втрати: до кожного загиблого, кожного зниклого безвісти, кожної родини, яка чекає відповіді. Це – фундамент для формування ідеологічно нової політики поваги та подяки. Політики, яка не абстрагується від болю, а визнає його і приймає відповідальність. Політики, де родина не прохач, а співучасник національної пам’яті. Де втрати – не статистика, а обличчя, ім’я і цілий всесвіт.
Разом з тим, наш народ ніколи в житті не сприйме рішення, що було прийнято кимось одноосібно. Ми занадто волелюбні. Тому комунікація і напрацювання об’єднаної позиції – це не примха, а обов’язок кожного, хто так чи інакше ставитиме в кінці підпис.
Меморіал "незнаним захисникам" – це не просто невдалий термін. Це повернення до практик, з яких ми мали б остаточно вийти. Україна – це країна, яка пам’ятає не загально, а поіменно. І якщо ми хочемо зберегти цю пам’ять для майбутніх поколінь, то маємо говорити правду: ми можемо поки що не знати всіх імен наших катів. Але імена наших загиблих ми збережемо навічно.
Костянтин Татаркін, ветеран, радник IREX з питань ветеранів