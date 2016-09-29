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Обстрелы у Станицы Луганской продолжаются и на 7-й день после соглашения

Четверг, 29 сентября 2016, 07:40
Обстрелы у Станицы Луганской продолжаются и на 7-й день после соглашения

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе у Станицы Луганской, где украинские силы, а также боевики планируют отвод вооружения от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской. А из БМП оккупанты обстреляли украинских защитников у населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкиного и Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкиному и Марьинке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов. Оккупанты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому вели огонь из БМП и зенитной установки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано пролет 1 БПЛА.

В штабе подчеркивают, что, несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются "режима тишины" и неуклонно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение начало действовать 22 сентября. Оно должно быть выполнено в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины

Темы: ДонбассАТОбоевые действияМинские соглашения
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