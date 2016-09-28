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Миссия ОБСЕ не приостанавливает мониторинг на Донбассе, но ограничена в передвижении

Среда, 28 сентября 2016, 22:48

Миссия ОБСЕ не приостанавливает мониторинг на Донбассе, но ограничена в передвиженииСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях. Однако ее свобода перемещения ограничена.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на Facebook.

"СММ ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях. Однако свобода передвижения Миссии ограничена из-за мин", - сказано в заявлении.

Наблюдатели сообщают, что готовы обеспечить свое присутствие и выполнять свою работу на ежедневной основе. "Чтобы выполнить эту задачу, Миссии необходим безопасный, надежный и безоговорочный доступ для своих наблюдателей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила наблюдения в Первомайске Луганской области из-за минирования дороги.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕ
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