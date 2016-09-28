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Минобороны России заявляет, что никакие РЗК границу не пересекали

Среда, 28 сентября 2016, 20:00

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявляет, что российские зенитно-ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали", - заявил он.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияМинобороны
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