Минобороны России заявляет, что никакие РЗК границу не пересекали
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявляет, что российские зенитно-ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.
Об этом он сказал в комментарии российскому "Интерфаксу".
"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали", - заявил он.
Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.
Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.