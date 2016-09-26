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Луценко уверяет, что представления на Бойко не было и нет

Понедельник, 26 сентября 2016, 13:04

Генпрокурор Юрий Луценко поручил проверить, готовилось ли представление о снятии неприкосновенности с главы фракции "Оппоблока" Юрия Бойко.

Об этом он сообщил журналисту "Украинской правды" в рамках проекта "Один день с …".

Так, отвечая на вопрос о судьбе представления о снятии депутатский неприкосновенности с Юрия Бойко, он сказал: "Меня самого уже достали этим вопросом, и я поручил проверить, готовились или готовятся ли представления на Бойко. Нет, не было. И пока не получили фактов – нет".

При этом Луценко заявил, что ГПУ работает над этим.

"Но работаем в этом направлении, в первую очередь – на Кипре и в Латвии", - сказал он.

Как известно, ранее депутат от БПП Сергей Лещенко утверждает, что руководство Генпрокуратуры пытается вывести лидера фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко из-под уголовных обвинений.

Украинская правда

Темы: БойкоЛуценко
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