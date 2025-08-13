Чи зможе Трамп покласти край війні Кремля проти України?

У січні 2025 року вступив на посаду новообраний президент США, який пообіцяв покласти край російсько-українській війні протягом 24 годин. Спочатку нова адміністрація США протягом кількох місяців надсилала до Москви дружні сигнали, депеші та переговорників. У липні Дональд Трамп несподівано перейшов до більш жорсткої лінії щодо Володимира Путіна. Він схвалив продаж американської зброї Україні і неодноразово погрожував вторинними санкціями проти торгових партнерів Росії. Початковий 50-денний термін, який дали Росії на відмову від своїх вимог, був скорочений до 10 днів.

Однак через кілька днів адміністрація США оголосила, що очікуваного торгового протистояння між двома наддержавами та їхніми партнерами не буде. Натомість тепер відбудеться зустріч Трампа і Путіна на Алясці. За попередніми даними, під час переговорів між американськими та російськими переговорниками з'явилися ознаки можливості досягнення довгоочікуваного перемир'я.

Останні коливання Вашингтона щодо Москви є лише новим проявом і без того очевидної непослідовності політики США щодо Росії за нової адміністрації. У дивному повороті подій за економічними та військовими погрозами президента США на адресу Росії незабаром послідували не менш гучні спроби Трампа заспокоїти Путіна. Тепер, мабуть, дві наддержави повинні вирішити долю України на історичному саміті США і Росії.

Реклама:

Однак сумнівно, що новий раунд переговорів принесе якісь політично значущі та довгострокові результати. Як і в інших питаннях, з 2014 року Росія розігрує щодо України навмисний переговорний театр, покликаний справити враження як на власне населення, так і на міжнародну спільноту. В ході сотень переговорів, десятків самітів і численних підписаних документів Росія протягом багатьох років неодноразово заявляла про своє прагнення до миру в Україні. Однак інтенсивні двосторонні та багатосторонні переговори до і після лютого 2022 року практично не змінили хід війни.

Навпаки, неодноразові поступки Заходу і України Росії, досі обмежені поставки зброї Києву, а також нерішуча санкційна політика ЄС і США підштовхнули Москву до нових авантюр. За окупацією Криму в лютому 2014 року послідувала його офіційна анексія Росією місяць по тому. Незабаром, в квітні, почалася війна на Донбасі. У липні 2014 року Росія безкарно збила над зоною бойових дій малайзійський пасажирський літак з безліччю громадян ЄС на борту. В середині серпня 2014 року почалося вторгнення в східну Україну з першими великомасштабними розгортаннями регулярних військ, а після декількох невеликих хвиль ескалації в лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення на територію материкової України. З того часу військова та окупаційна політика Росії в Україні з кожним місяцем стає все більш терористичною та геноцидною.

Навіть після 11 років війни США, як і багато інших країн, мало що винесли з невдач інтенсивних дипломатичних переговорів і своєї стриманості. Друга адміністрація Трампа не тільки з внутрішніх міркувань заперечує витверезний досвід адміністрацій Обами і Байдена у відносинах з Кремлем. Вона також забуває про безплідність першої адміністрації Трампа в 2017-2021 роках щодо війни на Донбасі.

Під час майбутніх переговорів Путін може вимагати не тільки територіальних поступок, але й інших обмежень суверенітету України, навіть незважаючи на те, що він знає, що жоден український президент не зможе задовольнити максималістські вимоги. Ключовим питанням буде те, наскільки Трамп поділяє інтерпретацію Путіна щодо джерел, характеру та значення агресивної війни Росії.

Метою Москви в майбутніх переговорах буде не стільки довгострокове врегулювання конфлікту, скільки поліпшення міжнародного становища Росії. Путін прагнутиме, серед іншого, підірвати світовий порядок, вимагаючи поступок, що порушують міжнародне право, розколоти західний альянс, послабити партнерство Заходу з Україною і, наскільки це можливо, посіяти внутрішню ворожнечу в Україні. Москва намагатиметься заманити американських та інших західних політиків фальшивими поступками і обіцянками деескалації, а також змусити Київ вступити в кризу прийняття рішень. Як неодноразово з лютого 2014 року, Кремль намагатиметься перекласти відповідальність за новий і остаточний провал переговорів на Україну.

В рамках цієї стратегії не виключено тимчасове припинення вогню, якщо Москва вважатиме це таким, що відповідає поточним дипломатичним, внутрішнім, економічним і геостратегічним інтересам Росії. Кремль може використовувати ілюзію готовності Росії до компромісу і припинення бомбардувань українських населених пунктів, щоб підірвати єдність і рішучість, які з 2025 року зміцнилися в Європі щодо допомоги Україні, і поглибити розкол, що вже існує між США та іншими партнерами по НАТО. Обмежене припинення вогню також дасть можливість перегрупувати російські війська, зміцнити окупаційний режим на анексованих українських територіях і поставити під сумнів санкційну політику Заходу. З 2014 по 2021 рік у війні Росії в Донбасі вже було кілька періодів затишшя. Однак ці відносно мирні періоди в кінцевому підсумку не привели ні до припинення, ні до заморожування збройного конфлікту, а навпаки, підготували ґрунт для його ескалації в повномасштабну експансіоністську війну.

Іншим варіантом, який може бути в інтересах Росії, є припинення вогню далекобійними озброєннями, при якому обидві сторони утримуються від ракетних і безпілотних ударів за лінією фронту. За останні три з половиною роки Росія завдала ударів по багатьох ключових об'єктах інфраструктури України з різним ступенем успіху. Однак Україна з часом адаптувалася до цих ударів і, наприклад, створила відносно стійку енергетичну інфраструктуру.

В останні місяці Росія нанесла удари безпілотниками і ракетами по цивільних цілях України, в тому числі в Києві, які створювали драматичні картини вибухів, у тому числі в українській столиці. Однак посилення ударів по житлових будинках, лікарнях, культурних установах і торгових центрах України у віськовому значенні залишається низьким.

Військове партнерство та політика альянсу Заходу щодо України залишаються стрижнем майбутніх переговорів. Доти, доки не будуть надані надійні гарантії безпеки України, припинення вогню послужить обом сторонам лише для перегрупування військових сил та економічних ресурсів, а також для підготовки населення до наступного витка ескалації. Після війни буде до війни.

Крім практичного питання про майбутню безпеку України, постає ширше питання про майбутню роль США у світовій політиці загалом і в Східній Європі зокрема. Вашингтон і Москва не можуть, як це, мабуть, планується, вести переговори про суверенітет і цілісність європейської держави за відсутності представників України та інших європейських країн.

Крім того, після надання Україні гарантій безпеки в сумнозвісному Будапештському меморандумі 1994 року у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), Сполучені Штати не можуть допустити будь-яких обговорень питань кордонів і суверенітету України. Якщо, незважаючи на цю угоду, укладену три десятиліття тому, дві офіційні держави, що володіють ядерною зброєю і є постійними членами Ради Безпеки, укладуть угоду, в результаті якої Україна – співзасновник ООН, що підписала ДНЯЗ, член Ради Європи та учасник ОБСЄ – залишиться політично і територіально розваленою державою, людство наблизиться до глобального хаосу, що панував до 1945 року.

Д-р Андреас Умланд – аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) за Шведського інституту міжнародних відносин (UI)

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.