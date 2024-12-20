Демография – самый большой вызов послевоенной Украины

Україна падає в демографічну прірву, але рятувати її не поспішають. Про це багато говорять, дискутують, прогнозують, але реальних конкретних справ поки небагато.

Між тим, діяти потрібно вже зараз, інакше ми ризикуємо самим існуванням України та українців. Зберегтися як держава після повномасштабної війни недостатньо, потрібно зберегтися як народ та нація.

Кілька цифр, що демонструють глибину проблеми.

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За даними ЦРУ, в Україні станом на сьогодні коефіцієнт смертності становить 18,6 на тисячу населення. Коефіцієнт народжуваності – 6 на тисячу людей. Найгірші результати серед 229 країн світу.

В 2023 році в нашій державі народилося на 32% менше дітей, ніж у 2021 році. А за перше півріччя 2024-го народжуваність впала на 9% порівняно з аналогічним минулорічним періодом.

За даними Держстату, кількість школярів скоротилася на 8%, а кількість вихованців дитсадків – на понад 33%.

Аналітики ООН передбачають, що в 2100 році нас буде близько 15 мільйонів. І це ще не найбільш песимістичний прогноз.

Перший крок для подолання кризи

Восени Уряд схвалив Стратегію демографічного розвитку України. Одним з ключових проявів кризи названий низький рівень народжуваності, а його підвищення визначено стратегічною ціллю.

В держави є широкий інструментарій, щоб на це впливати. Але найдієвіший і відносно простий в адмініструванні спосіб – підвищити виплати при народженні дитини.

Востаннє це робили десять років тому. Тоді єдину недиференційовану суму виплат встановили на рівні 41280 грн. На той час це була суттєва підтримка в 5,1 тис доларів. Сьогодні ж через інфляцію це лише трохи більше ніж 990 доларів. Таким чином теперішній обсяг виплат аж ніяк не може стимулювати народжуваність.

Ще в березні разом з колегами ініціювали законопроект за номером 11072.

Його основні положення:

прив’язуємо допомогу до розміру прожиткового мінімуму

встановлюємо допомогу кратну 150-ти розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину (384,5 тис грн), 100 (256 тис грн) – на другу і 50 (128 тис грн) – на третю.

встановлюємо етапність виплат;

максимальний строк надання так званого "пакунку малюка" не буде перевищувати 30-ти календарних днів;

врегульовуємо виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Різні суми в залежності від кількості дітей в сім’ї передбачили не випадково. Народження першої дитини часто є кроком, на який пара не може наважитися, в тому числі через матеріальні обставини. Держава повинна допомогти молодим родинам повірити в себе та в своє краще майбутнє.

Проєкт закону отримав схвальну оцінку від Інституту демографії та був рекомендований для ухвалення за основу парламентським Комітетом з питань молоді і спорту.

Також бачимо запит в суспільстві на подібні зміни. За опитуванням соціологічної компанії "Соціополіс", 74,6% громадян позитивно або скоріше позитивно ставляться до збільшення грошової допомоги при народженні дитини. Ще понад 80% опитаних вважає, що в результаті таких змін народжуваність в Україні зросте.

Чи є на це в держави кошти?

За розрахунками Мінфіну, реалізація цієї законодавчої ініціативи потребуватиме у перший рік щонайменше 30 млрд грн, у наступних періодах сума буде збільшуватися і становитиме у 2026 році понад 45 млрд грн, у 2027 році – майже 60 млрд гривень.

Держава останнім часом демонструє той факт, що якщо є політична воля, то кошти обов’язково знайдуться.

На програми підтримки бізнесу та населення серед яких проект "Національний кешбек" та "зимова єПідтримка" в державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд. А в держбюджеті на 2025 рік на програми стимулювання національних виробників у межах політики "Зроблено в Україні" закладено щонайменше 36 млрд грн. Тобто за 2 роки за цим напрямком витратять 81 мільярд, що співмірно із сумами, які потрібні для виплат батькам новонароджених.

Підтримувати вітчизняного виробника дуже важливо. Але виробництво – це перш за все люди. Якщо в нас не буде людей, то не буде й економіки. Тому варто чітко визначитися з пріоритетами. Й після безпеки та оборони саме демографію потрібно поставити на перше місце.

Не допустити політизації питання

На жаль, проект закону досі не розглянутий в сесійній залі Верховної Ради. До того ж в парламенті почали з’являтися законопроекти-клони, які жодним чином не наближають нас до цілі, а навпаки віддаляють від неї.

Політизація антикризових заходів в сфері демографії не призведе до конструктиву та не просуне нас вперед.

Усім колегам, яких дійсно турбує майбутнє України, варто об’єднатися. Взяти за основу перший зареєстрований законопроект, внести зауваження та правки до другого читання й таким чином отримати робочий і дієвий документ.

Боротьба за виживання – це те що потребує від нас єдності як під час війни, так і після її завершення. Це важка копітка робота, в якій повинні бути задіяні усі гілки та усі рівні влади.

Україна має стати територією життя, територією перспектив та можливостей, територією майбутнього.

Тому ухвалення рішення про збільшення виплат при народженні дитини – це те, що на часі і те, що згенерує позитивні зміни.

Ольга Саладуха

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