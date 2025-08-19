Достать каждого: десятки спортивных управленцев РФ окажутся под украинскими санкциями

Вже скоро 29 провідних російських спортивних управлінців перебуватимуть під українськими санкціями. Це буде чітким сигналом та прикладом для зарубіжних партнерів. Очікуємо від них дзеркальних заходів, аби перекрити дорогу в спорт путіністам та прихильникам війни.

У фокусі – спортивні анексії

Йдеться про так звані персональні санкції. Вже є список спортсменів та спортменеджерів з рф, щодо яких вони працюють. Серед них олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва, плавець Олександр Попов, почесний президент Олімпійського комітету рф Віталій Смирнов, тенісист, тренер, президент Федерації тенісу рф Шаміль Тарпищев та інші.

Але цього недостатньо. Наша ж мета – дістати кожного, хто так чи інакше підтримує російську агресію.

Зараз в фокусі уваги перебувають спортивні анексії. Це коли російські спортивні організації включають до свого складу структурні підрозділи з українських тимчасово окупованих територій. Зокрема, федерація бадмінтону рф включила до свого складу окуповану Донецьку область, Крим та Севастополь, федерація карате приєднала Запорізьку область, федерація скелелазіння – Луганщину.

Тобто вони роблять те саме, що путін, але на рівні спорту.

За кожним фактом "спортивних анексій" стоять конкретні прізвища керівників російських організацій. За допомогою журналістів та громадськості у співпраці із профільними відповідальними структурами ми чітко встановили фактично усіх причетних поіменно. Це питання є пріоритетним в діяльності спеціальної Робочої групи з протидії агресії РФ у сфері спорту, яку я очолюю.

З колегами по парламентському Комітету з питань молоді і спорту ми розробили і затвердили проект Постанови, що рекомендує РНБО активувати санкції проти цих людей.

Перелік заходів щодо підсанкційних осіб дуже широкий: блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, позбавлення державних нагород, заборона на в’їзд та багато іншого.

Створюємо санкційну модель

Зрозуміло, що російські спортивні ТОПи й так давно не підтримують жодних контактів з Україною. Але таким чином ми створюємо модель санкціонування, яка придатна для кожної країни. Якщо Франція, Німеччина, Британія, Австрія чи якась інша держава світу впровадить аналогічні санкції, росіяни не зможуть приїхати на спортивні змагання в будь-якому статусі. А підривна робота росії, яка корумпує світовий спорт, буде суттєво підірвана.

Україна готова надати партнерам всю інформацію по кожному спортсмену, тренеру, управлінцю. Разом зможемо захистити глобальну спортивну спільноту від усіх ризиків з боку держави-агресора.

Відсутність росіян в спорті гарантує чесність змагань та попереджає інциденти на кшталт того, що недавно стався в Грузії, коли обурені грузини пікетували російських фехтувальників.

Путінська росія наробила лиха по всьому світу й тому її ізоляція в спорті – це в першу чергу питання безпеки для країни, яка проводить спортивні турніри.

Непричетних до війни немає

Коли ми говоримо про російський спорт, треба розуміти – там немає непричетних до війни. Усі в буквальному сенсі плазують перед своїм диктатором. З останніх "перлів" – заява президента Олімпійського комітету росії (ОКР) та міністра спорту Михайла Дегтярьова про те, що він не гідний називатися президентом, оскільки таким титулом повинен володіти лише один путін.

Нагадаю, що ще в 2023 році МОК призупинив членство ОКР в організації. Важливо, аби це рішення не переглядалося. Таким чином гарантується відсутність росіян на міжнародних змаганнях під їхніми національними прапорами.

Тепер вони проникають туди під виглядом нейтральних спортсменів. Перешкодити цьому дуже важко. Разом із партнерами нам вдалося мінімізувати кількість представників рф на Олімпіаді в Парижі. На жаль, на зимових Олімпійських іграх в Італії вони також будуть. Зробимо все, щоб відбір нейтральних спортсменів був максимально прискіпливим та об’єктивним.

Список двадцяти дев’яти

Розраховую, що Верховна Рада вже найближчим часом проголосує за постанову про санкції проти російських спортчиновників.

В уже сформованому нами списку двадцять дев’ять одіозних персонажів, які заслуговують на покарання.

Двоюрідний брат Рамзана Кадирова Одес Байсултанов, який працює заступником міністра спорту рф, не лише активно підтримував окупацію та анексію, але й приїжджав до захопленого Мелітополя.

Очільник федерації скелелазіння Дмитро Бичков створював російську інфраструктуру в Криму і приїжджав до окупованої Донеччини.

Почесний президент російської федерації стрільби Володимир Єшеєв особисто нагороджував військових рф, які воюють в Україні.

Президент Союзу чир спорту і черлідингу Андрій Кокоулін публічно підтримує так зване "СВО" і закликає до продовження війни з Україною.

Усі 29 без виключення брали безпосередню участь в спортивних анексіях. На цьому не зупиняємося. Будемо формувати наступні списки для персональних санкцій. Важливо показати світу повну картину моральної деградації російського спорту, відходу його від олімпійських принципів, підкорення диктатурі, повній солідарності з геноцидною війною, яку веде Кремль.

Я хочу, аби участь російської спортивної спільноти в агресії була оцінена вже зараз, а не з висоти історії, як це відбулося з німецькими спортсменами часів третього рейху.

Справедливості потребує не лише Україна, справедливості потребують увесь світовий спорт. Щоб не заплямувати себе кров’ю, щоб залишитися вірним своїм ідеалам, щоб вистояти в складну епоху лихоліть, щоб нащадкам не було за нас соромно.

Ольга Саладуха

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.