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Молдова запретила ввоз мяса из Украины

Четверг, 29 сентября 2016, 02:50

Кабинет  министров Молдовы принял решение о временном запрете на ввоз из Украины мяса, препаратов, продуктов и субпродуктов животного происхождения от животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, а также сырья для фуража.

Об этом сообщает moldpres.md.

Это решение принято по итогам созванного 27 сентября премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором  был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории республики.

Документ предусматривает, в частности, что молдавское национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории страны и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

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Темы: Молдовапродуктыэкспорт
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