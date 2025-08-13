Сможет ли Трамп положить конец войне Кремля против Украины?

В январе 2025 года вступил в должность новоизбранный президент США, пообещавший положить конец российско-украинской войне в течение 24 часов. Первоначально новая администрация США в течение нескольких месяцев посылала в Москву дружественные сигналы, депеши и переговорщиков. В июле Дональд Трамп неожиданно перешел к более жесткой линии в отношении Владимира Путина. Он одобрил продажу американского оружия Украине и неоднократно угрожал вторичными санкциями против торговых партнеров России. Первоначальный 50-дневный срок, данный России на отказ от своих требований, был сокращен до 10 дней.

Однако через несколько дней администрация США объявила, что ожидаемого торгового противостояния между двумя сверхдержавами и их партнерами не будет. Вместо этого теперь состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. По предварительным данным, в ходе переговоров между американскими и российскими переговорщиками появились признаки возможности достижения долгожданного перемирия.

Последние колебания Вашингтона в отношении Москвы являются лишь новым проявлением и без того очевидной непоследовательности политики США в отношении России при новой администрации. В странном повороте событий за экономическими и военными угрозами президента США в адрес России вскоре последовали не менее громкие попытки Трампа умиротворить Путина. Теперь, по-видимому, две сверхдержавы должны решить судьбу Украины на историческом саммите США и России.

Реклама:

Однако сомнительно, что новый раунд переговоров принесет какие-либо политически значимые и долгосрочные результаты. Как и в других вопросах, с 2014 года Россия разыгрывает в отношении Украины преднамеренный переговорный театр, призванный произвести впечатление как на собственное население, так и на международное сообщество. В ходе сотен переговоров, десятков саммитов и многочисленных подписанных документов Россия на протяжении многих лет неоднократно заявляла о своем стремлении к миру в Украине. Однако интенсивные двусторонние и многосторонние переговоры до и после февраля 2022 года практически не изменили ход войны.

Напротив, неоднократные уступки Запада и Украины России, до сих пор ограниченные поставки оружия Киеву, а также нерешительная санкционная политика ЕС и США подтолкнули Москву к новым авантюрам. За оккупацией Крыма в феврале 2014 года последовала его официальная аннексия Россией месяц спустя. Вскоре после этого, в апреле, началась война на Донбассе. В июле 2014 года Россия безнаказанно сбила над зоной боевых действий малайзийский пассажирский самолет с множеством граждан ЕС на борту. В середине августа 2014 года началось вторжение в восточную Украину с первыми крупномасштабными развертываниями регулярных войск, а после нескольких небольших волн эскалации в феврале 2022 года наконец началось полномасштабное вторжение на территорию материковой Украины. С тех пор военная и оккупационная политика России в Украине с каждым месяцем становится все более террористической и геноцидной.

Даже после 11 лет войны США, как и многие другие страны, мало что извлекли из неудач интенсивных дипломатических переговоров и своей сдержанности. Вторая администрация Трампа не только из внутренних соображений отрицает отрезвляющий опыт администраций Обамы и Байдена в отношениях с Кремлем. Она также забывает о бесплодности первой администрации Трампа в 2017-2021 годах в отношении войны на Донбассе.

В ходе предстоящих переговоров Путин может потребовать не только территориальных уступок, но и других ограничений суверенитета Украины, даже несмотря на то, что он знает, что ни один украинский президент не сможет удовлетворить максималистские требования. Ключевым вопросом будет то, в какой степени Трамп разделяет интерпретацию Путина источников, характера и значения агрессивной войны России.

Целью Москвы в предстоящих переговорах будет не столько долгосрочное урегулирование конфликта, сколько улучшение международного положения России. Путин будет стремиться, среди прочего, подорвать мировой порядок, требуя уступок, нарушающих международное право, расколоть западный альянс, ослабить партнерство Запада с Украиной и, насколько это возможно, посеять внутреннюю рознь в Украине. Москва будет пытаться заманить американских и других западных политиков ложными уступками и обещаниями деэскалации, а также вынудить Киев вступить в кризис принятия решений. Как неоднократно с февраля 2014 года, Кремль будет пытаться переложить ответственность за новый и окончательный провал переговоров на Украину.

В рамках этой стратегии не исключено временное прекращение огня, если Москва сочтет это отвечающим текущим дипломатическим, внутренним, экономическим и геостратегическим интересам России. Кремль может использовать иллюзию готовности России к компромиссу и приостановку бомбардировок украинских населенных пунктов, чтобы подорвать единство и решимость, которые с 2025 года укрепились в Европе в отношении помощи Украине, и углубить раскол, уже существующий между США и другими партнерами по НАТО. Ограниченное прекращение огня также даст возможность перегруппировать российские войска, укрепить оккупационный режим на аннексированных украинских территориях и поставить под сомнение санкционную политику Запада. С 2014 по 2021 год в войне России в Донбассе уже было несколько периодов затишья. Однако эти относительно мирные периоды в конечном итоге не привели ни к прекращению, ни к замораживанию вооруженного конфликта, а наоборот, подготовили почву для его эскалации в полномасштабную экспансионистскую войну.

Другим вариантом, который может быть в интересах России, является прекращение огня дальнобойными вооружениями, при котором обе стороны воздерживаются от ракетных и беспилотных ударов за линией фронта. За последние три с половиной года Россия нанесла удары по многим ключевым объектам инфраструктуры Украины с разной степенью успеха. Однако Украина со временем адаптировалась к этим ударам и, например, создала относительно устойчивую энергетическую инфраструктуру.

В последние месяцы были совершены крупные российские удары беспилотников и ракет по гражданским целям Украины, в том числе в Киеве. Массированные удары России часто позволяли преодолеть противовоздушную оборону Украины, создавая драматические картины взрывов, в том числе в украинской столице. Однако военное значение усиления ударов по жилым зданиям, больницам, культурным учреждениям и универмагам Украины остается низким.

Напротив, в последние месяцы Украина неоднократно добивалась успеха в ударах беспилотников дальнего действия по российским военным, промышленным и инфраструктурным объектам. Даже в глубине тыла неоднократно подвергались ударам военные базы, топливные склады, аэропорты, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, связанные с обороной. Иногда драматичные взрывы и пожары на российских предприятиях имеют не только растущее материальное значение для российской экономики и армии, но и психологический эффект на российское население и мировую общественность. В войне с использованием беспилотных летательных аппаратов большой дальности Украина может с особой эффективностью использовать новейшие технологии, чтобы компенсировать численное превосходство противника. На этом фоне не исключено, что Путин теперь хочет приостановить или даже прекратить эту часть войны.

Военное партнерство и политика альянса Запада в отношении Украины остаются стержнем будущих переговоров. До тех пор, пока не будут предоставлены надежные гарантии безопасности Украины, прекращение огня послужит обеим сторонам лишь для перегруппировки военных сил и экономических ресурсов, а также для подготовки населения к следующему витку эскалации. После войны будет до войны.

Помимо практического вопроса о будущей безопасности Украины, стоит более широкий вопрос о будущей роли США в мировой политике в целом и в Восточной Европе в частности. Вашингтон и Москва не могут, как это, по-видимому, планируется, вести переговоры о суверенитете и целостности европейского государства в отсутствие представителей Украины и других европейских стран.

Д-р Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI).

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.