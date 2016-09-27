Суд обязал ГПУ снять с розыска экс-министра Злочевского

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру принять решение о прекращении розыска бывшего министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Об этом говорится в решении судьи Светланы Шапутько от 13 сентября, пишут Украинские Новости.

Адвокат бывшего министра просил суд обязать Генпрокуратуру в течение 24 часов возобновить приостановленное расследование против своего подзащитного и в течение 2 месяцев - закрыть его.

Также он просил суд обязать следователей в течение 48 часов принять решение о прекращении розыска Злочевского. Защитник утверждает, что экс-министр объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него истекли.

Представитель Генпрокуратуры в суде не признал требования ходатайства, но отметил, что подозреваемый был объявлен в розыск без достаточных оснований.

Судья, исследовав материалы дела, приняла решение, что Злочевскому не было сообщено о подозрении с соблюдением всех процедурных моментов, таким образом, он не может быть объявлен в розыск.

Кроме того, судья приняла решение, что инкриминируемое Злочевскому преступление, а именно, получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере, касается исключительно незаконного получения денежных средств, а не любых активов.

При этом суд решил, что поступление на банковские счета иностранных компаний "Brociti Investments Limited" и "Burisma Holdings Limited", акционером которых является экс-министр, денежных средства на общую сумму 279 275 000 гривен, является законным, и с них уплачены налоги в бюджет Украины.

При этом указано, что в августе текущего года суд разрешил раскрыть банковскую тайну и предоставил временный доступ к активам Злочевского в банковских учреждениях на территории Швейцарии и Великобритании.

Генпрокуратура приостановила расследование против экс-министра, так как направила запросы о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы указанных государств.

Судья Шапутько частично удовлетворила ходатайство защиты и обязала Генпрокуратуру установить разумный срок для принятия следователем законного и беспристрастного решения о возобновлении досудебного расследования, а также решения о прекращении розыска Злочевского.

Как известно, 16 января 2015 Генпрокуратура объявила в розыск бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

7 июля Генеральная прокуратура начала операцию по выявлению новой "газовой схемы", к которой причастен Злочевский.