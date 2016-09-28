Дебати Клінтон і Трампа подивилася рекордна кількість глядачів

Перші теледебати кандидатів у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і її опонента - республіканця Дональда Трампа подивилася рекордна для такої події кількість американскьких глядачів за останні 36 років.

Про це повідомляє Reuters.

Так, дебати дивилися 84 мільйони осіб. Тим самим був побитий рекорд 1980 року, коли відбулися дебати між кандидатами в президенти Рональдом Рейганом і Джиммі Картером. Тоді їх дивилися 80,6 млн глядачів.

Агентство підкреслює, що при аналізі не враховувалася глядачі, які дивилися дебати через Інтернет.

Відзначається, що найбільш популярною подією, яке привертає більше 100 млн телеглядачів, в США є фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги.

Перші передвиборні дебати Клінтон і Трампа відбулися 27 вересня. Згідно з опитуванням CNN, перемогу в них здобула кандидат від демократів - за неї проголосували 62%, за Трампа - 27%.